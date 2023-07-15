雲林／老房子的甜甜涼意──撲鼻 PuBi 甜品專賣店

原以為是花香撲鼻，竟然是讓人沁涼的香氣，有黑糖、地瓜…全都展現在堆得如小山的碗冰中，入口消暑氣的撲鼻香。

頂著中台灣虎尾午後嬌陽，穿巷走弄彎來轉去的，或沿著虎尾主幹道吸著中部的「鄉土香」或聞汽機車排出的刺鼻味，兒子依導航路線，原說15分鐘，我們走了近半小時，就為了嚐嚐「撲鼻」的香甜涼。

辛苦是有回報的，終於從台灣銀行旁的巷子轉進來，稍走一小段就看見這家在老社區中賦予新巧思的舊房子。

一樓兩面均裝上落地門窗，柱子還是石子的，二樓是小小塊的馬賽克磚，相當有古早味。

大門口就很好拍，走進裡面更讓人驚豔，簡撲裝潢擺設，天花板輕鋼架故意留空也是特別。

老式打字機已很少見了，以前我家有一台，那部相機，我還有，擺在電子乾燥箱裡。

一樓座位不多，大都是靠窗，這是旅人饕客最愛。喜歡慢慢品著冰，望著窗外來來去去的行人，或放空或細思量，也許腦袋瓜正在想當年……

吧檯位子大約8個，上圖椅子散發濃濃懷舊味道。

主角登場了，我點的海鹽奶蓋黑糖剉冰（９５元），初嚐時甜甜鹹鹹的，味蕾味第一次碰上這口味，真是有感動到。

配料我選黑糖凍＋粉粿，三樣加在一起真是絕配，爽口好吃甜中帶鹹，無比沁涼。

粉粿是個人的最愛，夏天時老婆都會去市場買回家切成一小塊一小塊，剪開附贈的糖包加入冰開水，調好甜度放進冰箱，是很好的消暑盛品。

海鹽奶蓋黑糖剉冰

老人家看了直流口水

兒子點的富士山牛奶糖（１６０元），賣相很優，內餡有黑糖牛奶醬、粉圓、鮮奶酪、海鹽奶蓋、黑糖酥頂。這份冰品更勝我點的海鹽奶蓋黑糖剉冰，讓人讚不絕口。

富士山牛奶糖

下圖左側那碗上面黃黃的是老婆大人點的地瓜蛋糕（１８０元）。內餡有地瓜泥、黑糖、布蕾、焦糖凍、地瓜圓、海鹽奶蓋。用料沒在客氣的，當然價位高人一等。

因為地瓜是老婆大人的罩門，看到必點。可能作工精巧，所以最晚上桌，我嚐了一口，覺得偏甜。

黃黃的是地瓜蛋糕，那碗白白的是我吃了之後，再加剉冰的。

兒子等吃冰，望眼欲穿。

MENU製作得有特色，簡單明瞭。

「地瓜蛋糕」內餡，一層加一層用料實在。

夏天到了，來「撲鼻」找涼快，絕對不會失望。

撲鼻林森店

地址：虎尾鎮林森路2段375巷14號

電話：0987-690-096