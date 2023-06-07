屏東／潮味調酒與台味美食衝味蕾 潮州人必朝聖的深夜酒吧【潮麵】

「潮麵」位於潮州車站附近，開業承襲家傳近半世紀的老字號麵店，深夜將跳脫傳統口味，融入時下流行的「餐酒館」風格，招牌麵食不用多誇，這裡的滷味、炸物、水餃及各式下酒菜都大受好評，由店內調酒師親手調製的酒飲更是加分，無論是大學生三五好友出遊、同事下班小酌聚餐、全家大小填飽肚子，來「潮麵」準不會錯啦！
今天來到潮州小旅行，特別安排晚上9點過後好好體驗「潮麵」的宵夜場，試試他們的調酒和各式各樣經典的下酒菜，太幸福了真的！
聚光燈打下，瞬間有種美式潮流PUB的風情，這在潮州並不多見，非常有特色。
開放式無隔間的設計讓空間感顯得格外開闊，宵夜場時段華燈初上，一時滿是熱鬧的談笑聲，才剛到9點的宵夜場時間，已經有許多年輕朋友來此聚會了。
溫馨的吊燈和汽油桶造型特色的圓桶椅，很有情調，一個人拍照打卡、遠離社群焦慮也很可以！
凱南真心覺得遊戲區的規劃真是太貼心了，生活在潮州的爸爸媽媽務必要收入口袋名單。
地上舖有巧拼地墊，椅子也都是柔軟材質，對搖搖學步的孩子也非常友善。
帥氣專業的調酒師正專心準備前置作業，夜晚九點開始，客人的調酒點單一杯杯接連而來。
用簡單專注的心，傾注熱情於一杯調酒中，讓顧客感受到一生懸命的職人精神。
像這款「紅葡萄氣泡飲」我就滿推薦的了！調酒師先將玻璃杯放入冰塊迅速冰鎮，再用葡萄原汁加入氣泡水調和比例，葡萄汁本身的酸甜香氣，瞬間喚醒每一個味蕾，在燠熱沒有食慾的天氣裡是非常清爽又開味的飲料。
凱南溫馨提醒：記得酒後不開車，開車不喝酒喔！未成年請勿飲酒！
喝起來有微微白巧克力的味道和一股清新香氣，淺綠色的色澤，洋溢春夏之交青草般的氣息，是女生也會喜歡的青春系調酒。
凱南溫馨提醒：記得酒後不開車，開車不喝酒喔！未成年請勿飲酒！
這款橙黃醒目的「百香果氣泡飲」，酸酸甜甜的滋味讓人一喝上癮，一入口的氣泡口感很剛好，不會太深太刺抓舌頭，衝擊感恰到好處。
調酒師精心放上風乾的橘瓣和薄荷葉作為點綴，在他的巧手下，一杯調酒華麗誕生，為疲憊的人們創造賞心悅目的視覺及味蕾盛宴。
使用威士忌當基底，加上標榜濃醇香的林鳳營鮮奶打成厚厚的奶蓋，聞起來真的很香也很好喝，這杯可以說是熟客來店必點的酒款。
例如氣泡飲會用胖胖杯身，可以欣賞綿密氣泡漂浮繚繞而上；螺絲起子和潮麵特調則選用寬口杯，讓人不至於一口氣豪飲太多。
鹽味毛豆吃起來味道很足，又不會太辣或太鹹喔！煙燻豬耳則有濃濃的煙燻味，豬耳的油脂感配上清爽系的調酒可說是相輔相成。
香煎一夜干這樣的功夫菜，在這裡也吃的到！火候相當到位，煎的香酥夠味又不甘柴，能吃到魚肉的油脂香氣；至於和風裙帶絲則是有著微微的醋溜感，酸爽宜人。
在深夜來「潮麵」吃上一碗現煮熱騰騰的鍋燒麵，是何等的幸福呢；手工水餃像是低調的招牌，知道的人每來必吃。
將三層肉和筍乾加入醬汁中熬至軟爛入味，搭配米飯、荷包蛋，洋溢著古早味的飽足感，紮紮實實填滿空虛的胃和心靈，下班後來這裡嚐一碗筍乾爌肉飯配點小酒，絕對是精神百倍，大大滿足。
沙茶鍋燒飄散魚乾、蝦米和諸多辛香料混合氣味的鹹香沙茶湯頭，層次感豐富，大把的鍋燒麵加上青菜、蝦子、肉片和一整顆蛋，飽足感是有的。
二訪「潮麵」，凱南這次專程來體驗宵夜場，果然還是要豎起大拇指，大力推薦這裡的美食和美酒；每道餐點都有一定品質不怕踩雷，更感動的是這裡所營造的氣氛，注重專業並兼顧細節等處處用心。
下次路過潮州「潮麵」，不要忘了美味傳香數十載的麵食，而這也是享受各式調酒飲料、下酒菜，以及鍋燒麵、水餃、爌肉飯等各種台式美食的好所在！
【潮麵】(寵物友善、親子餐廳)
地址：屏東縣潮州鎮新生二巷1號
電話：08-789-6000
營業時間：(每週一公休)
中午11：00~14：30(最晚收客時間至14：15)
晚上17：00~21：00(最晚收客時間至20：15)
宵夜21：00~02：00(週日、週一無宵夜場)
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