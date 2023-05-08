桃園／美樂地我家小館 必點這道菜補滿能量讓身心舒暢

非常喜愛美樂地我家小館的客家小炒。

自從上回與大學生在1976道地香港美食內用午餐，並幫大學生外帶晚餐；大學生覺得假日如此操作真是好主意，希望下回與去美樂地我家小館用餐時，也能外帶食物回學校宿舍當存糧。初訪就很欣賞的美樂地我家小館，價錢實惠菜色料理到位，我不反對大學生外帶，再好吃的菜色，也要講究即時享用。

於是我們在美樂地開心點用，外帶品項需與內用品項一同下單，有人鄭重考慮怎麼點才能願望大滿足，胎胎對美樂地我家小館的願望很純粹，就是吃客家小炒吃個盡興，上回我配完一整碗白飯，這回龍龍有半碗飯吃不完，我表示自己可以認領。

實際完食後，又接獲媽媽／接接其實食量不小只是平常在節制。吃完一碗半的白飯配客家小炒，令我補滿能量身心舒暢。

梅汁排骨，梅汁的酸味呈現的剛好。此時隔壁桌的鐵板料理滋滋作響中上桌，開蓋香氣太迷人，我終於下定決心請問服務人員：隔壁桌點的是什麼菜？是鐵板牛肉，列為下次必點。

蛤蠣湯（小），蛤蜊吐沙相當乾淨，算是相當好喝的蛤蜊湯。大學生又想起自己最欣賞的蛤蠣湯在花蓮美崙海鮮熱炒啊！

紅麴五花肉，搭泡菜與微酸醬汁。

鹹蛋苦瓜，本來對綠苦瓜有點擔心的，覺得這道相當美味。

薑絲大腸，點用時服務人員提醒：我們的大腸沒有泡藥水，因此還是有嚼勁的喔。實際上算好就口，酸味鮮明。

栗子南瓜牛肉條，點餐時服務人員一樣解釋這道菜用的是南瓜，沒有栗子。牛肉軟嫩入味。

甜豆炒透抽，透抽彈脆。

我最期待的美樂地客家小炒。以大豆乾代替常見的小豆干，綠色是韭菜。

因此我吃完一碗半的白飯。

內用帳單。

還有外帶三份餐點讓大學生帶回宿舍。大學生素來喜愛這裡的冬瓜封肉，令我訝異的是她心心念念美樂地我家小館的高山珠蔥。

外帶菜色頗沉重，我擔心素來手臂沒啥力道的大學生能否負荷提回宿舍？大學生表示為了美樂地我可以。

美樂地我家小館

地址：桃園市龍潭區中正路590-1號

電話：（03）470-9801