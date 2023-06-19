新北／生猛海鮮滋味鮮醇 追樂祕式泰鍋物

享用生猛海鮮功夫粥、泰式熱炒與泰式火鍋的午餐。

追樂祕式泰鍋物提供泰式火鍋，近來更推出生猛海鮮功夫粥，現撈生猛活蟹或活龍蝦，讓生米由鮮活海鮮與高湯慢煮成粥，金黃色粥品格外鮮美。

此外也供應泰式熱炒：包括火烤檸檬豬、辣炒牛肉、酥炸軟殼蟹、蝦醬長江豆等經典菜式，也可搭配泰式風味小點如「泰后香茅雞翅」、「涼拌青木瓜」、「泰皇金錢蝦餅」等。於是我們今天的午餐，除了泰式鴛鴦鍋，還有泰式熱炒與泰式小點，功夫粥將海鮮的鮮甜自然融入粥底，吃的超盡興的。

時序入夏，在追樂點現剖椰子好消暑。

在追樂點用任一套餐，可享茶香加上鮮醇奶香，微甜沁涼的泰式奶/綠茶買一送一喔！

現撈生猛波士頓龍蝦，服務的妹妹俐落抓起張牙舞爪的龍蝦時，本桌一陣讚嘆驚呼。妹妹笑說：歡迎客人抓著龍蝦合照。

點用海鮮功夫粥需等候約半小時。生米、高湯與生猛海鮮，搭配鮮蝦、鮮墨魚丸融合成黃金粥品，隨餐附上海苔絲、鮮蔥、三款人氣配菜。粥品本身未加鹽，享用時再依據個人口味加鹽與白胡椒。

以整尾活波士頓龍蝦熬煮成的大鍋粥品，要價1500元。

鮮香濃醇，粥滑香潤。波士頓龍蝦的大螯好搶戲。

追樂準備的吃螯工具。

生米熬煮而成的粥品，吸飽高湯精華。一般吃火鍋時會煮雜炊，但高湯涮煮各式食材後滋味相當複雜，追樂以高湯與鮮活海鮮煮成的粥品，滋味是乾淨的鮮美感。

泰后香茅雞翅。

青木瓜沙拉。

辣炒牛肉，這道相當美味，本想只吃一口配飯，就變成一口接一口了。

酥炸軟殼蟹。

薑黃飯或香米飯搭這些菜式都好。

也點了泰式火鍋，鴛鴦鍋底選了檸檬香芧與南洋綠咖哩。

迎接母親節與「女王月」，即日起至2023/5/31邀請老媽到「追樂祕式泰鍋物」點用四人套餐，即免費招待「花漾媽咪玫瑰盤」乙份。

海鮮盤。

追樂仍提供剝蝦的服務。

涮煮肉品。

即使天氣炎熱，泰式湯底相當開胃。

甜點可以選熱的紅豆紫米或是冰的芋頭西米露。

結帳帳單。

追樂祕式泰鍋物

地址：新北市板橋區重慶路251號1樓

電話：02-2955-8933