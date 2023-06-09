花蓮／研海庄的那一天．玉里橋頭臭豆腐與福建街香腸

頂著大太陽拍了七星潭，我們快快鑽入車裡，往市區前進。

前幾天我們碰巧看到KID和峮峮主持的網路節目在介紹花蓮美食，黑嘉莉就說這趟到花蓮是不是可以吃吃看？要吃當然沒問題，何況是我們本來就喜歡的臭豆腐與烤香腸。

「玉里橋頭臭豆腐」本店當然是在玉里，不過店家在花蓮市區開了分店，我們這趟沒打算南下玉里，當然就是在花蓮分店吃了；在路邊幸運找到停車位，信步來到店前才發現排隊人龍比想像中多很多，雖然這應該不是正常假日會有的客量，畢竟疫情還沒完全解禁，但已經讓我興起過一秒鐘要不吃別家的念頭。

黑嘉莉說，都來了就等等唄，雖然排隊的人不少，隊伍消化速度也快，應該沒幾分鐘就會輪到。我於是排隊去。

果如鷹眼女神所言，不到十分鐘就輪到了，我點了大份臭豆腐兩人一起吃，因為待會兒還要去吃別的，這裡就嚐嚐味道即可。

臭豆腐要好吃，外酥內嫩很重要，對我們來說，「玉里橋頭臭豆腐」的臭豆腐本身沒有太特出，比較特別的是配的泡菜，有別於常見的高麗菜或白菜當泡菜，這兒的泡菜多了蘿蔔絲，口感上更顯清脆。

匆匆吃完便起身走人，座位剛起身就有人填下去，這間店生意確實很好。

我們走回停車格，黑嘉莉說接下來想去吃吃「福建街香腸」，因為KID在節目裡說這是他從小吃到大的老店，既然是老店，口味與技術肯定有一絕吧。

驅車往北來到福建街，勉強在路邊找到可以暫停的空間，我提心吊膽下車，黑嘉莉再度展開鷹眼確認這間香腸與糯米腸店到底值不值特地來吃一趟。

對於香腸，黑嘉莉可是講究的，想當年在廟口跟香腸攤老闆打十八豆打到老闆哭著求她別再來，練就她一眼便知香腸烤得好不好的絕活，「福建街香腸」她也是一眼就確認這間香腸可以，於是我們入內坐下，香腸與糯米腸各點一份、再來一碗大腸豬血湯，爽快！

雖然我不太習慣糯米腸與香腸切盤上桌，在我印象裡，這兩種食物都是一串直接吃的，不過搭配沾醬確實不錯吃，黑嘉莉覺得吃不夠、追加一份香腸，豬血湯也清甜潤口，讓她頗為滿意。

臨走前，她說要外帶生香腸回家自己料理，又瞥見烤香腸的爐火旁有一袋東西，於是開口詢問老闆那袋怎麼賣？老闆大概發現老饕出現了，笑說本來是要自己吃的，既然客人要買那就賣，原來那是灌糯米腸剩下的腸衣頭尾，黑嘉莉曉得這角料是美味食材，立刻出手攔截，我連那是啥都沒看清楚哩！

午餐暫時告一段落，黑嘉莉問我接下來是不是該喝杯咖啡？我想了想，喝咖啡之前，我想先去拍個日治廳舍先。