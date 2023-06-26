台北／是夏天的味道！南港車站道地越南西貢美食【越亮 Only Pho You】

南港火車站，大多時候都是搭火車時經過，甚少下站。最近趴趴走越來越想往這裡接近，三不五時會來就是了。多年沒來，南港火車站的漂亮似乎追上了熟悉的台北車站了。

南港捷運站走出來，很快的就到了約定的南港火車站的大廳，新穎漂亮，乾淨亮麗。平日的午後，候車的遊客不多，毫無壓迫的舒適感。

餐廳是在南港citylink內，道地越南西貢口味的「越亮西貢」，是這一天午餐約會的餐廳，是經常出差到越南的前主管所推薦，純粹來吃吃看。

對第一次來的餐廳大多時候會想吃吃招牌的餐點，從菜單上看越亮西貢的餐點，似乎都不錯，都想吃吃。

三個人，怎麼點呢？

那就各自點一樣，不重複，還可以分享著吃。

⬇︎招牌牛肉乾拌檬 $218

菜單的分類很清楚，點菜很簡單，常去越南的那個人說：[越亮乾拌檬的「招牌牛肉乾拌檬」，是你的菜」，確實是喔！太瞭解我了！

牛肉＋新鮮小黃瓜＋豆芽菜＋洋蔥，清爽減糖的菜色是近來開始注意的美食，微微酸的口味，牛肉雖是全熟的，卻也軟嫩好吃，非常對我味呢！

⬇︎芽車快雞絲沙律 $108

沙律？白色蔬菜堆起的生菜沙拉，口感像在吃蝦鬆，若再加上萵苣，我吃來就像是蔬菜版的蝦鬆，好吃！那白色蔬菜是新鮮的高麗菜。

⬇︎ 鮮蝦生春捲 $148

來越式餐廳，和好友們必吃的鮮蝦生春捲，新鮮的蝦子和米線，淋上酸甜醬，清爽可口，夏天的味道！

⬇︎經典半生、熟牛河粉 $258

從歐洲出差回來的那個人點吃的，剛回到國內，最想吃的經典，湯裡淋上檸檬汁的越式河粉，非常的開胃。

⬇︎ 烤牛肉越式法包 $198

單看就會想吃的法國麵包，色香味俱全的誘惑，好難拒絕的吃了一口，烤牛肉的醬汁是這道越式西貢佳餚的靈魂。

⬇︎越南滴露咖啡 ＄98、熱帶羅旺果汁 $88

⬇︎內用的用餐環境

第一次在南港車站這裡的美食餐廳用餐的我，因為沒有擁擠的人潮，也不需要排隊才吃得到，⟪越亮西貢⟫明亮乾淨整齊的用餐環境讓我們很喜歡，下次還想約在這裡呢！

越南料理，越來越喜歡吃，台灣各地也幾乎都會有越南料理餐廳， 看看越南的婦女大多身材標準居多，即知天然食材樸實滋味的越式料理，恰恰是現在追求符合減醣、減澱粉的餐點，近幾個月來的外食，大多選擇越南餐廳，越來越難以抗拒的美味。期待下次的約會，越亮火鍋應該也很棒！

飯後，逛逛火車站、GlobalMall購物中心，平日人潮不多，很好逛！ 逛到了想很久的 南港蔦屋書店，好喜歡！這次時間不夠全逛，還有機會 的。

⬇︎哇！誘人的可頌麵包

⬇︎古早味滷味⟪島瓜⟫

恐龍現身！

越亮 Only Pho You南港citylink店 官網

🏡 地址：台北市南港區忠孝東路七段369號7樓，捷運南港站步行五分鐘

☎️ 電話：02 2782 9697

營業時間：週五-週六11:00~22:00，週日-週四 11:00~21:30