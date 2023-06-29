高雄／人氣必吃牛蛙烤物、牛蛙炸物、網美最愛爆爆珠氣泡飲！全台第一家牛蛙拌鍋專賣店【爆爆蛙】

最近，網路上好多人都在熱烈討論這間高雄左營新開幕的「爆爆蛙」，想當然凱南也跟風囉！專程來嘗鮮這全台獨創口味的牛蛙料理！聽聞是全台第一間「牛蛙拌鍋專賣店」，而且還是屏東在地養殖的牛蛙喔！

店面就位於高鐵左營站附近，交通便利，停車也方便，不只受到高雄在地人喜愛，外縣市慕名而來的饕客每天更是沒停過，大家趕快來嘗鮮看看唷！

【爆爆蛙 左營文學店】

地址：高雄市左營區文學路153號

電話：07-345-5585

營業時間：17：30-01：00

招牌處也凸顯出爆爆蛙牛蛙拌鍋主打的「香、辣、醇、厚」四重口感風味，還沒走進店內就開始期待「爆爆蛙」所提供的驚艷料理了！

適度挑高、明亮開闊的空間，搭配許多綠意植栽和牆上的燈條，彷彿身在網美下午茶店的感覺，這間爆爆蛙牛蛙拌鍋專賣店到底也算是高雄很好拍照的餐廳之一。

主要以四人座為主，也有二人桌，適合好友或家庭用餐，每桌之間還有隔板圍成像個小包廂，聊天起來比較不會被其他桌干擾到，感覺不錯耶！

甚至還有插座！完全不怕手機突然沒電的窘境，只能說店家真的太貼心，已經預想到各位手機族所需。不管是兩孔、三孔或是USB頭都可以接，所以在店內就盡情拍照吧！手機相機就算拍到沒電，「爆爆蛙」提供插座服務揪感心~

店內有10款獨家秘制拌鍋湯頭，每一款都是招牌，融合傳統台菜的甜鮮、川渝料理的麻辣、湘粵菜系的香醇...等不同飲食文化精華，驚爆你我味蕾。

牛蛙拌鍋分別是「青花椒鮮味」和「雞汁菌菇味」兩款口味，小菜的部分是滷香花生、百香蘿蔔、酸辣士豆絲和手拍脆黃瓜，推薦必點的牛蛙多吃料理招牌爆爆蛙、十三味蛙腿，再來一份烤物-蒜香生蠔及打卡送的潮流爆爆珠氣泡飲，擺滿一桌光是視覺上就夠讓人口水直流、食指大動了。

▲潮流爆爆珠氣泡飲很獨家耶！在氣泡調飲中加入彩色的果汁晶球，色彩繽紛的樣子是很吸睛的視覺系飲料。

果汁晶球咬下去...滋味波棒！每顆爆爆珠好有味，搭配汽泡飲喝起來滿順口的，吃著口味較重的牛蛙炒鍋就很適合來上一杯。

▲百香蘿蔔能吃到百香果的酸甜果香味，又有蘿蔔片脆脆的口感，清爽開胃。

至於滷香花生吃起來有著鹹香的醬油滋味，花生口感軟硬適中，滷得十分入味又不死鹹，讓人好想打包一份回家當零嘴呢。

▲烤物推薦十三味蛙腿和蒜香生蠔；一般比較常見十三香烤雞翅，但既然來到牛蛙拌鍋專賣店，當然要試試這道特別的十三香烤牛蛙腿。

「爆爆蛙」使用的牛蛙是台灣在地養殖，產地就在我們屏東地區，之前都外銷到高檔法餐料理專用，肉質肥美更富含蛋白質，吃過都推薦。

▲十三味蛙腿使用花椒、八角、小茴香、丁香、肉桂、陳皮等多種香料混合後，塗抹於蛙腿上再慢慢炙烤入味。

另一道同為牛蛙料理的招牌爆爆蛙同樣是人氣必點，裹粉後油炸至酥脆，吃起來各有風味。

第一次看到烤蛙腿，不說還以為是烤雞翅呢！讓一些本來不敢吃牛蛙的朋友也能降低心裡的恐懼、願意開始嘗試。

擠上檸檬汁，增添酸味和香氣，灑些白芝麻點綴著的十三味蛙腿，吃起來有豐富的香料層次，因為裡面有花椒，集結鹹、香、辛、麻、辣於一體，並帶有碳烤的粗曠奔放的野性感，是一道吃了會回味再三的料理。

▲招牌爆爆蛙的製作方式和鹽酥雞比較類似，裹粉油炸後幾乎看不出來是牛蛙，口感鮮甜、吃起來也很像雞肉，是初次嘗試牛蛙料理的朋友們接受度比較高的選擇。

▲香酥夠味的「招牌爆爆蛙」讓人一口接一口，越吃越涮嘴。

蛙腿的肌肉相當結實，有點像是在啃小翅腿，但肉質是鮮嫩中帶有些韌性，咬起來ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的彈牙感，想要補充蛋白質吃牛蛙就對了！

