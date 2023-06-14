花蓮／研海庄的那一天．豆茶寮

吃完臭豆腐與烤香腸，時間來到兩點五十分，該為這趟短旅做個結尾，喝杯咖啡。

喝咖啡前，我們市區繞來繞去找花蓮港廳舊址，卻一直撞牆沒找著，看看時間也晚了，我想還是該先完成目標明確的午茶時間才對，不料原先設定的兩間咖啡店居然都沒開店，黑嘉莉奇道我居然會有沒看店家開店時間的狀況發生，是不是剛剛找尋歷史遺跡還沒回神來？

我才在想該去哪個備案，黑嘉莉說中午來到市區路上，她有在路旁看到一間覺得還不錯的日式咖啡廳，可是她說不出來是在哪條路上；經她這麼一提我也有印象，尋著電子地圖往回找卻沒能確認究竟在哪兒看見那間店。

不得已，我們只好找了另一間備案，兩人失望地來到北濱街時，黑嘉莉居然一眼認出眼前那間店就是她說的那間！

根本命中註定要來這裡喝一杯的，她喜出望外，我們這才發現這不是咖啡廳、而是喫茶店－－「豆茶寮」是也。

「豆茶寮」位於北濱街中段，主打日式正宗和菓子，店內還掛有和菓子師傅的修業證書，如此硬底子的背景讓我們驚訝了；雖說我們對於日本茶店並不算陌生，畢竟老弟之前就是開抹茶店的，但和菓子師傅駐店的情況實在少見，黑嘉莉因此更想點一顆和菓子好好品嚐看看。

本來只是想喝杯咖啡，沒想到可以吃到和菓子，這是註定好的吧？她開心得不得了。

黑嘉莉點了一壺煎茶以及看上去最精緻的和菓子，她根本已經兩眼晶晶晶了；我則點了杯焙茶拿鐵，頓時覺得就一顆和菓子好像有點少，既然都來了，應該好好感受一下日本風情才對，於是我們又追加了水羊羹和糰子。

一壺煎茶

這些茶點多半是以前老弟店裡沒有的，既然心目中已經有最強抹茶，來這裡就不喝抹茶了。

焙茶拿鐵

因為這種莫名堅持，焙茶拿鐵成了我的首選，「豆茶寮」的焙茶拿鐵確實不錯，喝來溫潤舒服，黑嘉莉點的煎茶也因為店員有告知怎麼沖泡，沖出來的茶湯甘醇順口，她也很滿意。

一壺煎茶

一壺煎茶

醬油糰子率先上桌，影劇作品和漫畫裡看的多了，實際拿到眼前還是有一種二次元感受，本來就是靠醬油提味的糰子三兩下就解決，我們都有一種登時到日本的錯覺；水羊羹跟著上桌，這是黑嘉莉特別想嚐嚐的，她覺得水羊羹看起來就很好吃，只是我覺得看上去就很刻意，這種刻意的方正形狀讓我沒啥興趣，但，味道是不錯的。

醬油糰子

水羊羹

享受煎茶之樂

壓軸登場的就是和菓子了。

和菓子

我沒有特別去記這枚和菓子的名稱，精緻雕工已顯見需要多好的技術才能呈現，我對和菓子的認識甚少，只曉得要搭配日本茶來品嚐，在黑嘉莉的帶領下，即使沒足夠底蘊也還是有模有樣地感受到和菓子在茶點世界裡的風範。

品嚐和菓子

品嚐和菓子

喝完了茶與和菓子，準備離開時，黑嘉莉看到店門旁邊的伴手禮外帶區有賣霜淇淋，她還在猶豫要不要吃一支，我便拉著她走進去直接點了一支吃。

想來一支霜淇淋

黑嘉莉驚呼怎麼可以讓她又破了功，我笑了，出來玩還想守什麼熱量啊？

一支霜淇淋

拿到霜淇淋的她，笑得無比歡喜，直說好像回到北海道了哦！

豆茶寮

以「豆茶寮」的霜淇淋作結，五點零五分，我們準備北返。