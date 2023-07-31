馬祖／馬祖第一私廚！林義和工坊

林義和在馬祖是位傳奇性人物，但本文不論及林義和之評價，自停車場沿著山坡中小路，約莫十分鐘，便可抵達林義和工坊。該古厝除了是餐廳之外，非餐期時，則是特產 DIY 的體驗工坊。

趁著上菜前的時間，隨意走看老房子的外觀與庭院，九重葛、鬼針草，日日櫻等花草點綴著這棟古老的閩東式建築，屋角角落地上與門口，各放置一片林義和工坊木製牌匾，庭中水缸中種植睡蓮。

這號稱「馬祖第一私廚」的林義和工坊，當然得經過預約才能享用餐點或是 DIY ，閒逛的時間裡，就有一組遊客前來詢問是否可以用餐，想當然耳，他們自是得另尋用餐地點。

用餐時，除小菜之外，上來的第一道餐點便是招牌菜「一品鍋」。

這「一品鍋」當中，主要用料是干貝、全雞、豬腳，再放入多顆蛋，搭配其他配料與高湯熬煮，口味甚是特別。在前一陣子蛋荒時，不外乎是另一種「蛋蛋財富自由」的寫照。而這道餐點的起源，據說是馬祖人用來送行或迎接遠方好友來訪時的料理。一開始放的是鴨蛋，因為福州話「鴨蛋」諧音類似「壓浪」，寓意著平安出行，畢竟，離島交通還是仰賴船運為主，而船隻航行於平穩的海面上，對船上的人來說，還是比較舒服且不容易暈船啊！

醃鯷魚蒸肉佐地瓜飯

醃鯷魚蒸肉

接下來的「醃鯷魚蒸肉佐地瓜飯」(嚴格來說是兩道餐點)，在鯷魚經過醃製後，再取出和鋪上五花肉片一起蒸熟，搭配著地瓜飯一起享用，時甜時鹹，味道頗為特別，且「非常下飯」，讓人一口接著一口地吃個不停。管見以為，千萬別單獨享用醃鯷魚蒸肉，當然，若您想嘗鮮看看，個人則是會為您比出一個「讚」！根本是勇者來著！

餐點當中，還有一道老酒醉雞，但因為後來都只顧著吃，所以，又忘了拍照了啊！

用餐完畢後，或許可以看看牆邊櫃子上商品，看看是否有滿意的品項可以選購。

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