台中／老屋韻味咖哩專賣店！日日‧伴飯

那天去了久違的中國醫藥大學商圈晃晃，發現周邊的巷子，有許多小餐廳。

這間日日‧伴飯就位於學士路巷弄內，不少人去外帶便當，特別的是，它也可以內用，內部裝潢走美式鄉村感，有一種自己家的親切氛圍。

日日‧伴飯其實跟香緹1968餐廳是同一個地址，它是香緹1968推出的新品牌。香緹1968已經開業多年，一直以來都是巷弄裡的特色餐廳，現場有薩克斯風表演，擁有豐富的音樂交流，放鬆的舒適環境，邊用餐邊聆聽著美妙的旋律。

餐廳是由老屋整建，我本身很喜歡老房子，

在這裡用餐，有一種重回美好純樸時光的感覺。

今天我們選擇新品牌-日日伴飯的咖哩品嚐看看。

價位親民可愛，這樣的價格能夠在如此有氣氛的店內用餐，我覺得很佛心。

這個價格，就算是想要外帶，或是公司行號訂便當，有活動想搭配比較有質感的餐盒等等，都很適合啊!

既然主打咖哩，口味多元是一定要的，日日伴飯多達5種獨特咖哩，歐式、日式、檸檬香茅、南洋椰香以及印度火山，各有不同風味。

因為帶苳一起，我們點了一個不辣的歐式咖哩，以及一個微辣的檸檬香茅。

甌式咖哩帶了點微微水果香氣，甜甜的口感豐富了味覺的層次。

黃金豬排炸得香酥，肉質紮實，不會裹太多粉。

我們將其中一個餐升級為套餐，多了玉米濃湯、薯條以及奶茶。

薯條跟豬排一樣，炸得脆度剛好，玉米濃湯也奶味十足，就連配餐品質都有一定水平。

想知道外帶長什麼樣子，因此嫩煎雞腿排配上檸檬香茅口味的咖哩，我們是用餐盒的模式。

檸檬香茅口味，以特製紅椒檸檬，不酸帶點微辣，我覺得味道很特別，這也是老闆獨創的特調咖哩，外面吃不到的喔!

色彩繽紛的配菜，不僅看起來賞心悅目，吃起來也秀色可餐。尤其黃金泡菜，用新鮮的泡菜製作，加入獨特的調味料，清爽下飯。

喔對了，日日伴飯提供免費加飯1次的服務，讓客人享用美食，也能享受到飽足感。

可愛的餐車，精緻的餐盒，美味的餐點，熱情的人員。

日日伴飯讓你一口咖哩香，日日都在想，讓咖哩暖你的胃，也暖你的心。

日日‧伴飯 | 咖哩專賣

地址:台中市北區學士路196巷8號