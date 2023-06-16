台北／畫室x咖啡x甜點x鹹食 玉虫畫室咖啡

畫室／咖啡／甜點／鹹食，氣質美好獨特，愉悅的一場相遇。

為了觀賞芭蕾，週日來到位於捷運昆陽站的台北流行音樂中心。順道想拜訪附近的咖啡店，一查相中玉虫畫室或田野咖啡。詢問妹妹瑪姬與大學生的意見？田野咖啡要求客人安靜，因此首選還是玉虫畫室。

玉虫畫室咖啡大約位於捷運南港站與捷運昆陽站之間，位置在小巷裡，依據Google Map抵達，一度迷惑哪裡有咖啡廳？赫然發現玉虫二字出現在一排綠色植栽後方的玻璃落地窗裏，這應是我們遇過最低調的招牌(若有招牌的話)。

我們對玉虫出現的方式頗覺驚喜，推門進入是玄關空間，右邊是彩繪玻璃門格起的單獨空間，細觀發現是吸菸室，左邊木質牆壁鑲嵌圓形水族箱，在魚兒優游中瞥見咖啡廳的存在，主空間通透敞亮，天花板比預期高，左邊一整排窗戶引入自然光，多重植栽點綴的木質嚐櫃台連著書牆、兩張有著圖書館氣質的古典長桌，桌上照明充足，桌面鑲嵌著白色方塊，按壓後發現是充電裝置，空間盡頭是以玻璃門相隔的畫室。玉虫畫室將現代設施完美揉合在氣質空間裏，感覺舒適自在。自行點餐，點單先結，不收服務費，水杯自取。

吸菸室營造出舒適感，感覺對吸菸的朋友頗友善。

木牆鑲嵌水族箱，巧妙區隔玄關與主空間。

主空間方正寬闊。

飲品／甜點／鹹食。

本日蛋糕選項，很可惜的想點的兩款都沒有。

蘭姆酒焦糖布丁120元，看到布丁就想點來嚐嚐。布丁體細膩呈現蛋奶香，底部的焦糖醬汁苦味展現的很好，不過瑪姬覺得太苦。整體來說是表現相當優質的布丁，雖然我們三人一致覺得布丁寶座仍是葛蕾絲咖啡。

提拉米蘇150元，使用人道飼養雞蛋，卡魯哇咖啡酒與貝禮詩奶酒的比例還不錯。

檸檬乳酪派170元，使用四葉北道奶油乳酪，鐵塔奶油與馬達加斯加香草，整體滋味酸香柔和。

我喝黑咖啡(冰)130元，咖啡還不錯，輕柔順口。

瑪姬喝黑咖啡(熱)120元。

大學生點冰滴咖啡140元，這杯冰滴的品質很優，帶點淡淡酒香。

明明很飽還是想點明太子烤飯糰90元，烤飯糰呈現相當可愛的形狀，頂著明太子醬海苔絲。入口米粒分明，口感彈牙紮實，飯糰本體是什錦飯的概念，明太子帶點些微辣意，相當美味的明太子烤飯糰。

還想再去探探另一家咖啡店嗎？瑪姬與大學生表示，想在玉虫畫室翻翻書等候就好。玉虫畫室的藏書有日文書與中文書，包括漫畫、藝術、影像、繪畫、圖鑑等書籍。

決定再加點一杯飲料，這回瑪姬點了冰滴，大學生點了冰滴歐蕾150元，就是冰滴咖啡加牛奶。

我點了肉桂拿鐵150元，拿鐵加了玉虫特製肉桂糖漿，再撒上肉桂粉，瑪姬表示肉桂味很重，我覺得是剛好的香氣。

玉虫畫室咖啡

地址：台北市南港區南港路二段118巷11號