新北／嫣紅燒鵝兩吃 板橋希爾頓青雅中餐廳

燒鴨燒鵝百家爭鳴中，青雅的嫣紅鵝與九宮格配料獨樹一格，其他菜色也相當美味。

陽光燦燦，朋友約了到新板希爾頓青雅享用嫣紅燒鵝，師傅桌邊片下鵝肉，鵝腿斬件，餅包鵝時附上九宮格配品醬料：小黃瓜／甜麵醬／蔥段／蘋果絲／紅莓醬／甜菜根／柚香蘿蔔／冰梅醬／蓮藕片；朋友笑說這是燒鵝的八十一種穿搭。

傳統款與創新款中，我尤其喜愛蓮藕片冰梅醬的餅包鵝，燒鵝因此呈現天鵝湖的氣質。燒鵝兩吃的鵝骨煮成陳皮鵝骨湯，陳皮煲湯是相當好的提味，另準備響米，隨喜加入陳皮鵝骨湯中。

除了燒鵝，其他菜色也頗有美味記憶點，櫻花漬梅子雞球酸甜正好，朋友的心頭好催淚蛋，與燒鵝捲在一起入口，口中滋味是探戈的律動感。青雅中餐廳這裡的港點質優，偽裝成袖珍西洋梨的鹹水餃相當美味，更是至今遇上最可愛的鹹水餃。

紫蘇貴妃氣泡飲由檸檬、梅子、氣泡水、紫蘇梅糖漿組合而成。上桌後自行攪拌，入口帶有清爽香氣，氣泡細膩，開胃佐餐相當合適。

櫻花漬梅子雞球，是左宗棠雞的升級版。選用台灣在地放山仿仔土雞腿，加入獨家醬料醃製後裹粉酥炸，再以日本櫻花漬及冰梅醬調味，配以脆梅增加酸香層次，我覺得這道雞球的酸味呈現得相當好。聽說這道僅供應到六月底，還好我們及時品嘗到。

催淚蛋，糯米椒紅辣椒與炸蛋的組合，這是朋友來此必點的菜色，青雅的催淚蛋吃來相當夠勁。

百花松葉蟹鉗，端上時本以為是蝦球，原來人家是松葉蟹鉗。

蟹鉗由百花包裹，入口百花香脆蟹肉飽滿。能很輕鬆地品嘗松葉蟹鉗。

獲得第十屆亞太年度餐飲金獎肯定的嫣紅燒鵝，選用台灣雲林屏東地區在地飼養三個月大的白羅曼鵝種，重達5公斤，以龍眼木窯爐燒製而成，燒鵝皮色金光澄亮，油光飽滿。

師傅片下鵝肉，鵝腿斬件，鵝皮焦香薄脆，鵝肉厚實嫩美，鵝油香甜豐腴，油脂與肉汁襯托鵝肉肥腴鮮甜。

九宮格配品醬料：小黃瓜／甜麵醬／蔥段／蘋果絲／紅莓醬／甜菜根／柚香蘿蔔／冰梅醬／蓮藕片

尤其喜愛冰梅醬柚香大根蓮藕片的組合。

朋友建議將催淚蛋與燒鵝捲在一起，若說冰梅醬蓮藕搭燒鵝是天鵝湖芭蕾舞，催淚彈佐燒鵝是探戈國標舞。

嫣紅燒鵝第二吃陳皮鵝骨湯泡飯，鵝骨與薑絲、娃娃菜(津白)、花菇絲、陳皮絲一同熬煮，陳皮出現的恰到好處。

隨喜加入脆米。

鵝肝腐皮捲，腐皮包裹內餡，有草蝦仁與花枝共同打成的蝦漿，並加入切條狀的鵝肝。

偽裝成西洋梨的鹹水餃，菜單上的名字是蟹肉啤梨果。

內餡以蟹管肉、剁碎蝦仁、香菇丁等炒製而成。

春風如意腸粉 以紅麴帶出腸粉皮的粉色，搭配米網皮、洋地瓜、手剝蝦仁等餡料，現點現做，皮薄餡多，口感軟Q中帶清脆。

芋沙楊梅果，這道點心靈感來自芝麻球，以芋頭、奶油、糖作為芋頭流沙內餡，外皮則以紫地瓜帶出紫色；裹上炸粉(白色米果)以低溫油炸至定型。

芋頭流沙的甜度正好。

板橋希爾頓青雅中餐廳

地址：新北市板橋區民權路88號板橋希爾頓飯店三樓

電話：02-2958-3770#7521