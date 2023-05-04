【黑小食】基隆嚐高CP值漁人手作壽司 隱山所喝咖啡享悠閒時光

利用週末時光，我帶老爸到基隆走走。

老爸對於基隆相當陌生，印象還停留在很多年前去搭郵輪時去過的那樣，陰雨綿綿是老爸對基隆的記憶，也是多數人對基隆的概念；我雖然想扭轉老爸的這個印象，但是天公不太作美，到訪這天雲層厚了點，依然不見陽光。

這天黑嘉莉在基隆接待她的朋友曉茵，就是去年一起去搭「藍皮解憂號」的曉茵，黑嘉莉說彼此工作與生活都很忙碌，好不容易曉茵敲定這天要來基隆走走，她當然得好好接待。

本來黑嘉莉與我打算是帶曉茵和老爸一起在基隆四處逛逛，午餐約在仁愛市場二樓的「漁人手作壽司」用餐、然後再一起去喝咖啡，不過安排總會有變化。

假日的仁愛市場向來人潮洶湧，用餐時間更是如此，黑嘉莉提早到「漁人」排隊搶位，除了希望跟曉茵和老爸一起用餐，也是因為知道不先排隊恐怕要等很久；由於曉茵還沒到，她發現在「漁人」排隊的人開始多了起來，於是讓我和老爸先吃，不一會兒曉茵帶兩位小孩抵達，剛好我和老爸吃飽，無縫銜接。

老爸大讚荒燒魚頭和炙燒握壽司都很美味，就是人多會吃得緊張一點，也是假日常態。

我們原先是計畫午餐後一起去喝下午茶，為了不在現場人擠人，吃飽後我帶老爸到海洋廣場看看港景，不料景沒看幾分鐘突然就飄雨了，我想，黑嘉莉跟曉茵難得有機會聊久一點，如果還要打點我和老爸的行程實在分身乏術，這個下午，就讓我帶老爸走訪基隆好了！

說到要喝下午茶，其實是喝咖啡，我想到一個地方，那是我記錄了好一陣子卻一直沒去的小店－－「隱山所」。

獅球路48巷

位於獅球路48巷的「隱山所」位置確實有點隱蔽，去到那邊最快的方式是從國道一號中山高速公路起點基隆端南下、還沒到國一華表紀念碑與中興隧道之前，右側有個小小的岔路，那就是獅球路48巷，轉入獅球路48巷後就要在路邊找地方停車，因為「隱山所」已經到了。

隱山所

隱山所

隱山所

「隱山所」的外觀與一般民房無異，甚至也沒有招牌，明明白白的隱，我和老爸停好車來到店門口還多看了地址幾眼才確認就是這裡！

隱山所

走入店內，文青氣息立刻湧上，吧台就在左手邊，店長熟練地沖咖啡中。

隱山所

老爸可不像我三不五時跑咖啡店，他說要喝咖啡就自己泡濾掛，壓根兒也不會想去外面喝咖啡，但今天下午我就是帶老爸來品嚐品嚐他沒體驗過的文青生活。（樂）

隱山所menu

隱山所

「隱山所」的menu直接標在門邊木板上，主要就是咖啡，甜點蛋糕今天只有三款，另外還有馬鈴薯燉肉，只是我們是吃飽才來，餐點就沒嘗試了，要是空著肚子來，我可能會點一份馬鈴薯燉肉吃吃。

隱山所

隱山所

我問老爸想喝什麼？老爸看了看，一杯拿鐵就好。

我好奇地問店長什麼是「蘇先生」？店長笑言，其實是麵茶加咖啡，是店裡的特調。既然有特調，我只能點了。

蘇先生

由於老爸和我都不是甜點控，我們就各自點了杯咖啡，下午一點的「隱山所」還有空位，我們選在門邊右側的空間坐下，老爸覺得吊掛布紗的天花板裝飾有點奇特，他不覺得這有什麼文青，我笑了，文青就是要看不懂才是啊！

隱山所

等候咖啡時，我往店裡瞧瞧去，「隱山所」不只有門邊右側的空間，左側後方也有兩個空間可以坐，甚至還有包廂感，如果要在這裡開會好像也可以，店裡的裝飾不時透露巧思，如果這是店長的老家，也是精心打造來著。

隱山所

隱山所

隱山所

隱山所

回到座位，老爸的拿鐵直接上桌，拉花蠻漂亮的，有練過。

老爸點的拿鐵

我點的蘇先生（緣由是店長的阿公姓蘇）隨後端來，沒有拉花，奶泡成團灑了些麵茶在上頭，我本以為所謂麵茶就是上面這一丁點兒，喝了一口才曉得上面的只是點綴，真正的麵茶已經融入在咖啡裡，口感特殊且溫潤，喝得出麵茶裡有咖啡、咖啡中有麵茶，能把這兩種味道調和在一起又不搶味，實屬不易。

蘇先生

問老爸的拿鐵如何？他喝了兩口，奶泡都沾在嘴上了，點點頭說還不錯。

和老爸喝咖啡

我跟老爸一邊閒聊，想來這好像是很久沒有過、甚至是從沒有過的經驗，感覺蠻好的，老爸可能有點不習慣這種只喝著咖啡聊天的時光，我笑說，我們沒趕著要去哪，真的就是在這裡點杯咖啡浪費時間。

隱山所

我把「隱山所」的環境拍給黑嘉莉看，她和曉茵已經吃完午餐、移動到孝二路的「丸角」喝咖啡，同樣愜意。

隱山所

隱山所

難得的午後時間是該好好把握，我和老爸在「隱山所」自在地喝了咖啡，結帳時店長跟我們說了下次再來。我想我會再來的。

蘇先生喝光了

走出店外，我們還是覺得看上去就跟附近的民房沒啥兩樣；我問老爸要不要去看看砲台？根據地圖顯示走路十分鐘就會到，他說好，喝完咖啡後往上步行去獅球嶺砲台看看基隆市區的港景，確實是不錯的選擇，只是登砲台之前可要想清楚，地圖說的十分鐘未必真的是十分鐘，而且往上的山路有點坡度，後面這個行程大家可以自行斟酌，不過，不去看看真的可惜啊！

登獅球嶺砲台看市區

獅球嶺砲台

在咖啡館四處開設的基隆，「隱山所」確實默默走過疫情這段時間，往後，還會有更多的故事可以說吧。

隱山所





－漁人手作壽司－

地址：基隆市仁愛仁愛區愛一路8號2樓（仁愛市場2樓C76攤位）





－隱山所－

地址：基隆市仁愛區獅球路48巷116號