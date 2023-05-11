江戶初行．Kokode Coffee。

八點十五分，起床了。

我拉開窗簾，一片湛藍的窗景讓我忍不住抓起相機又開始狂拍，黑嘉莉本來還在睡，被我嘩醒後睜眼一瞧，驚得整個人都彈起來，這麼開闊的景象簡直就像做夢，她這才回神，我們真的在東京。

今天的行程相當自在、一點都不趕時間，主要目的是下午朝埼玉縣川越市移動，川越有「小江戶」的稱號，我們將會在那裡住一晚，明天直接在川越與黑嘉莉的家人會合。

雖然不趕時間，睡太晚也不好，黑嘉莉希望前往川越之前可以到淺草逛逛，她想帶我去淺草寺感受一下日本寺廟的氣氛，更重要的，眼下我們得去吃早餐。

在「東武ホテルレバント東京」住的這一夜並未包含早餐，我想反正就在市區，附近也有商家，應該沒必要包早餐訂，黑嘉莉覺得這樣很好，我們才有機會到街巷裡吃吃在地美食。

關於早餐，我們昨晚就討論好了，就去飯店正對面街角的「Kokode Coffee」吃吧！

必須先說，「Kokode Coffee」並非我一開始所屬意，我原本想帶黑嘉莉去吃附近的銅鑼燒早餐，偏偏就那麼巧，今天那間店公休，我在地圖上找了找附近的早餐選擇，發現對面的「Kokode Coffee」似乎是個不錯的選項，至少一下樓就到，完全不用找路。

黑嘉莉沒有意見，她覺得能開在這種地方的店家應該不會多遜，何況「Kokode Coffee」看上去開了一陣子有。

下樓後，過馬路就到達咖啡店前，在店外拍個兩張，我們走進店裡，櫃檯的服務生親切打招呼，不過我們日文都不行，只能很簡單的回應，服務生立刻就發現不是當地人，改用不是很順暢的英文給我們介紹menu；不過，我們英文也不太行，雙方尷尬對笑一下，還是要進行點餐。

Kokode Coffee

「Kokode Coffee」的早餐套餐選擇不算多，主要是熱壓吐司與三明治為主，黑嘉莉頗喜歡這種日本洋式早餐，我是有咖啡就好，於是我們點了兩個套餐，而且都搭配黑咖啡，黑嘉莉有點意外我居然要喝黑咖啡，我說其實一直想試試看日本的黑咖啡到底有什麼不同。

來杯黑咖啡

黑嘉莉拿出自拍棒架在桌上，她說她打算這幾天的早餐時間都來開直播，今天是第一頓早餐，她想看看效果如何。於是，比我更少使用IG直播的她開啟了第一次的IG直播……。

線上果然沒人。（笑）

黑嘉莉直播中

我想應該是黑嘉莉IG上的朋友本來就不多，加上沒人料及她居然會在這個時間（台灣時間早上八點二十分）開直播，朋友們多半剛上班，哪有時間看直播？她不以為意，依然準備認真介紹待會兒要吃的餐點。

Kokode Coffee的早餐

現做的熱壓吐司與三明治很快就送到桌上，我第一時間是先喝一口咖啡，這杯黑咖啡喝得出果酸味、卻不會澀，入喉之後會慢慢回甘，顯然我有點小看了這間咖啡店，咖啡的表現頗佳，黑嘉莉也這麼覺得。

熱壓吐司

熱壓吐司

手沖咖啡好味

熱壓吐司扎實飽滿、三明治清爽可口，黑嘉莉相當滿意這頓早餐的份量與內容，跟空無一人的直播認真講解，她笑說，現在沒人看沒關係，等一下拍好她要上傳到IG，應該還是會有人看到吧？

第一次直播沒人

我們慢慢吃，一邊看著店內的電視節目，一種在日本吃早餐的悠閒就抖了出來。

Kokode Coffee

香蕉是店內另類主打

隔壁桌來了一家子，講的是中文，但口音明顯不是台灣來的，我和黑嘉莉忍不住想，原來聽說現階段很難得的中國人居然也給我們碰到了？那家人對於能來吃早餐也是興奮，跟我們剛入座時一樣東拍西拍，看他們想拍全家福，我順口問需不需要幫忙拍？他們一家子楞了一下，隨即開心答應。

拍完照後，黑嘉莉問他們來自哪裡？起初以為他們是對岸來的，剛剛多聽幾句後覺得可能是東南亞，果不其然，是新加坡人，而且他們也住對面飯店，都是緣份。

Kokode Coffee

黑嘉莉吃完早餐也結束了直播，我們跟隔壁的新加坡家庭說了掰掰，彼此開啟今天的行程。

走出店外，黑嘉莉問我有沒有覺得這間店的一個特點？她指的是香蕉，或許在日本香蕉不那麼常見，這間咖啡店似乎有某種餐點是以香蕉做的，那是他們的賣點，而且店家特別使用千葉縣館山市的香蕉，我們都不清楚館山的香蕉有什麼特殊，不過，發現店內真的放著香蕉串，在心頭莫名湧起一陣親切感，畢竟在台灣，香蕉是那麼親民常見吶。

店外看板

Kokode Coffee

在對街拍Kokode Coffee

我們沒要在街道上逗留，距離退房還有一個多小時，晴空塔的窗景真的令人神迷，我們打算一邊收拾行李、一邊享受這片藍天！