苗栗／戴師父牛肉麵 肉軟嫩、麵條勁道令人滿意

這裡端出的蘭州牛肉麵，湯頭揉合各式香料而溫醇，牛肉軟嫩，麵條勁道，令人滿意。

四月的突然降溫，夜涼風起引寒意。在苗栗火車站附近想覓食，本相中評價還不錯的火鍋，依循Google Map前進，突然看到路邊的戴師父牛肉麵，店面不大，看來清爽，生意不錯，而胎胎心裡犯嘀咕：上海牛肉麵是顯學嗎？可這天候下，的確想喝碗熱騰騰的牛肉湯，好奇看了一下品項，發現有蘭州牛肉麵，倏忽想起當年在蘇州頗喜愛的蘭州拉麵。

入內表示一人用餐，併桌無妨。隨即點用蘭州牛肉麵，其實也想試試牛雜麵，還是先點安全品項。看著同桌客人的一大盤滷味，胎胎請問滷味要怎麼點？同桌客人熱心解釋冰箱旁有個大鐵鍋，自己撈取想吃的滷味即可。我點的小碗蘭州牛肉麵可能是台北的大碗，清燉湯底，飄浮著數種香味蔬菜（香菜，蔥末，蒜苗）。

當年吃到的蘭州拉麵，湯底孜然味明顯；戴師父的蘭州牛肉麵，清燉湯頭底蘊悠遠，第一口覺得清淡些，越喝感覺滋味越好，是可以喝完的一碗湯，而且喝湯後身心舒暢。麵條是拉麵該有的勁道，牛肉處理合格也乾淨，若再訪會有信心想點牛雜湯。

晚餐決定來吃戴師父牛肉麵。

戴師父牛肉麵的肉品來源。

想嚐試的品項不少，點了蘭州牛肉麵小碗。

鐵鍋裡有各式滷味自行撈取。

醬料台。

我取用了酸菜，上海麻辣醬與生辣椒蒜頭。上海麻辣醬算溫和，麻意多；生辣椒蒜頭的辣意驚人。

一大盤滷味鋪滿薑絲蔥花上桌，160元。

相當入味。

蘭州牛肉麵（小碗）120元。

清燉湯頭底蘊醇香。

麵體本身勁道極好。

招待燙拌豆芽，口感清爽。

戴師父牛肉麵

地址：苗栗市中山路49之2號（近苗栗火車站）

電話：037-271038