台北／C Park by A Train餐酒館 餐點極有美味記憶點

Happy Birthday to Kelly.

小孩養到成年後，慶生可以選餐酒館。為了一起慶祝大學生生日，我妹瑪姬訂了C Park by A Train，她解釋這是同一系列的餐酒館，包括ABCD沒有E有F。上回拜訪了A，大學生想再拜訪其他家，就約生日當天晚餐。我查了一下，原來瑪姬提到的ABCD沒有E，是2011年開立的A Train、B Line、C Park到D Town及後續的 F Gallery；聽說這系列都開在二樓，其中一家還在四面佛樓上。她們預言接接／媽媽對調酒一定會滿意。

實際造訪，室內有許多綠色植栽，果然不負Park之名，音樂選得好，服務生應對自然親切。特色調酒選項豐富，我們點的每一杯都很滿意，妹妹說C Park的調酒感覺有許多的茶元素，上回拜訪的則是以果汁元素居多。

更令人激賞的是餐點品質，極有美味記憶點。我想自己也默默許願要將AECD沒有E有F蒐集完全。

來到C Park by A Train，頗喜愛這裡的環境與音樂。

大學生點的調酒Mark’s Girlfriend:360元，元素是 Grape/ Tieguanyin/Rum，我們當時看著Menu，迷惑著什麼是Tieguanyin？唸出來後隨即了解是鐵觀音。調酒點綴葡萄、風乾柳丁與甘蔗。我也嚐了嚐，微甜清新感。

我點的調酒Johnmin360元，元素是Pineapple/Gin/almond；服務生親切提醒：會有杏仁味喔。胎胎表示杏仁味很可以。入口以鳳梨果汁為主味，杏仁是恰好的香氣點綴，香甜中知道Gin下的很夠。

瑪姬點的Cop cot 360元，組成元素是Gin/White wine/Earl Grey ，因為伯爵茶末撒在最上方，入口會先是茶香，接著才是其他元素。

一起舉杯慶祝大學生生日。

嫩煎牛佐酒香沙拉400元，份量很夠分享，特調醬汁可口。

勁辣皮蛋佐大腸350元，一端上熱香颯爽！皮蛋與大腸滋味重，配著生菜入口很剛好。很喜歡這道，配酒很優。

干貝蟹肉起司焗蛋340元，素來對起司焗烤沒啥好感的我，也覺得這道好吃。

鐵觀音茶系鮭魚燉飯400元，燉飯真的有鐵觀音茶香，呈現得頗成功。

日式和風炸雞300元，外酥內嫩的，滋味極好。即使是炸雞，下方仍趁有足量生菜，這點令人激賞。

對飲品印象極好，我們又點了第二輪，大學生選了Serendipity370元，基本是莓果系調酒，Vodka/Mulberry/Strawberry，Vodka本就與莓果系超搭的。

瑪姬點Sigh of the time 360元，gin /pineapple/Oolong tea，這杯也好喝。

我點了JoyceQQ350元，Grapefruit/ Black Tea/ Gin，滋味好賣相也好。杯中附上甘蔗。

瑪姬為大學生準備了小蛋糕，光是紙袋就要另付35元，我們互相勉勵：要好好珍惜這個紙袋啊！

草莓蛋糕配莓果調酒的生日快樂。

不要辜負這麼美好的夜晚，胎胎決定再加點薯條，瑪姬與大學生再度表示：接接／媽媽其實食量驚人只是平常在節制。公園炸薯條佐三色醬280元，實際上這款薯條大獲好評啊，現炸熱香，我們在宣稱吃很飽的狀況下，整份薯條完食。

C Park by A Train

地址：台北市中山區松江路23-5號2樓

電話：02-25070023

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康