基隆／在地美食涂大手工碳烤吉古拉 來晚了就吃不到！

那日我們從台北出發到基隆，雖說錯過了上、下班時間，但車也不算少，不過，還是挺快的就到了基隆；抵達基隆時，朋友看了一下時間，說應該還來得及去吃基隆僅剩一家的「吉古拉」……。「涂大手工碳烤吉古拉」這家店據說11點前就會賣完嚕。

我正在納悶什麼是「吉古拉」時，朋友說就像是我們在日本吃過的「竹輪」，因為基隆是漁港，以前為了不浪費漁獲，而做出來的加工品……。就是用魚漿纏繞在棍子上，然後燒烤出來的魚漿製品。

涂大手工碳烤吉古拉

粉絲頁：https://www.facebook.com/chikuwa.27.tu

地址：基隆市中正區正濱路27號

電話：0910-173800（數量多，可以先預訂）

營業時間：07:00～11:00（還是要上粉絲頁確認一下是否營業）

店休日：星期一、星期二

費用：一條20元（現烤熱的），外帶冷的一包150元有10條

在「正濱漁港」的「涂大手工碳烤吉古拉」可是100%的魚漿製作，聽說，基隆人覺得這跟「竹輪」還是有些不同，入口時，口感會較軟一點，且魚味更重哦！

據說，若你跟基隆人說吉古拉是竹輪，可是會惹怒基隆當地人哦！（不知道是真的還是假的？！）

「吉古拉」的發音來自日文的竹輪「ちくわ」，早期日本人為了不浪費鯊魚白肉，而將魚漿打成竹輪或甜不辣……等；嚴格上說起來竹輪會添加一些粉漿，如：樹薯粉……等，口感會較Q彈，確實，那日入口後的口感與竹輪不同，軟多了，有點像是用純魚肉所做的魚丸。

那日抵達「正濱漁港」的「涂大手工碳烤吉古拉」時，已有人在排隊了，今日可是「平日」，還好人不多，不知道假日會不會人很多呢？？平日的今天，我們還有遇到打電話來預訂的客人。（應該是當地人吧？！）

一包、三包、五包的買，買的是涼的非熱的，我們在現場買的是現烤的呦嗯，熱騰騰的滋味果然不同，現場也完全沒有提供任何醬料調味，就是讓你吃食材的原味嚕。

在店門口一邊可以看到排隊等待買吉古拉的隊伍，另一邊可以看到正在燒烤的吉古拉；那爐火中擺放的是碳，哇！！真正的純炭燒耶！！

從房屋內推出來一根根鋼棒上頭纏繞著鯊魚漿，依序地放入烤爐上用煤炭燒烤，聞得到炭燒的香氣，也能感受到熱騰騰的溫度；嗯，真的很熱呦！！

很佩服烤的人，要耐著如此高溫，我連拍照時，都因為熱氣無法靠得太近，更別提這一天要烤上數千隻的工作人員，佩服！！

一根根纏著魚漿的鋼棒放入炭火上，還得用人工慢慢轉著烤，需掌握好火候，讓白色的魚漿慢慢燒烤至金黃色，大約要十多分中，香氣慢慢出來，一根根的吉古拉也就完成嚕！

之後連著鋼棒放入鐵盤中，在用電風扇吹涼一點之後，再取下，放入紙袋中賣給消費者，搭配著正濱漁港的風光，與不時飛過的鳥兒，我吃著熱騰騰的吉古拉，哇！有點一秒鐘回日本的感覺！（笑！）

回想到自己曾經在日本舞鶴港附近做竹輪，雖說材料不見得完全一樣，但現做現吃的滋味就是滿足。

【日本，京都舞鶴】冬の京都私旅行，舞鶴魚板、竹輪……等魚漿體驗；好吃又好玩哦！！！

有種古早的趣味，入口真材實料的魚漿吃得到；很特別的體驗哦！自己喜歡這味道與口感，所以後來又買了一包帶回家嚕！那日運氣很好，當我們吃完、買完之後，就看到一輛遊覽車抵達……。

哇！！還好在他們之前，不然，可能會吃不到吧？！因為這裡可是賣完就沒嚕。

據說，本來旁邊也都是魚漿食品加工廠，也有販售吉古拉，但後來都不做了，只剩下「涂大手工碳烤吉古拉」這一間，啊！！希望要繼續開下去呦！！不然可就吃不到了！

看著「涂大手工碳烤吉古拉」這樣的經營方式，感覺還挺像小時後的家庭加工廠，突然也覺得復古了起來；搭配眼前超紅的正濱漁港彩色屋，曬著陽光，吹著微風，展開了今日的基隆小旅行。

...................................................吃喝玩樂，沒有終點

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