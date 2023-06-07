屏東／潮味調酒與台味美食衝味蕾 潮州人必朝聖的深夜酒吧【潮麵】

「潮麵」位於潮州車站附近，開業承襲家傳近半世紀的老字號麵店，深夜將跳脫傳統口味，融入時下流行的「餐酒館」風格，招牌麵食不用多誇，這裡的滷味、炸物、水餃及各式下酒菜都大受好評，由店內調酒師親手調製的酒飲更是加分，無論是大學生三五好友出遊、同事下班小酌聚餐、全家大小填飽肚子，來「潮麵」準不會錯啦！

今天來到潮州小旅行，特別安排晚上9點過後好好體驗「潮麵」的宵夜場，試試他們的調酒和各式各樣經典的下酒菜，太幸福了真的！

聚光燈打下，瞬間有種美式潮流PUB的風情，這在潮州並不多見，非常有特色。

開放式無隔間的設計讓空間感顯得格外開闊，宵夜場時段華燈初上，一時滿是熱鬧的談笑聲，才剛到9點的宵夜場時間，已經有許多年輕朋友來此聚會了。

溫馨的吊燈和汽油桶造型特色的圓桶椅，很有情調，一個人拍照打卡、遠離社群焦慮也很可以！

凱南真心覺得遊戲區的規劃真是太貼心了，生活在潮州的爸爸媽媽務必要收入口袋名單。

地上舖有巧拼地墊，椅子也都是柔軟材質，對搖搖學步的孩子也非常友善。

▲自助吧有醬料和餐具，想要加「油」添「醋」的朋友不妨動手自己調，也推薦他們家的特製辣椒，醬香味濃夠辣~吃完意猶未盡。

▲金屬質感的吧台高腳椅和亮晃晃的啤酒杯，有種霓虹般炫麗的摩登感。

帥氣專業的調酒師正專心準備前置作業，夜晚九點開始，客人的調酒點單一杯杯接連而來。

▲「潮麵」的調酒師可是有著專業證照加持，舉手投足間架勢一流、氣場外露，動作行雲流水般完成每一杯特調。

▲用小鋼杯打出綿密如海浪的泡沫，輕輕蓋在飲料上，要注意不能倒的太快以免直接沉入杯底，就失去漸層的美感。

▲調酒師沉著的動作，眼神尤其專注，格外引人入勝。

用簡單專注的心，傾注熱情於一杯調酒中，讓顧客感受到一生懸命的職人精神。

▲不喝酒精飲料的朋友也能來感受宵夜場的魅力，因為這裡也有多款無酒精調飲。

像這款「紅葡萄氣泡飲」我就滿推薦的了！調酒師先將玻璃杯放入冰塊迅速冰鎮，再用葡萄原汁加入氣泡水調和比例，葡萄汁本身的酸甜香氣，瞬間喚醒每一個味蕾，在燠熱沒有食慾的天氣裡是非常清爽又開味的飲料。

凱南溫馨提醒：記得酒後不開車，開車不喝酒喔！未成年請勿飲酒！

▲用有點像幽浮造型寬口杯裝著的是「潮麵特調」，這可是店裡熱銷酒款TOP1呢！

喝起來有微微白巧克力的味道和一股清新香氣，淺綠色的色澤，洋溢春夏之交青草般的氣息，是女生也會喜歡的青春系調酒。

凱南溫馨提醒：記得酒後不開車，開車不喝酒喔！未成年請勿飲酒！

▲凱南真心覺得調酒師就像藝術家一樣，每款調酒宛如一道藝術品般的呈現，超美的！

這款橙黃醒目的「百香果氣泡飲」，酸酸甜甜的滋味讓人一喝上癮，一入口的氣泡口感很剛好，不會太深太刺抓舌頭，衝擊感恰到好處。

調酒師精心放上風乾的橘瓣和薄荷葉作為點綴，在他的巧手下，一杯調酒華麗誕生，為疲憊的人們創造賞心悅目的視覺及味蕾盛宴。

▲喜歡濃郁奶香的朋友千萬不要錯過「巧克力奶酒」。

使用威士忌當基底，加上標榜濃醇香的林鳳營鮮奶打成厚厚的奶蓋，聞起來真的很香也很好喝，這杯可以說是熟客來店必點的酒款。

▲不同的飲品，調酒師也會選用相搭配的杯子來展現其特點喔！

例如氣泡飲會用胖胖杯身，可以欣賞綿密氣泡漂浮繚繞而上；螺絲起子和潮麵特調則選用寬口杯，讓人不至於一口氣豪飲太多。

▲美景、美酒、美食當前，酒杯交錯、燈影搖曳，不必在東京或巴黎，不需要one night in北京，身處潮州的夜晚也可以這麼chill、這麼有異國感！

▲不喝酒而喜歡水果風味的朋友推薦務必要試試這款「紅葡萄氣泡飲」，像是清爽版的葡萄酒，暢快又開胃。

▲若是初次嘗試含酒精的調酒，可以從「螺絲起子」作為入門款，相信您一定也會為調酒世界的幻化多變所深深著迷。 凱南溫馨提醒：記得酒後不開車，開車不喝酒喔！未成年請勿飲酒！

