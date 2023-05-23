屏東／古早味神秘沾醬「大埔蕃茄盤」 新鮮現打果汁紮實飽足

「大埔蕃茄盤」是孩子在屏東市區發現的在地老店，立牌上「創立於民國35年」的字樣，讓Tang更好奇這家「蕃茄盤」的滋味。

看到招牌「大埔蕃茄盤」時，Tang以為這兒只有「蕃茄盤」一個品項，走近一看菜單選項，才發現這兒不止有蕃茄盤，還有沙冰、水果剉冰還有多種新鮮現打果汁項目。

店裡簡樸的佈置，立型電視讓Tang覺得有種親切熟悉感，好像來到南部親戚家。

「蕃茄盤」上桌，圓盤裡的是綠中帶點紅的黑杮蕃茄，Tang對於黑杮蕃茄這項食材，通常是拿來做蕃茄炒蛋料理，或是趁新鮮時沾著酸梅粉一起吃。

這兒的「蕃茄盤」還附有一碗神秘的醬汁，Tang在網路上查詢的內容是醬油膏、薑末、甘草粉及糖粉。Tang想起南部親戚曾經調過這神秘醬汁讓我們試試，Tang隱約的印象是甘草粉的味道多了一些。

神秘醬汁和蕃茄的特殊搭配只有來到南部才比較有機會吃得到，「大埔蕃茄盤」的醬料入口，那薑末味兒在舌尖味蕾間跳出的比較多。

當天Tang還點了杯「蕃茄鳯梨汁」，喝了幾口讓Tang驚豔，新鮮現打水果的滋味真是鮮甜，多了鳳梨就多了更多的飽足感。

隔天孩子外出經過時，幫Tang外帶一杯「芭樂檸檬汁」，現打新鮮芭樂與檸檬的紮實感，讓Tang也印象深刻。

大埔蕃茄盤

地址：屏東縣屏東市忠孝路2-9號

營業時間：週二～週日10:30—22:00（週一公休）