新北／東呷牛肉麵 對於牛肉的全新體驗

如果說到一碗牛肉麵，這碗牛肉麵到底要以何種為主題？是咬下去大口滿足的牛肉、還是濃郁香醇的湯汁，亦或是沾附湯汁的麵體？在這間位於板橋的東呷牛肉麵，讓我對於牛肉有份重新的體驗。

在板橋藝文中心辦完活動之後，其他人都回家了，為了搭公車，我走到巷子口，若是再飢腸轆轆抵達板橋火車站，又是一段距離，於是在巷口的牛肉麵停了下來，心想：不管好壞，就吃碗牛肉麵吧！畢竟也的確餓了，又忙了一天，不要再虧待自己了，便直直走了進來。

既然是牛肉麵店，就點碗牛肉麵吧！不然，店內其實還有水餃、紅油抄手等，

在等麵上來的同時，到一旁取了筷子跟湯匙。

櫃子裡的小菜，說真的，後來有點後悔沒取用，原因後述。

牛肉麵上來了！習慣性的先拍了張幾張照，當下只覺得這幾塊肉給的也不算小氣了。

一口咬下，驚為天人。再細細品嚐，發現連「咬」都不必了，因為它只需牙齒輕輕合上，或是用舌頭，就可以將它的纖維撕開，其肉質軟嫩可想而知。

牛肉麵也不算少吃，但想想上一次吃到這麼柔嫩的牛肉麵的牛肉，是在幾年前，在桃園吃過曾經參加過台北牛肉麵節的冠軍牛肉麵，當時吃到的肉質軟嫩，沒想到在這間差點被忽略的小店，品質竟超乎我想像，接下來的肉塊，捨不得大口大口吃，而是慢慢的品嚐了。

湯頭看似濃郁，反倒相當清爽、清甜。

至於麵，還可以客製化，不一定要吃拉麵，陽春麵、細麵、冬粉等，任君挑選。

簡單的吃飽喝足，踏出店門，這時候才發現有它的報導，原來我在無意之間，進入了當地著名的商圈美食，這時候，細細瀏覽，才發現湯頭除了中藥材、牛骨，還有甘蔗。這時候，開始有點後悔沒有點小菜，心想：能夠牛肉麵做得如此專精，小菜應該也不至於遜色。

終究沒有再進去，東呷的牛肉麵已經滿足我的味蕾，至於小菜，就成了懸念，不論如何，惦記的這個念頭，或許，下次來板橋時，會更有往這間店大啖美食的理由吧！

東呷牛肉麵

地址：新北市板橋市中正路431號

電話：02-2272-7209