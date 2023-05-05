台北／NIHONSHU SAKE SPACE 輕鬆自在品飲清酒

無論何時，輕鬆喝一杯就是開心事；在NIHONSHU SAKE SPACE輕鬆品飲各式日本酒。

NIHONSHU SAKE SPACE店主立意打造一個專屬於清酒的空間，下班休假或閒暇之餘能夠輕鬆喝酒的地方，即時立飲。清酒並非只能搭餐享用，單獨品飲更具風味。NIHONSHU SAKE SPACE在捷運六張犁站附近，距離捷運信義安和站也是步行可達的距離，走進店裡，室內空間令人眼睛一亮，這裡獲得MUSE Design Awards國際設計獎銀牌獎肯定。空間主角是陳設多款酒品的吧台，立飲桌，另有少數座位。

店主Alex本是餐飲酒品業務，想介紹更多喜愛的清酒，於是開業清酒純飲坊，在沒有壓力而舒服的環境，享用Alex嚴選合於季節香氣口感獨特的清酒。NIHONSHU SAKE SPACE每週提供12款清酒，單杯80ml，售價介於NT$200-NT$400之間。低消每人一杯酒，不收服務費。

實際品飲，清酒本質甜度高，NIHONSHU SAKE SPACE的品項與眾不同，常帶有獨特香氣，合宜果酸平衡甜度，品飲遇上酒釀輕柔感，也有款帶著蘋果香氣；雖不提供餐點，歡迎外帶由店主搭配清酒。Alex表示清酒開瓶後，越快喝完越好，因此在即時立飲的這裡，下班後/晚餐前進來喝一杯、與三兩好友小酌進來喝一杯、距離下一攤空檔時進來喝一杯、酒精路跑時更要進來喝一杯。

今年三月新開幕的NIHONSHU SAKE SPACE

相當欣賞這裡的室內空間。

在Nihonshu絕大部份的酒類（清酒、燒酎、果實酒、威士忌、啤酒）都是來自日本，稱為Nihonshu日本酒。

Nihonshu 提供單杯（單杯為80ml，品項多達12款，單杯售價介於NT$200-NT$400之間），由店主Alex嚴選與眾不同、季節性、有趣、少見、口感多樣化的Sake。

十二款清酒各自標註單杯價格。

Alex挑選的這款淺粉瓶裝美山錦飛良泉，滋味是一貫的輕柔乾淨，以高腳杯品飲，令飲者完整享受到果香。朋友笑說喝起來有點酒釀的柔和感。

這款純米大吟釀標註酒槽編號，我覺得這款有明顯的蘋果香氣。

香氣明顯的清酒，Alex便以高腳杯呈上，較能完整展現香氣。

現場女孩們紛紛欣賞這款蜂蜜日本酒，蜂蜜香甜呈現的相當自然。

胎胎不是女孩，比較喜愛這款酒感重的清酒，配Cheese很剛好。

能輕鬆喝一杯很愉快。

特殊品項如宇宙深海酵母啤酒，2005將酵母送上宇宙，然後再送至六千公尺深的海溝，是實際上經歷過宇宙與深海的酵母釀製成的酒品。

NIHONSHU SAKE SPACE

地址：台北市信義區基隆路二段131-12號1樓（近捷運六張犁站）

營業時間

週日～週四19:00～01:00

週五～周六20:00～02:00

週一公休

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康