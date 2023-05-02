台北／福華御藏粽夏端午禮讚 口味具創意、色香味俱佳

春江水暖粽先吃，粽先吃後時夏至。

每年熟客搶購的福華端午粽登場，新鮮頂級食材結合在地料理特色，即便今年食材緊俏看漲，主廚仍堅持選用最優食材，工序細膩，粽葉包裹的各色滋味揉合出多重香氣。2023年除了經典美味粽品，今年新推出蘊含豐饒鮮味的頂級系列「福兔極品名粽禮盒」，由江南春劉宜嘉主廚手工限量製作，內含全新亮相「黃金鮑魚粽」及經典重現「御品八鮮粽」、「XO醬海味粽」，海陸珍饈匯集粽裡。

珍珠坊主廚葉晉誠秉持健康當道創意，全新上市以「穀類紅寶石」紅藜麥及紅麴等健康食材，打造色香味俱佳的「紅麴香椿雞肉野菌粽」，以及健康不膩口的「黎麥紫薯粽」。記得之前就很欣賞主廚將黎麥做出的Q軟口感，很期待與紫薯一起的好滋味。還有新品蜜香甜糯的「桂花板栗蓮藕粽」，以紅糖、蜂蜜、桂花蜜成的蜜蓮藕，包入與黃槴子花一同蒸透的糯米，於是粽子帶著花香。

除了飄著熱香的粽品，點心坊巫政翰主廚的創意冰粽也相當令人期待，以日本葛粉及海藻糖為基底，精心研發的「福兔冰心Q粽禮盒」，粽子宛如和果子可愛登場，過端午為夏天揭開序幕，由粽子開始享用冰品吧！

台北福華的裹蒸粽猶如小枕頭，適合全家分享。

打開裹蒸粽之鮑魚干貝及第八寶粽，珍饈佳餚於一粽。

頂級系列江南春「福兔極品名粽禮盒」，其中全新新品「黃金鮑魚粽」，以鮑魚、老母雞、金華火腿等食材熬製滷汁，浸泡糯米使滋味直達米心，師傅講究的另糯米仍維持粒粒分明的口感；內餡包入鮑魚、北海道干貝、花菇，鹹蛋黃等食材，一口咬下是鮮香濃郁。（相片來自台北福華。）

台北福華江南春劉主廚細心製作粽子。

經典款如湖州粽，艾草粿蒸粽，也是我的心頭好。

融合台日特色的冰粽，晶瑩軟Q冰爽可口。 點心坊巫政翰主廚以日本葛粉及海藻糖為基底，精心研發的「福兔冰心Q粽禮盒」，結合台灣在地食材的創意冰粽：黑糖紅豆麻糬／莓果荔枝玫瑰／金萱柚子茶麻糬／桂花蜂蜜麻糬。

冰粽擺盤端上，是很合宜的餐後甜點。

台北福華端午粽禮盒即日起接受預購，5月14日前訂購並付清款項，可享早鳥優惠9折起。官網線上商城及尊爵卡、貴賓卡、聯名卡最低優惠85折起，每組禮盒額外贈送保冷提袋及兔年香包乙隻。相片來自台北福華。

台北福華端陽粽

預購期間：即日起至2023年6月19日

訂購專線：（02）2700-2323 轉端午外賣櫃

訂購官網：https://howard.shoplineapp.com/