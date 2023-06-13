宜蘭／東澳、卯澳人氣必吃海鮮美食餐廳大揭密！

到宜蘭玩，能自己開車是最好的，濱海公路上的奇石，東澳號稱臺灣下龍灣的粉鳥林，都設有停車場，下車伸伸腰，深吸一口帶著海味的空氣，碧海藍天下，吹著海風，小坐片刻，打卡拍照。身在臺灣魚貨最豐富的地方，怎能不大啖在地新鮮味美的海產？卯澳海洋驛站的石花凍、小卷蝦米粉；粉鳥林一把小雨傘阿嬤的石頭厝，現烤海鮮，這更是加分題，視覺、味覺的雙「享」炮，為旅遊增添更多的幸福感。

每年初春季節限定版的老梅石槽剛結束，北濱和東北濱四月尾梢到五月初的鐵炮百合，正開始搖旗吶喊，在旅遊者的心中，每一個季節，這裡總是有著令人悸動的景觀。

粉鳥林海灣

是位於烏石鼻的僻靜漁港，獨特隱蔽的地理位置。早期在港口有許多野生鴿子棲息，因為台語的鴿子稱為「粉鳥」，粉鳥林漁港因而得名。

粉鳥林漁港雖不大，但漁港前的東澳灣是柔美的礫灘，許多遊客會把車停在停車場，到海邊踏浪，無意間看到有人把露營車和沙灘車騎下海邊，海巡有上前處理，或許為怕有安全疑慮吧。

漁港旁因礁岩地形而多有嶙峋奇岩怪石，吸引攝影人士前往拍攝這秘境海域，如今已成網紅打卡點。

一把小雨傘阿嬤的石頭厝

地址：宜蘭縣蘇澳鎮東澳里東澳路158號,

訂位專線：https://inline.app/booking/-NAnURO3quMCI60pQhXC:inline-live-1/-NAnURdTr0zUrUiR1Usm?language=zh-tw

電話：0975 978 607

為怕客人耐不住等待，個性直爽的老闆在網路上寫著：出餐很慢！沒冷氣！有蚊子！有昆蟲！無提供洗手間

現烤的海鮮，是要講究火候的，不想吃半生不熟的料理，等是保護自己，至於廁所，其實只要走三分鐘就到了。訂位者遲到直接取消（一分鐘都算遲到，不難理解）遲到被取消，訂金不退。

看到老闆為訂餐的客人搶先切好生魚片，封包冰藏，烤魷魚腿，這些都是作工繁瑣需要時間先準備的，我體會到老闆對食材新鮮度的要求，消費者要想吃安全衛生的海產，是要尊重店家的專業，你知道生魚片必須在低溫處理保存，在室溫下十五分鐘吃完，否則，有細菌感染之虞嗎？不能遲到或任意取消訂單，對老闆和消費者都是需要的，因為，讀食品營養學的我，不想吃腐屍。

入座後勿隨意走動，管好小孩不要亂跑，我們雖然是路邊攤小餐館，但也不要那麼「隨意」，您的態度決定我們的服務內容。在我們這，沒有所謂客人最大！客人都是對的！大家都是人生父母養的，請互相尊重。

走在旅遊的路上，看過太多自我感覺良好的食客，自以為是的言行，令人側目，「自由是以不妨礙他人之自由為自由」，這是我讀三民主義唯一一句住的話，四十多年不忘，想來很多沒讀過這句話。我支持老闆的論調。

吃是一種享受，沒有幽雅的態度和心境，怎麼吃得出食材的滋味，和烹調者的技術和火候。

這一餐六個人吃了2700元，白毛一條1000，海膽一隻150元，3隻300元，烤鳳螺、烤大蛤…，吃得我是身心舒暢，新鮮的海產，永遠不會讓我過敏，我是一把小雨傘阿嬤的石頭厝最佳實驗小白鼠。

北濱美景

從宜蘭回台中，想一路追著龜山島和基隆嶼跑，順著濱海公路行。

巧遇風面過境，大海上的卷雲就像是要把雨傾瀉而下，龜山鳥神隱了，這種詭譎的氣氛頗具壓迫感，果真，走不不到一半就下大雨了，心裡哀號：「我的鐵炮百呀！」

天地的奧妙永遠令人料想不到，才一個轉彎，眼前一亮，燦爛的陽光灑在大海，波光粼粼令人驚喜，坐在觀景台的階梯上，我不想走了，吹著海風，看著眼前湛藍的海，好舒服，好享受。

卯澳海洋驛站

服務選項: 內用 · 外帶

地址：228新北市貢寮區福連街37號

營業時間：星期二~日10:00–19:00，星期一公休

電話： 02 2499 1617

卯澳海洋驛站鄰近靠海，餐廳特色就是以海鮮為主的海鮮粥、小卷鮮蝦米粉、龍蝦、螃蟹、蝦、魚、貝，還有其他的海鮮料理，是屬於那種人滿為患的店家。

建議先找到桌位，再寫菜單。老闆為人非常豪邁，無論老少，進店就送一杯自製的石花凍，一身的暑氣頓時消失無蹤。

看到隔壁桌送來的碗，我還不能確定，等自己點的小卷蝦米粉上桌，我嚇得下巴都掉下來了，腦子裡只閃過：這怎麼吃得完？

吃過宜蘭特色料理西滷肉的人，就能知道這碗米粉有多麼好吃了，一碗150元用西滷肉料理煮的米粉，大隻有蛋的小卷，大隻肉質紮實的白蝦，滿滿的蛋酥，吃了三分之一碗我就飽了，這絕不能浪費。

回頭一看，原來老闆連外帶的傢私都準備好了，一包一包裝好，再用提袋拎著，今天大家晚餐都不用煮了，想像不到吧，一碗米粉可以當兩餐食用，這家餐廳，我給他一百分。

看著別人吃著龍蝦、旭蟹，我心裡打算著，下次，我先餓一餐，一定要吃過癮，怕到海邊吃海產遇雷的人，這家餐廳名單，一定要保留下來。

店家自製的石花凍好吃，不僅有石花凍還有蒟蒻，一瓶70元，沿路喝回家，真是太幸福了。