台北／尋常菜色，不尋常的滋味！東雅小廚

在東雅小廚用餐，尋常菜色是不尋常的滋味，餐後是種溫馨清爽的腸胃飽足感。

朋友約了一起午餐，惦記著朋友近日身體微恙，也許改期？朋友笑說無妨，到東雅小廚吃飯吧！

東雅小廚選用優質食材：究好豬、氣冷雞、日本玄米油等等，是想讓客人享用健康美好食物的情意。

新冠疫情對東雅小廚造成莫大的影響，轉作宅配後，近日才剛恢復內用不不久，熟客趨之若鶩紛紛訂位，我們很幸運得到最後一張餐桌，其餘餐桌已被預訂。

這裡以在地良材烹調，端上養生私房菜。以上海菜飯而言，照說重油無可避免，而東雅小廚端上的菜飯，以玄米油引出菜飯恰好的清新芬芳。

自行製作酸高麗菜，與肉絲粉絲等同炒，酸味柔和。炸豆包圓滾滾的膨起，酥而不燥；獅子頭以全肉製作，猶如拳頭大小，分食正好。午餐後感覺腸胃舒適，溫馨清爽。

小菜手撕杏鮑菇，拌入鹹蛋、蔥花等。

酸高麗菜豬肉絲。自行製作酸高麗菜，是將高麗菜放入陶缸，壓放重石後埋在地底，長時間天然發酵而成的，嚐來酸味柔和，與肉絲粉絲一同爆炒，相當惹味。

脆皮豆包，圓滾滾的上桌，相當可愛。選用優質豆包，清油慢炸而成，酥脆不膩。

沾上特調醬汁享用。

上海菜飯，東雅小廚的上海菜飯是清爽版菜飯，入口香氣獨特。由玄米油帶出菜飯的芬芳氣息。

朋友惦記的東雅小廚紅燒獅子頭。

選用台灣豬肉，瘦肥完美比例搭配，全肉製作不加豆製品。與大白菜粉絲等燒製入味，質地綿密紮實。

午餐愉快完食後，帶瓶低溫烘焙的堅果回家孝敬我爸龍龍。

東雅小廚

地址：台北市濟南路三段7-1號1樓(近捷運忠孝新生站)

電話：02 2773 6799