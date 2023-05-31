屏東／好吃到上癮！77炸雞套餐飲料喝到飽超佛系 必點日式麵線羹、韓式炸雞、美式炸雞

炸雞以酥脆外皮、香嫩多汁的口感征服無數人的味蕾，可說是不分國界的大眾美食，在台灣有鹽酥雞，日本有唐揚雞，韓國有韓式炸雞，美國有肯塔基炸雞……，而在屏東東港鎮竟然就有這麼一間提供台式、韓式、美式等三種口味一次滿足的【77炸雞東港店】，太值得來嚐鮮了啦！

【77炸雞東港店】自去年(2022年)12月1日開幕，經營五個月左右的時間早已吸引一大票鐵粉忠實支持，身為炸雞控的你們怎麼能錯過呢！快跟著凱南一起來東港一探究竟，準備來大飽口福炸雞美食，好期待！

醒目的「77 CHICKEN」及韓文字樣，讓人一望即知是炸雞店，更賣著美味的韓式炸雞，甚至還有漢堡、麵線羹等選擇。外觀窗明几淨，看起來就是相當舒適的用餐空間。

一走進店內，不論是內用或外帶等候的顧客都很多，看來【77炸雞東港店】儼然成為現在東港吃炸雞的最佳去處，相當熱門！店內主要使用白色、黃色、藍色等色系，加上巧妙配置的投射燈光，營造出年輕潮流的氛圍。

讓顧客吃到剛起鍋熱騰騰的炸雞是「77炸雞」一貫的堅持。另外，這裡最大的話題就是《內用套餐》的飲料居然可以無限喝到飽耶！在這個萬物皆漲的年代，實在是揪感心ㄟ！

點內用套餐可享「飲料喝到飽」，而且選項的豐富度一點也不會讓人失望，除了經典款的百事可樂、七喜汽水、美國知名的Mountain Dew汽水之外，居然還有台灣高山茶和屏東直送的檸檬飲，點餐《內用套餐》等於直接省下了去手搖飲料店買飲料的錢，CP值超高！

拿著77炸雞專屬飲料杯自行來裝想喝的飲料，依個人喜好盛裝冰塊調整冰度。

▲速食店少不了的就是汽水飲料，點了兩份《內用套餐》就會有兩個杯子，裝了滿滿兩大杯汽水，吃炸雞前先痛痛快快的喝啦。

▲在【77炸雞東港店】點的到韓式甜辣炸雞、麵線羹、美式炸雞漢堡等……超多選擇，包大家滿意。

最近電視廣告不是有句台詞說「應該都點的到」，不過在77炸雞沒有「應該」，而是台式、韓式、美式通通都點的到！還有泰式酸甜醬料口味，可滿足每個人的味蕾。

若來到【77炸雞東港店】只點一樣品項試試口味那就太可惜了，店家提供了多種套餐組合，加上套餐飲料喝到飽，十分超值！大飽口福品嚐多樣美食的同時還能省點荷包。

▲純手工麵線羹值得嚐鮮，手工肉羹塊咬感佳，配上日式叉燒肉、少許香菜，很有飽足感，也充滿熟悉又懷舊的台式風味，暖心又暖胃。

份量紮實，吃起來很有存在感的麵線！不會水水糊糊的，以炸雞店來說水準很高了！肉羹的口感十分彈牙，香氣也足。

▲麵線羹裡面有放日式叉燒肉也太重本了吧！而且讓人倍感新奇，吃起來居然一點都不違和，給足誠意了呢！

鰹魚熬煮成的麵線羹湯帶有淡淡香氣，叉燒肉微微融化的油脂在湯頭裡釋放，喝起來香而不膩、非常順口，推薦來到【77炸雞東港店】必點這款招牌美食。

▲看起來簡單樸素的豬排堡，裡面的炸豬排居然驚為天人！豬排厚度太讓我滿意了！

麵衣香酥不會太乾，厚實的豬排肉一口咬下充滿肉汁，日式照燒醬的加入完全大加分，鹹香四溢，一點也不輸給日系知名連鎖店賣一客300元等級的炸豬排，豬排漢堡夾些生菜很清爽，飽足感是有的，吃完不會膩。

▲套餐搭配的雞米花可選擇辣味與原味，凱南選擇原味的，吃看看雞肉的原汁原味。

每天使用溫體雞肉裹上美式炸粉下鍋油炸，炸至金黃色的誘人色澤，口感相當酥脆，吃起來發出卡滋卡滋的聲音，一吃便停不下來了呢！

▲這款招牌的咔啦雞腿堡也是人人必點的選項！凱南也是搭配超值套餐的選擇，確實滿優惠的說。

厚到不科學的酥炸咔啦雞腿整個從漢堡麵包中炸裂出來，這畫面好有張力！光用看的就很吸引人，大口咬下麵衣先帶來卡滋的香脆，而且吃起來完全不油，完美包裹住多汁香嫩的雞肉，美味滿分！

