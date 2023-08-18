宜蘭 / 夯到爆、排到翻的美味雞肉料理！番割田甕缸雞

【番割田甕缸雞】位於國道五號蘇澳交流道附近，經蘇澳往返花蓮必經過蘇澳的海山西路 ，每一次往返時，總想著要來吃，二個人是吃不玩一隻甕缸雞的，最近和兒媳一家人返鄉，我們都吃到了，好吃嗎？

吃美食的兒子說：「不錯喔！」

媳婦說：「下次帶爸爸媽媽姊姊們，娘家一家人來吃」

他們這麼一說，我想不必再多說，美味好吃就是了！

從蘇澳上下國道五的交流道路邊， 店門前停車場 顯著明顯的大公雞地標，店的門面是 一整排的甕缸，和修剪有型的大型盆栽。

關於店名的「番割田」，查考網路資訊得知，「番割田」是礁溪鄉一個傳統地域名稱，所以番割田的意思，應該就是說來自礁溪！

從店門外，絕對沒法想像，午後近三點還有這麼多客人，幾乎是客滿的狀態

服務人員對我們說：「快點餐，我們休息時間快到了，你們是最後點餐的客人！」孩子們迅速點餐，看那招牌的涼拌菜（冷盤）有特色，銀牙卷在視覺上的感覺就是清爽美味，除了雞和湯菜的這一餐，都是我點的，小小孩都喜歡吃！

一家人吃飽，餐廳內也幾乎都空了，旁邊一桌的服務人員持續走進來用餐。我將沒吃完剩1/3隻雞打包，準備晚餐和花蓮家人的晚餐，繼續吃。

招牌必吃的 ⟪ 番割田甕缸雞⟫ ， 皮薄脆肉軟嫩不乾柴的口感，吃得到雞汁，美味極了！盤子內旁邊附有手套，自助吃的手扒甕缸雞，雞肚子裡的是三星蔥嗎？店員都在忙著，留待下回再來弄明白。

♦️招牌 銀牙捲♦️

♦️涼拌魚皮♦️

♦️炒山茼蒿菜♦️

♦️蜆湯♦️

三大二小的餐費＄1500，便宜啊！番割田甕缸雞在網友的好評很高，價廉物美的在地美食！，有人說是蘇澳美食的第一名。

宜蘭很多的商家都有自家延伸性的在地農產品，番割田豆腐乳看了很想買，加了豆腐乳的熱炒蔬菜，香的美味好吃！

蘇花改公路，讓北部回花蓮的路程縮短了，多的時間，吃吃蘇澳在地夯到爆，排翻的美味料理和買買伴手禮～

只要開車來花蓮，我們都會在蘇澳停留一下下，一來可以離開車內，讓雙腿休息，我大多會在蘇澳宜蘭餅發明館喝杯飲料，買買伴手禮 全世界最薄的餅，宜蘭餅《厚度0.1公分薄的牛舌餅》，這次一家人不但買了伴手禮，還在一起吃「番割田甕缸雞」幸福滿分，再開一下下就到花蓮了。

回程時熬不過小小孩的撒嬌，番割田對面的蠟筆城堡玩玩後再回台北呢！

【番割田甕缸雞】 臉書

🏡 地址： 宜蘭縣蘇澳鎮海山西路309號

☎️ 電話：(03)990-9338

⏰ 營業時間：

週一至週五 11:00~16:00 ，16:30~20:00

週六～週日 11:00~15:00，16:00~20:00