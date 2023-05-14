屏東／正宗道地港式好味道 玲記冰室必點熱銷第一麻辣雞煲！

熱愛港式美食的朋友有福啦！「玲記冰室」在我們屏東市，可要來嚐鮮看看喔！

台灣是文化衝撞、融合、激盪的寶島，在美食界自然也是百花齊放，像日式、韓式、泰式、越式、義式、法式、美式……，各國料理應有盡有；而這次凱南想分享港式好味道，就是位於屏東市重慶路上「玲記冰室」，這段時間新增的屏東美食口袋名單！

「玲記冰室」特色在於口味道地，主打現點現做、新鮮上桌，店內使用的原物料或調味料多半從香港進口而來，為求正宗道地港味不惜成本，受到不少顧客喜愛，內用經常是高朋滿座；你們能想到的港式料理如冰火菠蘿油、港式炸肥腸、港式臘腸飯、公仔麵、叉燒飯……，或是港式點心如蜜汁叉燒包、流沙包、韮黃腐皮卷、魚翅餃、脆炸小雲吞、蛋撻仔……等等，以及絲襪奶茶、港式咖啡幾樣港式特飲，滿滿港味滿足味蕾。

麻辣雞煲、雙蛋叉燒飯、西多士（花生口味）、秘製辣汁魚蛋魷魚、韮黃腐皮卷、香滑蛋撻仔、脆炸小雲吞、絲襪奶茶、鹹檸七，一整桌港式美食一次點來盡情品嚐。

兩顆金黃飽滿的太陽蛋覆蓋在淋上醬汁的叉燒飯上面，再配上青江菜還有附餐小菜，今天小菜是泡菜，不定期會做更換，光是視覺上就讓人感覺非常豐盛。

好療癒的畫面，蛋汁香氣讓這整碗叉燒飯的美味度提升一個檔次，風味真的很好。

▲叉燒肉保留豬肉的纖維和濕潤度，肉質好咬帶點咬勁又很香，處理的很到位耶！

叉燒最怕的就是口感乾柴、味同嚼蠟；但「玲記冰室」處理叉燒肉質很正點，充分展現火候淬練過的焦香及醬香，吃過只能說：「這真是太黯然、太銷魂了！」

▲蛋黃汁液加上鹹香醬汁，和著米飯更滑更順，層次感很夠，會想一口接著一口。

加蛋就是美味！尤其雙蛋叉燒飯給饕客兩倍的滿足。

▲韮黃腐皮卷用薄薄的腐皮將豬肉末、蝦仁、韭黃一同包入，再下鍋油炸，又酥又脆！

韮黃腐皮卷是店家點心選擇中的主角之一，很考驗師傅料理經驗的功夫菜，若火力不足則不夠酥脆、吃起來過於油膩，若炸太久又會太老，內餡太乾，在這裡倒是沒這問題耶！韮黃腐皮卷不僅口感好味道也好。