▲來一份「炸物歡樂拼盤」太滿足了！包含洋蔥圈、薯條、甜不辣、雞塊，搭配蜂蜜芥末醬和番茄醬兩種沾醬，適合多人一起分享。

▲先點一輪基本的下酒菜：鹽味毛豆、煙燻豬耳、香煎一夜干、和風裙帶絲。

鹽味毛豆吃起來味道很足，又不會太辣或太鹹喔！煙燻豬耳則有濃濃的煙燻味，豬耳的油脂感配上清爽系的調酒可說是相輔相成。

香煎一夜干這樣的功夫菜，在這裡也吃的到！火候相當到位，煎的香酥夠味又不甘柴，能吃到魚肉的油脂香氣；至於和風裙帶絲則是有著微微的醋溜感，酸爽宜人。

▲只點滷味、炸物真的還不夠啦！店內也有提供鍋燒麵、水餃等主食給想吃飽的食客。

在深夜來「潮麵」吃上一碗現煮熱騰騰的鍋燒麵，是何等的幸福呢；手工水餃像是低調的招牌，知道的人每來必吃。

▲手工水餃一份10顆，個頭還不小，內餡是老闆精挑細選的豬絞肉和高麗菜，吃起來飽滿彈牙，不油不膩，餃子皮也Q彈不軟爛，搭配特製沾醬一不小心就全部吃光光呀。

▲想吃有蛋有肉的熱食，自然少不了這碗「筍乾爌肉飯」。

將三層肉和筍乾加入醬汁中熬至軟爛入味，搭配米飯、荷包蛋，洋溢著古早味的飽足感，紮紮實實填滿空虛的胃和心靈，下班後來這裡嚐一碗筍乾爌肉飯配點小酒，絕對是精神百倍，大大滿足。

▲爌肉飯裡的滷肉閃耀著晶透油光，看起來很肥但其實吃起來完全不膩，油脂和醬汁一同融入在白飯裡，吃起來真是人間享受，不愧是經典國民小吃。

▲至於「沙茶鍋燒」也是經典台式美食，凱南的心頭好。

沙茶鍋燒飄散魚乾、蝦米和諸多辛香料混合氣味的鹹香沙茶湯頭，層次感豐富，大把的鍋燒麵加上青菜、蝦子、肉片和一整顆蛋，飽足感是有的。

▲黃金炸豆腐偏乾爽嫩口，外表微微酥軟，解解嘴饞又不想吃太飽的好選擇。

▲月亮蝦餅外皮香酥金黃，內餡蝦肉滿彈牙的，可以邊喝調酒邊吃月亮蝦餅，也算解鎖人生難得的新體驗了。

▲這道「放山油雞腿」是店家的自信之作！選用肉質彈牙的放山雞雞腿，與蔥油共同烹煮至去腥，吃來爽口鮮甜，凱南自己回味再三。

▲夜，越來越深，而潮麵的店內也坐滿了人潮，熱鬧不凡；下班下課的人潮彷彿都聚集過來了，整晚客滿啦！

▲店內有蒐藏知名品牌威士忌的Q版迷你瓶；燙金印花風格的牆面，用華麗視覺創造強烈的風格印象。

▲「潮麵」有LINE Pay、全支付、街口支付、台灣Pay等時下流行的電子支付都能使用，相當便利，外帶、外送、停車、wifi等服務也一應俱全，真的是優質店家的表現。

二訪「潮麵」，凱南這次專程來體驗宵夜場，果然還是要豎起大拇指，大力推薦這裡的美食和美酒；每道餐點都有一定品質不怕踩雷，更感動的是這裡所營造的氣氛，注重專業並兼顧細節等處處用心。

下次路過潮州「潮麵」，不要忘了美味傳香數十載的麵食，而這也是享受各式調酒飲料、下酒菜，以及鍋燒麵、水餃、爌肉飯等各種台式美食的好所在！





【潮麵】(寵物友善、親子餐廳)

地址：屏東縣潮州鎮新生二巷1號

電話：08-789-6000

營業時間：(每週一公休)

中午11：00~14：30(最晚收客時間至14：15)

晚上17：00~21：00(最晚收客時間至20：15)

宵夜21：00~02：00(週日、週一無宵夜場)





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