▲套餐搭配美式脆皮炸雞，溫體雞肉的肉質新鮮度不在話下，吃起來香氣逼人，酥脆無比。

美式脆皮炸雞的份量及厚度尤其澎湃，肉食愛好者吃過不會失望的，美式脆皮炸雞也是凱南會願意一再光顧的理由。

▲吃完麵線和漢堡，接著該來嚐嚐【77炸雞東港店】引以為傲的異國風味炸雞！

勁爆甜辣韓式炸雞紅通通的外觀，看起來就很火辣夠味，使用韓國道地原料，獨門的多種辛香料及辣椒粉調和，嗅覺、味覺、視覺上都給足嗜辣者們難以抵擋的衝擊。

▲一份勁爆甜辣韓式炸雞可以吃到雞翅和翅小腿，看看這外表香辣夠味的辣粉辛香感，刺激著每個味蕾。

感受舌尖上辣度帶來的爽快感，配上無限暢飲的清涼飲料，一秒置身韓劇中吃著韓式炸雞的平價奢華享受。

▲【77炸雞東港店】的精彩一波接著一波，吃完韓式炸雞再繼續嚐鮮人氣王-泰式酸甜韓式炸雞！

泰式醬汁調味的韓式炸雞淋上酸酸甜甜的泰式醬料，別具風味，很合凱南個人的口味。

▲擠一點檸檬汁，再配上洋蔥絲一同享用，口感香氣更添層次。

泰式酸甜韓式炸雞多重疊加的醬料調味與輕鬆悠閒的店內環境中……，沒想到現在東港也有如此優質的炸雞專賣店，今天不藏私分享給大家，各位鄉親來到東港千萬不要錯過囉！

▲哇~~看看閃耀著油亮亮光澤的雞肉，一咬下就緩緩流出濕潤肉汁，這是店家選用溫體雞肉裹粉酥炸後得以鎖住新鮮肉質的最好證明。

香噴噴的炸雞，肉質又嫩又鮮，不分男女老幼都會為它傾倒著迷，一吃再吃。

▲不論雞翅，翅小腿的肉感吃起來都很嫩口多汁，咬一口便想繼續吃下去。

酸酸甜甜的泰式醬汁引人食慾，推薦給初次嚐鮮的朋友可以點這款「泰式酸甜韓式炸雞」試試。

▲從日式麵線羹、豬排堡、雞腿堡、雞米花到韓式及美式脆皮炸雞，【77炸雞東港店】可說是將炸雞的美味發展到極致，細節處又充分展現用心。

回味麵線羹的湯頭和肉羹塊、豬排堡的厚實肉排、韓式炸雞的秘製調味料、喝到飽的飲料等...難怪開幕幾個月來擄獲一票饕客的味蕾，聽說還有當地人週週來報到喔！

▲用餐完別忘了順手將餐盤放置於自助式的餐盤回收區，給下一個顧客整潔的用餐環境。

自助回收區旁的牆上還有可愛吸睛的小雞插圖，帶著77帽子，睜著圓滾滾的大眼，相當逗趣。

【77炸雞東港店】營業時間從早上十點開到晚上八點半，早午餐想嚐個羹湯配飲料，或是午餐、下午茶、晚餐及飯後宵夜都有機會吃到現炸熱騰騰的炸雞。

店內其實還有賣魚排堡、燒肉堡、花枝堡等，以及洋蔥圈、無骨雞塊、煉乳QQ棒等各種選擇，薯條類也有美式、泰式、勁爆辣味……，多樣美食絕對能找到你愛的那一味！

目前在東港當地已熱賣五個多月的【77炸雞東港店】，是首創集結台式、美式、韓式等多樣口味的炸雞店，還享《內用套餐》飲料喝到飽的高CP值，店內用餐環境舒適，是闔家聚會、朋友聚餐的一大選擇。

下次來到屏東東港附近，除了品嘗知名的東港三寶-黑鮪魚、櫻花蝦、油魚子，也別忘了可以到【77炸雞東港店】換換口味，讓多樣化的炸雞帶你們不出國也能透過味蕾環遊世界！

【77炸雞東港店】

地址：屏東縣東港鎮中正路二段2-1號

外送電話：08-832-2055

營業時間：10：00~20：30

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