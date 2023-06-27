新竹／隱於巷弄間的意外老味道！禾恬院

美食天線似乎是與生俱來的吧？！（笑）

那日跟朋友在新竹，意外發現一間好吃店～禾恬院。一間巷弄間的小店，門口很復古，入內後發現別有洞天，裡頭竟然是老三合院，雖說不上有多美麗或豪華，但這裡散發出的是五、六零年代的生活日常感吧？！

禾恬院

地址：300新竹市北區江山街15號

電話：035285333

營業時間：星期五~日 11:30–14:00、17:30–22:30，星期一~三17:30–22:30，星期四店休

這三合院，坐向與我們今日入口的方向不同（我們應該是從旁邊的護龍入內的），也許並不難想像，這一區以前的房屋可能都像是這樣吧？！

離城隍廟不遠，附近大多為民宅，這間「禾恬院」就這樣被我們從google map上發現了，評價還不錯，但造訪時，竟然裡頭空空，完全沒任何客人。

讓我差點卻步了起來，嗯，還好，我們還是入內吃了頓晚餐；好吃，傳統的老味道，有點懷念，跟好朋友一起度過了愉快的夜晚，開心極了嚕！！

那日， 「禾恬院」店內完全沒有其他客人，只有兩個年輕男、女（工作人員跟廚師），不知道是否是家人？又或是夫妻呢？？

禾恬院據說原名為「大囍江山」賣的是阿嬤手的路菜。其實，在入內點菜時，我們完全沒有任何的想法，就點了想吃的菜，也許是加上了空間氛圍的加持，還有一些老物件的陳設，真的挺有古味的。

當食物上桌之後，覺得有小時候的味道；嗯，阿嬤的味道嗎？哈哈哈，阿嬤過世得早，其實我也不知道阿嬤的味道是蝦米？只覺得有些口味，似乎好久沒吃到了，小時候的味道，挺好吃，也懷念的。

點了簡單的家常菜，其實也像是熱炒，禾恬院 菜單也算是簡單；這裡的食材處理得不錯，且價格也太可愛了吧？！

清炒透抽（200元）

好家常，但火候掌握得很好，透抽跟青菜的軟硬度都是相當不錯的，好吃！

鳳梨蝦球（180元）

天呀！這....價格也太佛心了吧？！重點是也好好吃呦！沒想到新竹市的物價，這....麼可愛呀！！

蔥爆牛肉（200元）

這牛肉火候掌握得好，牛肉片好嫩，好好吃呦！醬汁在牛肉片的表面加上爆炒的蔥，簡單的美味，這麼的單純，是我喜歡的家常味。

魚翅頭白菜滷(200元）

上頭還有蛋酥，入口時感覺有點像是My灶的西魯肉，哇！味道也太....好了吧？！

且份量也不少，這有小時候請客吃辦桌時的味道，好吃，又下飯呀！！

芋頭米粉湯/小（320元）

這.....鍋米粉湯也太好吃了吧？！份量十足，料好實在，滿滿一鍋，我們三人根本吃不完，但真是美味到，我願意把沒吃完的半鍋也打包回家，入口滿滿的胡椒味，就是以前對芋頭米粉湯的印象，

高麗菜、蒜香、肉絲、木耳、芋頭.....等，滿滿一鍋都是料，熬煮出來的湯汁也好好喝，芋頭也好吃，該有的味道與香氣都沒少，這......真是太好吃了。

說真的「禾恬院」的食物真是物超所值呀！！我太好奇，為何週末的晚上沒客人呢？

查了一下google 評論，有人說上菜太....慢了，我們今日很幸運，只有我們一桌，所以沒有慢不慢的問題，不過，今日的芋頭米粉還真是等了好一會呀！！不過，這美味，值得呀！！

挺喜歡的一間小店「禾恬院」，食物好吃，空間氛圍也不錯，分享給大家；美食是需要耐心等待，現在的美味值得呦！

. ................................吃喝玩樂，沒有終點

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