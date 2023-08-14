屏東／內埔美食新亮點！愛聊食堂必吃在地特色荊牌套餐

品嘗特色荊牌午餐，參拜傳統宮廟信仰文化，孩子們在童趣好玩的小小樂園遊戲，還有美拍在地元素彩繪藝術牆，認識當地黃荊產物，每個人來到「隘寮社區-愛聊食堂」印象都會非常好！凱南這次體驗搭乘【185沿山可愛咖觀光郵輪巴士】小旅行，午餐就是在這麼精采的屏東內埔新亮點「屏東愛聊親子遊樂食堂」享用荊牌套餐，大推！
隘寮社區發展協會-屏東愛聊親子遊樂食堂(愛聊食堂)
有宗教信仰的遊客在吃完午餐之後，若時間充裕，不妨就到廟裡參拜一下，凱南自己很喜歡欣賞宮廟建築中的各式彩繪壁畫、雕刻龍柱、陶藝剪黏等華麗與細膩的藝術，具宗教文化的薰陶。
牆面藝術融合地圖式的結構與山水畫的技法，以順天宮為中心，周邊景點及地標描繪出來，是一幅實用性很高的彩繪壁面。
來到「愛聊食堂」除了用餐外，這裡很適合放鬆散步，也放置許多童玩、兒童遊樂設施、造型小帳棚可以娛樂休憩用，太好玩了吧！
無論是適合大人用的健身器材，還是小朋友超愛的木製斜坡地板和平衡木，這裡應有盡有。透過隘寮社區發展協會營造團隊的巧思，園區內的多樣性，和有趣程度皆受到不少親子家庭的好評。
隘寮社區發展協會打造出親子遊樂食堂，很有簡易遊客中心的感覺，提供遊憩場域、洗手間及飲食服務，現場也展售在地特色好物，非常適合來補給一下。
讓孩子來此奔跑玩耍、盡情放電，大人也能趁機拍美照，捕捉每一個精彩時分。
凱南與小玩咖孩子們一起在古色古香的「愛聊食堂」體驗精彩的美食品味之旅。
「隘寮」位在屏東縣的內埔鄉、鹽埔鄉的交界處，古時有云「有溪嘸橋，過水隘寮」便是形容先民早年開墾此地時，跋山涉水、努力克服困難的景況。
隘寮社區積極推展「黃荊」產業，將在地植物「黃荊」(又稱「埔姜仔」)入菜，做出結合傳統美味與年輕創意的菜餚，相當期待！
凱南真的是因為這次體驗【185沿山可愛咖】才第一次接觸到「隘寮社區」，原來我們屏東內埔還有這麼棒的地方，值得好好推薦！我很喜歡！
愛聊食堂特色荊牌套餐有滷肉燥米苔目、滷到油亮亮的雞腿、季節時蔬、在地食材「黃荊」入菜的黃荊茶葉蛋、料好味鮮的苦瓜雞湯，以及季節性水果，又有菜又有肉還有主食，實在好豐盛！
這碗古早味的滷肉燥米苔目，用古法製成的滑Q米苔目，配上肥潤鹹香的滷肉燥，風味誘人，看似簡單的料理，其實有著很不簡單的美味，好吃深受肯定。
現在的小朋友多半在都市，較難直接踩踏在土壤上，看看與親手碰觸平常吃下肚的產地食材，體驗【185沿山可愛咖】郵輪巴士就有機會走訪這些屏東鄉間私房亮點，相信會是非常難得且難忘的旅遊經歷。
不僅以台灣原生樹種「黃荊」來發展出一系列產品，如黃荊蜂蜜、黃荊香腸、黃荊茶、黃荊茶葉蛋等美食，也可以做成日用品例如黃荊手工皂、黃荊洗髮精、黃荊沐浴乳…等等，而且包裝設計質感都做得很不錯呢！買來當伴手禮或送給親朋好友，大方又體面。
隘寮社區發展協會-屏東愛聊親子遊樂食堂(愛聊食堂)
地址：屏東縣內埔鄉清涼路一段453號
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