▲酸辣士豆絲以馬鈴薯細絲涼拌醃製，微微脆口的滋味，帶著酸溜溜的醋味和辣椒的微辣，相當開胃解膩，吃完烤物、炸物適合來個味覺的轉換。

▲這道「蒜香生蠔」一看就是海產店等級！碩大飽滿的生蠔，搭配蒜末、辣椒片、蔥花，再擠上檸檬汁，大海的鮮甜肥美全部融於一口，吃起來超滿足！

▲店家的蒜末調料比例搭配很好，能適時提味、襯托生蠔自帶的海味鮮美，增添大蒜的濃郁香氣之餘又不會喧賓奪主，好吃到連殼裡每一滴湯汁精華都想喝光光。

夾起來一看，超大超飽滿的肥美生蠔，自日本進口，上頭調料讓色彩更加繽紛有味。在很多高級飯店吃到飽或海鮮專賣店都不一定會看到這種大小和鮮度的生蠔，這道蒜香生蠔實在是太令人驚艷，專程來吃都值得。

▲品嚐過小菜、烤物、炸物，別忘記還有今天的重頭戲「牛蛙拌鍋」，霸氣十足啊！

爆爆蛙提供四川麻辣味、台式蒜香味、新疆孜然味、湖南剁椒味等多達10款橫跨大江南北的獨家湯頭口味，絕對顛覆你對「鍋」的想像。

▲今天吃了各口味中唯一不辣的雞汁菌菇味，不敢吃辣的話非常推薦試試這款湯頭，長輩或小朋友也能輕鬆享用。

選用雞湯作為基底，並加入大量的菇類、番茄、牛蛙共同熬煮，湯頭喝起來溫潤滋補、鮮美甘醇。

▲呈現金黃色澤的湯頭，視覺上還有點膠質凝結的感覺，可見有多濃郁。

牛蛙肉煮在雞湯汁裡，吸收了雞湯的鮮甜，加上牛蛙本身彈牙鮮嫩的肉質，真的非常像是喝雞湯、吃雞肉，完全沒有違和突兀感。

番茄和香菇的精華也都充分融入湯汁中，補充蔬菜又吃的到茄紅素，凱南自己是真的很喜歡，拌鍋基本上著重鹹香味，帶鹹度配飯吃更剛好。

▲隨便一撈就是滿滿牛蛙好料！這樣一鍋份量可以兩、三人分食都不成問題呢！

▲喝湯吃肉之外，是不是也想配點主食呀！爆爆蛙提供四川涼粉和桂林米粉等少見特殊的麵食，我看幾乎每桌都有點。

四川涼粉外觀晶瑩剔透、閃耀光澤，煮完後口感比一般寬粉又再更Q彈有咬勁，喜歡咀嚼的朋友們試試。桂林米粉則像是比較細的米苔目，吃起來滑溜溜的，吸附湯汁的程度雖然不若四川涼粉來的厲害，但搭配鮮香濃郁的湯頭亦是十分夠味。

▲「極致米飯」這名字一聽就很厲害的，選用比賽的冠軍米和專業的炊煮工法，米飯粒粒分明，圓潤飽滿，口感不乾硬，搭配白飯殺手等級的牛蛙拌鍋，可說是絕佳拍檔。

▲馬上來嚐嚐第二鍋「青花椒鮮味」的牛蛙拌鍋，青花椒的豐盛程度有嚇到我，也太多了吧！

加入大量剁碎的青花椒，撲鼻而來的辛香麻辣味十分具有衝擊性，非常愛吃辣的朋友肯定會愛上這一味！鍋底還有高麗菜可以稍微中和麻辣味。

▲青花椒獨特的辛、香、辣味都充分融合在湯底和牛蛙肉質中，每一口吃起來有著濃厚的香氣。

吃到後面，從舌尖到喉頭不斷會有一股後勁的麻感，色香味俱全，直接帶來感官上的多重刺激，叫人直呼過癮欲罷不能。

爆爆蛙的營業時間開到凌晨一點，深夜想吃點療癒人心的美食，不妨來爆爆蛙點個牛蛙拌鍋，暖心又暖胃，烤物類的十三味蛙腿、蒜香生蠔也非常值得專程來吃，宛如鹽酥雞的「招牌爆爆蛙」更是宵夜必備好朋友，香酥味美，偶爾先把熱量放一邊。

這年頭的餐廳除了好看好拍，要有設計感的「顏質」，還要不忘本業，提供好吃而溫暖人心的料理，爆爆蛙正是樣樣兼顧，才能在高雄美食一級戰區搶占一席之地，開幕至今獲得廣大好評。

從小菜、烤物、炸物到10種口味各異的獨門湯底牛蛙拌鍋，爆爆蛙的每樣料理都具有一定水準，加上寬闊舒適的店內空間、貼心的插座和自助點餐設計...整間店的用餐體驗表現實在無可挑剔；無論你是熱愛牛蛙料理或是尚未一試的朋友，下次來到高雄左營，很推薦大家來到「爆爆蛙」，體驗顛覆你對「鍋」的想像！

【爆爆蛙 左營文學店】

地址：高雄市左營區文學路153號

電話：07-345-5585

營業時間：17：30-01：00

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