▲一口咬開，看的到裡面飽滿蝦仁與豬肉，真材實料！脆口不膩，一份有兩捲吃起來剛剛好。

▲搭配店家的沾醬，有點類似豆瓣醬的鹹香辣，辣度超足也很添層次，一沾醬別有風味。

▲脆炸小雲吞是和腐皮捲一樣炸到金黃酥脆，好脆口，沾附清爽醬汁很爽口耶！

▲皮薄餡實，雲吞炸出香香酥酥的口感，是一道涮嘴不膩的點心小吃。

▲秘製辣汁魚蛋魷魚顧名思義就像豪華加料版的「麻辣咖哩魚蛋」，魚蛋咬感滿彈牙的，魷魚軟中帶些Q勁，醬汁尤其香辣麻好開胃，辣味爽度好對味。

裡面有加切絲的洋蔥，用洋蔥的甜去平衡整體的麻辣感，所以不會過於嗆辣，是比較溫和也接近咖哩香料的辣味。

▲比較少看到有加魷魚的魚蛋，很新奇欸！這裡的魷魚也很新鮮喔！

▲熱銷第一的麻辣雞煲不點一份太可惜，除有小火爐上豐盛的一鍋料之外，還附飯、小菜，整體份量不少耶！賣相還很不錯，來試試味道如何吧~

▲選用帶皮雞腿肉，吃起來軟Q不會太爛，與紅椒、青椒、洋蔥、辣椒共同拌炒，再加入店家獨門辣醬，香辣下飯。

▲麻辣雞煲的附餐白飯毫不馬虎，放上光滑鮮香的荷包蛋及翠綠青江菜，一口菜、一口雞肉再一口蛋，營養豐富滿分。

▲吃完主食，也會想配個飲料，來到「玲記冰室」不能錯過的就是奶茶類和各式特調飲；我們點了絲襪奶茶和鹹檸七，算是自己平時喜愛的飲品選項。

▲這裡的絲襪奶茶使用港式茶餐廳廣泛使用的「黑白淡奶」，是由100%新鮮牛奶製成的，又香又濃。

絲襪奶茶奶味濃厚卻又不過分掩蓋茶味，完美調和，創造出絲滑柔順的口感，才能被稱為「絲襪奶茶」。

▲鹹檸七喝起來酸酸鹹鹹的，七喜汽水的氣泡感在嘴裡跳動，有著微微刺激感，是一款新奇的調飲。

還記得第一次看到「鹹檸七」這個名字，完全看不懂是何方神聖；原來它就是「鹹檸檬七喜」，也就是把鹽醃漬過的鹹檸檬切片、加進七喜汽水，清涼消暑，檸檬含有豐富的維他命C呢！如果喝膩一般可樂、雪碧等大眾汽水，滿推薦可以試試看不同的港式特飲。

▲香滑蛋撻仔一份有兩顆，外皮塔皮有濃厚的奶油香，中間的蛋餡則是非常滑順，如蒸蛋般「幼綿綿」的口感，原汁原味的蛋香和奶香，是真材實料的精緻小點。

▲花生西多士一送上來，只見金黃閃亮、柔嫩誘人的模樣，差點以為是把一片陽光給端上桌了，店家還貼心附上刀叉喔！

西多士（花生口味），「西多士」在港式飲茶中是指浸泡過蛋液、煎炸至兩面金黃香酥的法式吐司。「玲記冰室」的西多士提供咖椰、花生、紅豆、巧克力、金沙口味，本身就很喜歡吃花生醬的凱南，這次依然選擇花生口味，果然沒讓我失望。

刀面壓下吐司的一瞬間有種嫩實感，切開後柔軟的內裡是滿滿的花生醬，好香啊！微甜的法式吐司搭配鹹味濃郁的花生醬、口感十足！雖然深知熱量爆表但還是忍不住會把整份完食啊！在這週末下午來一份療癒甜品，滿足了胃也滿足了心。

▲初次嘗鮮的朋友，凱南就推薦這次點的這幾道菜，算是熟客們常吃的選擇。

點心有韮黃腐皮卷、脆炸小雲吞和香滑蛋撻仔，特色小食如秘製辣汁魚蛋魷魚、花生西多士，主食的部分則有雙蛋叉燒飯、麻辣雞煲，以及絲襪奶茶、鹹檸七這兩款飲料；「玲記冰室」每道料理有在水準之上且各有特色，真材實料嚴選食材、師傅恰到好處的火侯和食材搭配、現點現做讓食物維持在最佳溫度……，都讓這間店成為凱南心中屏東美食名單「港式茶餐廳」的指標之選。

▲下次路經屏東市重慶路，不妨來「玲記冰室」點個兩三樣飲茶，坐在店內襯著香港街景的壁貼細細享用美食，來場心靈與味覺的旅行吧！

夜裡，店門口亮起點點燈串、灑落溫暖燈光。玲記冰室低調而溫馨的乘載著好手藝和好味道，這裡可以是香港遊子們在台尋找故鄉味道的所在，也是許多屏東地方居民想吃港式料理的好去處。

【玲記冰室】

地址：屏東市重慶路89之2號

電話：0979-370-603

營業時間：（星期四公休）

平日早上11點-下午2點／下午5點-晚上10點

六日早上11點-晚上10點（中午不打烊）

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