台北／台北喜來登請客樓 實至名歸的米其林二星肯定

喜來登請客樓菜式美味，服務周到，環境雅致，各式細節周到，米其林的二星肯定的實至名歸。

朋友約了午餐在喜來登請客樓，搭乘電梯來到喜來登十七樓，頗欣賞這裡的陳設，即使不是包廂，餐桌也有種半包廂的氛圍，引入高樓美景與自然光，相當舒適的用餐環境。

進入請客樓十八樓包廂，和紙上是花型清雅餐具，整體氛圍是典雅時尚東方風情。

請客樓選用的食材相當講究，魚鮮用水族箱養著，青蔬嚴格挑選過。各種頂鮮食材在請客樓的餐桌上達到新高度，便以烏魚子來說，特選烏魚子沾以高梁，輕灑糖粉炙燒後點綴金箔，容色殊麗中香糯可口，請客樓的烏魚子氣質精巧尊貴。

花型餐盤下方是和紙，有著細膩的紋路。

從小菜開始道道精彩，小菜中我格外喜愛脆皮野菇素鵝；蘋果木煙燻牛肋排軟嫩香口，山椒酸菜筍殼魚使用澎湖酸高麗菜，酸味清雅，麻意夠勁。還有椒麻掌中寶、金絲花膠白菜滷等美味菜式。

燒椒耳絲，豬耳朵細切成絲，拌以青辣椒、紅辣椒、蒜頭、花椒油等製成的燒椒醬。

鮮露豆腐絲，絲絲均勻刀工甚好。

紅麴尾巴，燉煮軟嫩，在口中輕輕一抿即可享用膠滑軟嫩。

藤椒手撕雞，這道獲得在座好幾位的誇獎。帶骨雞腿肉慢滷後手撕成絲，淋上拌入藤椒油的獨門醬汁。

脆皮野菇素鵝，腐皮鮮煎再烤呈現酥香，內裡是竹筍絲、金針菇絲、木耳絲與小塊炸杏鮑菇，炒以黑松露醬。

這五款小菜就令我們停不下筷子了。

還有貴氣可愛的焦糖烏魚子，特選烏魚子沾以高梁，輕灑糖粉炙燒後點綴金箔，容色殊麗中香糯可口。

砂鍋一品雞滾燙冒著泡泡登場。選用老母雞、干貝、金華火腿(講究地一定使用膠質最多的火爪)等食材慢燉12小時，雞湯濃郁醇香。

以三星蔥餅佐砂鍋一品雞。

豌豆藍蝦仁，每日現剝的蝦仁，與燙過的豌豆仁以雞湯拌炒。豌豆蝦仁是我心中的經典江南。

蘋果木煙燻牛肋排，牛肋排以醬料醃製一日，蒸煮2.5小時，刷上烤醬後烘烤，再以蘋果木煙燻。牛排清香軟嫩，相當可口。

金絲花膠白菜滷，花膠豐厚軟嫩。白菜滷本是家常庶民小吃，請客樓加入炮製得當的花膠吸收白菜滷的香氣，令庶民小吃麻雀變鳳凰。

瓜仁丁香，常見的是花生丁香，請客樓以瓜子仁代替花生，入口酥香細緻。

山椒酸菜時鮮魚，選用澎湖酸菜、泡野山椒、黃燈籠辣椒醬等食材以花椒油炒製，最後加入雞湯成就三湯湯底。今天的時鮮魚是筍殼魚，請客樓備有水族箱，買回鮮魚後養著，力求魚鮮菜式的鮮度。

酸湯呈現較濃郁成色，朋友笑說拌飯吃一定很香。

酸湯裡的紅薯粉條盈潤微Q。

椒麻掌中寶，選用富含膠質的豬前趾，慢滷後高溫油炸，再與特製花椒油，紅油，辣椒與花椒粒拌炒，外層酥香椒麻，內裡微微黏嘴。

尖椒脆皮腸，豬大腸川燙後低溫滷煮後切段由炸，與油炸糯米椒一同與各式香料爆炒。

砂鍋雞回燒，方才是純粹濃郁的雞湯，加入日本冬粉(葛粉)豆腐等一起煮滾。

又是滿滿一砂鍋。

麻油雞飯，以越光米取代糯米，泡酒後蒸熟，實際入口時米粒微Q有香。

飽到覺得喝不下雞湯時，聽到桂圓煎米糕與紅豆鍋餅，隨即覺得可以再吃些，果然甜點是另個胃。

桂圓煎米糕，圓糯米泡軟後拌入黑糖與桂圓蒸熟，再以小火慢煎，外脆內軟而有細緻溫柔的酒香，相當惹人憐愛。

紅豆鍋餅，請客樓師傅自己炒的紅豆沙做成鍋餅。

才說吃太飽，這樣的甜點我還可以吃不只一塊。

請客樓仙楂露。

餐後主廚來打招呼，師傅年輕而廚藝嫻熟不輸老師傅，即便已獲米其林二星的肯定，主廚帶著筆記，寫下客人的意見，認真的主廚格外令人欣賞。

台北喜來登請客樓

地址：台北市忠孝東路一段12號

電話：02-2321-1818轉訂席專線