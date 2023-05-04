新北／肉味的直球對決！山佳煙燻雞腳感受食材鮮度

一整盤煙燻滷味的大滿足。

自從2011年出訪我爸龍龍提過的山佳火車站附近烤雞腳滷味，煙燻香氣與實惠訂價頗有亮點，於是變成鍛鍊時會帶上的煙燻滷味；雖說這家滷味的滋味還不錯，但初訪時不太適應店裡的陳設，因此這十幾年來，我也未再到過店裡。煙燻滷味多由老公外帶，因此這幾年來山佳煙燻滷味也常出現在我家，老公喜歡雞腳，女兒覺得豆干是上品，兒子則欣賞腱子肉與烤雞腿。

那天胎胎開車載兒子到柑園處理受傷的腳踝，兒子提到回程時順道買煙燻滷味，拿著腋下拐杖的兒子能單獨採買嗎？更何況進門前還有數道階梯！胎胎只好暫停車輛，陪同兒子進入店裡。店裡的陳設與印象裡大相逕庭，當年放在紅色塑膠臉盆裡的滷味，整齊擺放在方形不鏽鋼容器裡。

店裡生意很好，是近悅遠來的概念，幾位客人發現有人不良於行，紛紛主動出手幫忙。處理切分滷味的是爽利的大嫂，大嫂笑說我們運氣好，要大嫂在時才有豐富的滷內臟選項。於是我們採買了滷味打算當晚餐，另裝一份稍晚讓大學生帶回宿舍享用。之前覺得這裡的招牌烤雞爪還好，現在欣賞這裡的豆皮、甜不辣與腱子肉，大嫂端出的內臟滷製品相當乾淨。我覺得日後自己親訪煙燻滷味的機會大增。

許久未到店裡，如今的陳設整齊，各式煙燻滷味令人食指大動。

兒子介紹姊姊欣賞這裡的豆乾。

兒子自己則是必點烤雞腿。

大嫂介紹自己上班時，會有豐富的內臟品項。

回家後將採買的滷味倒出來，這裡切好滷味後，不是加滷汁或調醬，是灑白胡椒粉，如要加辣是撒辣椒粉。滷味帶點淡淡的煙燻香氣，以腱子肉舉例，是肉味的直球對決，可以感受食材的鮮度。

甜不辣，豆皮與滷大腸。本來沒想買滷大腸，現場剩下兩條，一位先生進門後直指滷大腸，胎胎不落人後也搶了一條。

豆皮與甜不辣滋味好，調味是點綴食材本身的味道，因此可以嚐到豆皮的豆香。

大腸處理的相當乾淨，豐厚肥美。

辣椒粉另裝，想吃辣就沾點。這裡的辣椒粉有股野性感。

山佳雞腳（煙燻滷味）

地址：新北市樹林區佳園路一段1號

電話：（02）2680-6547