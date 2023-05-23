彰化／複合式餐館I-Life廚房 來這犒賞自己享受美食

家庭主婦偶有懶得煮，或是臨時有訪客；又或者您是造訪鹿港的遊客，選擇一家供應多元商品，菜色、口感、質感、份量都算優選的餐館，鹿港I-Life廚房相當可以滿足這樣的願望。

雖說店址門牌號為彰化縣福興鄉橋頭村復興路112巷12號，但真正的位置是在鹿港熱鬧的美食街〈民族路、復興路〉，正所謂「福鹿不分家」，早期的情形就是，很多住址與位置是跨鹿港與福興二鄉鎮的。I life是複合經營模式，提供簡餐、調酒、飲料與單品咖啡。

既稱「廚房」，代表家常。家的味道就是熱騰騰的、現炒的、下飯的……，這些都是I-Life廚房的優點！咖啡、飲品有多樣選擇。夜吧，更是在地人晚上消遣的去處之一，留宿鹿港的遊客，也會將這兒當成夜晚休閒場所。

老闆的手沖單品都是自家烘焙，蒔緣一直喜歡肯亞的風味，西達摩也是很適味的好物。

「打造一個自己喜歡的空間，自己煮食、自己手作，縱使只是一個人為客服務，也要盡心做到真實而美好。」這是老闆的經營信念。蒔緣多次和香蕉來這兒用餐，真的有回家吃飯的感覺。

靠馬路邊的溫馨小角落。

這角落很適合閨蜜或小家庭用餐、談心。

就像這老鄰居一家，女兒帶著父母來用餐。

這是蒔緣每次來的首選之位：這兒的視角可以看窗外、可以看見進來的客人、可以環顧餐館的前半場，翻閱老闆的藏書也很自在又寬敞。

往裡面看是後半場，除了散客，還可以接受團體包場（人數在10人—20人之間）。

香蕉喜歡的是蒜泥白肉，肉質很鮮甜，加上蒜泥更夠味兒！

平常呢，蒔緣會點檸香雞腿，肉質不柴，檸香加上雞皮香，很是下飯，也很有飽足感。

如果遇到領稿費的日子，蒔緣喜歡吃美國翼板牛肉佐蒜片，翼板選自於牛肩胛中軟嫩的部位，可以切厚片來作煎烤牛排，也可以切成肉片做其他料理。牠的肉質香甜有口感，越嚼越香越好吃！雖然有點小貴，不過蒔緣總是用「當作犒賞自己」為由，來享受這餐美食！

您，也來嚐嚐嗎？

檢附資訊

Fb：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064203242379

店址：彰化縣福興鄉橋頭村復興路112巷12號

電話：04-7774892

車輛：前面有收費停車場、後面是鹿港國中、周邊路邊可停車

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康