台北／福華彩虹座Buffet「Amazing Thai」 泰式主題帶來諸多美味

久違的台北福華彩虹座Buffet，令人耳目一新。泰式主題帶來諸多美味，飲品選項更令人滿意。

朋友約了午餐，台北福華彩虹座Buffet近期主題是「Amazing Thai」，她訴說著青木瓜沙拉鮮爽開胃，泰式酸辣海鮮湯酸柔適口，瑪沙曼咖哩燴牛肉更以香濃咖哩融合椰奶風味，層次豐富……（胎胎表示好喔好喔），現場還有兩款泰國啤酒，Asahi生啤……。（胎胎隨即點頭如搗蒜！） 於是午餐來到許久未到訪的彩虹座，雖是自助餐，座位桌距保留相當寬敞的距離，挑高開放空間令用餐氛圍格外閒適。

胎胎首要關心Buffet的飲品選項，果然有兩款泰國啤酒，隔壁是Asahi生啤機，將玻璃杯放上按下按鈕，就會自動倒出生啤酒。更令我開心的是銀質冰桶裡的氣泡酒與白葡萄酒，紅酒端莊的立於一旁，胎胎馬上宣布彩虹座重回我心中熱愛的Buffet寶座.即使胎胎重點關心飲料，必須承認彩虹座Buffet端出的菜餚很用心，泰式炸雞翅酥香美味，瑪沙曼咖哩燴牛肉資味濃醇，主廚特製泰式烤牛肉沙拉，以頂級美國神戶和牛淋上酸甜醬汁。

朋友相當誇獎這裡提供的泰奶，他說甜度的確是泰奶該有的姿態，泰式酸辣米粉的滋味也頗獲讚賞；除了泰式佳餚外，現切神戶肋眼，可以搭配整顆烤蒜頭，鐵板上則有現煎美國牛小排，現煎鮑魚與現煎大蝦與鮭魚，海鮮區冷食區的鮮蝦，淡菜，貝類，與三點蟹；不只聽到一位客人誇獎這裡的海鮮品質好。素來重視食材的朋友，很欣賞這裡能喝到現煮鱸魚湯。

愛吃螃蟹的人除了冷蟹之外，還有咖哩蟹與清蒸蟹的選項。甜點區承襲點心坊的好品質，馬卡龍纖細的口感十分到位，因應「Amazing Thai」，甜點區供應香蘭涼糕與摩摩喳喳，摩摩喳喳的配料中，講究的出現亞答籽，相當襯職。午餐開心吃喝開心聊天好愉快。

胎胎到Buffet最關心飲品，彩虹座提供兩款泰國啤酒與無酒精飲品。

Asahi生啤機。

馬上先喝一大口，沁涼消暑。

銀質冰桶裡的氣泡酒與白酒，紅酒自然也沒缺席。

一排熱菜佳餚中，鑄鐵鍋裡的泰式炸雞翅很誘人，我覺得搭啤酒很棒！

瑪沙曼咖哩牛肉。

泰式蠔汁腰果炒雞肉。

香檸紅咖哩螃蟹。

金錢蝦餅與月亮蝦餅。

冷食區的鮮蝦，淡菜，貝類，與三點蟹，周邊氣味清新，海鮮品質優。

蒸蟹。

現切區提供的牛排。

配菜與牛排一樣迷人。

鐵板現煎區。

師傅忙碌的處理鮭魚。

大蝦與牛小排保溫著。

還有現煎鮑魚。

現煮區出現鱸魚湯，很得朋友欣賞。

沙拉區。

起司區，可以盡情搭配紅酒。

冷菜區，天氣轉熱，這區冷菜相當開胃。

青木瓜沙拉。

酸辣小章魚。

煙燻鮭魚潤亮。

脆西瓜米佐雞肉番茄汁。

倒杯生啤，隨喜選些搭配生啤的菜色，午餐因此美好。朋友指出明明該吃菜配飲料，胎胎是喝飲料配菜。

鐵板現煎區的大蝦，鮑魚與牛小排。要誇獎一下大蝦與鮑魚的品質很好。

泰國啤酒清爽。

朋友很誇獎的泰式酸辣米粉。

鹹食吃飽後，就是甜食時間。 冰淇淋。

水果。

冰櫃各式甜點。

巧克力BON BON.

馬卡龍。

香蘭葉涼糕。

摩摩喳喳。

可以盡情享用亞答籽的一碗摩摩喳喳。

每一款馬卡龍都吃到。

是狀態很好的馬卡龍。

甜點可以配咖啡。

配氣泡酒也很搭。

台北福華彩虹座Buffet

地址：台北市大安區仁愛路三段160號台北福華飯店1F

電話：（02）2326-7429

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康