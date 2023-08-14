屏東／內埔美食新亮點！愛聊食堂必吃在地特色荊牌套餐

品嘗特色荊牌午餐，參拜傳統宮廟信仰文化，孩子們在童趣好玩的小小樂園遊戲，還有美拍在地元素彩繪藝術牆，認識當地黃荊產物，每個人來到「隘寮社區-愛聊食堂」印象都會非常好！凱南這次體驗搭乘【185沿山可愛咖觀光郵輪巴士】小旅行，午餐就是在這麼精采的屏東內埔新亮點「屏東愛聊親子遊樂食堂」享用荊牌套餐，大推！

有宗教信仰的遊客在吃完午餐之後，若時間充裕，不妨就到廟裡參拜一下，凱南自己很喜歡欣賞宮廟建築中的各式彩繪壁畫、雕刻龍柱、陶藝剪黏等華麗與細膩的藝術，具宗教文化的薰陶。

牆面藝術融合地圖式的結構與山水畫的技法，以順天宮為中心，周邊景點及地標描繪出來，是一幅實用性很高的彩繪壁面。

來到「愛聊食堂」除了用餐外，這裡很適合放鬆散步，也放置許多童玩、兒童遊樂設施、造型小帳棚可以娛樂休憩用，太好玩了吧！

無論是適合大人用的健身器材，還是小朋友超愛的木製斜坡地板和平衡木，這裡應有盡有。透過隘寮社區發展協會營造團隊的巧思，園區內的多樣性，和有趣程度皆受到不少親子家庭的好評。

隘寮社區發展協會打造出親子遊樂食堂，很有簡易遊客中心的感覺，提供遊憩場域、洗手間及飲食服務，現場也展售在地特色好物，非常適合來補給一下。

讓孩子來此奔跑玩耍、盡情放電，大人也能趁機拍美照，捕捉每一個精彩時分。

▲套圈圈遊戲，三個人互相競賽較勁，使出渾身解數與套圈技巧，玩到不亦樂乎！

▲拿著塑膠盒和小網，比賽誰能在時間內撈起最多的飄浮玩具，這樣的童年樂趣想必能勾起許多人回憶。

▲隨著時間來到正午，該是吃午飯的時間囉！謝謝隘寮社區發展協會的潘玉燕理事長為我們【185沿山可愛咖】的孩子們介紹食材與在地故事。

凱南與小玩咖孩子們一起在古色古香的「愛聊食堂」體驗精彩的美食品味之旅。

▲「愛聊食堂」巧妙運用「隘寮」、「愛聊」的諧音之外，字裡行間也展現出在地人樂於分享、熱愛閒聊話家常的純樸熱情。

「隘寮」位在屏東縣的內埔鄉、鹽埔鄉的交界處，古時有云「有溪嘸橋，過水隘寮」便是形容先民早年開墾此地時，跋山涉水、努力克服困難的景況。

▲午餐品嚐到的是特色荊牌套餐，藉由潘玉燕理事長的介紹，我們對於食材有更深的認識。

隘寮社區積極推展「黃荊」產業，將在地植物「黃荊」(又稱「埔姜仔」)入菜，做出結合傳統美味與年輕創意的菜餚，相當期待！

▲用餐時，聽一聽隘寮社區的在地故事，產業的發展及打造出親子遊樂食堂的理念，認真分享之餘，不時又逗得大家開懷大笑。

凱南真的是因為這次體驗【185沿山可愛咖】才第一次接觸到「隘寮社區」，原來我們屏東內埔還有這麼棒的地方，值得好好推薦！我很喜歡！

▲從產地到餐桌的「黃荊」美味料理，令人食指大動、口齒留香！份量剛剛好呢！

愛聊食堂特色荊牌套餐有滷肉燥米苔目、滷到油亮亮的雞腿、季節時蔬、在地食材「黃荊」入菜的黃荊茶葉蛋、料好味鮮的苦瓜雞湯，以及季節性水果，又有菜又有肉還有主食，實在好豐盛！

這碗古早味的滷肉燥米苔目，用古法製成的滑Q米苔目，配上肥潤鹹香的滷肉燥，風味誘人，看似簡單的料理，其實有著很不簡單的美味，好吃深受肯定。

▲品嚐在地當季食材烹調而成的料理，一邊讓孩子們認識這塊土地的故事，並了解食物的身世來歷，進而達到愛護土地、珍惜食物的「食農教育」，這方面「愛聊食堂」可說是做的有聲有色。

現在的小朋友多半在都市，較難直接踩踏在土壤上，看看與親手碰觸平常吃下肚的產地食材，體驗【185沿山可愛咖】郵輪巴士就有機會走訪這些屏東鄉間私房亮點，相信會是非常難得且難忘的旅遊經歷。

▲愛聊食堂也有提供罐裝的冬瓜檸檬，使用屏東在地檸檬製成冬瓜茶，喝起來有著檸檬的酸、鮮、香，冬瓜茶本身的清甜也很出色，清爽消暑，炎炎夏日解渴良伴。

▲現場也有些社區產業作物的展示，可以逛逛在地物產製成的農特產品。

▲隘寮社區近幾年的社區營造做的有聲有色，開發出許多商品，擺設在屏東社區產業博覽會的展位上，很好逛也很好買！

不僅以台灣原生樹種「黃荊」來發展出一系列產品，如黃荊蜂蜜、黃荊香腸、黃荊茶、黃荊茶葉蛋等美食，也可以做成日用品例如黃荊手工皂、黃荊洗髮精、黃荊沐浴乳…等等，而且包裝設計質感都做得很不錯呢！買來當伴手禮或送給親朋好友，大方又體面。

▲台灣好行【185沿山可愛咖】觀光郵輪巴士行程在「隘寮社區-愛聊食堂」停留約70分鐘，時間安排上相當合適。

隘寮社區發展協會-屏東愛聊親子遊樂食堂(愛聊食堂)

地址：屏東縣內埔鄉清涼路一段453號

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