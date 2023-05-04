基隆／服飾店甜點店！金派甜點視覺、味蕾上都令人驚豔

已經記不得是從何時起開始要用甜點來收胃的？！那日，我們在第34夜 – Night 34th.義大利麵吃完晚餐後，總覺得應該要再來個甜點收胃，才有個完美的基隆晚餐之旅。

恰巧好吃的第34夜 – Night 34th.義大利麵竟然沒有提供甜點，所以才讓我們有機會遇到這間「金派甜點」，一間在服飾店內的甜點店。

空白服飾&金派甜點&SWC手工皮件

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地址：200基隆市仁愛區愛三路75號 3樓

電話：（02）242-2479

營業時間：星期一～五14:00–22:30，星期六、日12:00–22:30

「金派甜點」位於「空白服飾」的樓上，三樓的甜點店，有點低調，但有點厲害呀！！

二樓的「空白服飾」有賣古著，還有許多有個性的飾品，只是那天我們時間有限，所以就直接上了三樓，吃甜點去囉。如果有時間的話，感覺該花點時間逛逛二樓才是呦。

三樓的「金派甜點」我無法定義其設計風格，哈哈哈，混搭的很有自己的味道。

透過一些熟悉的舊物，巧妙的搭配一起，看似有些衝突，但是又結合的很完美。

是一種相當衝突的搭配風。也許，這就是年輕人喜歡的風格吧？！

似乎也能看到一些日本風情，但那台味也是未減，也許，這就是基隆的風情吧？！一個港口城市，融匯了日本、美國與在地人的生活藝術之美吧？！！

店裡頭有隻不怕人的貓咪，不時出現在店內的角落。第一眼瞧見它是在椅背上，那模樣讓我想起了愛麗絲夢遊仙境中的柴郡貓……。

這裡的搭配風格真的很……不同，相當有個性，也搭配了一些手繪塗鴉在牆上的風格。

讓這個像是屋頂加蓋的空間，成了相當獨立的地方，感覺上跟服飾店完全沒關係。

但似乎對當地人來說是很熟悉的甜點店。我們遇到了來拿訂製蛋糕的客人，還有些年輕人，像是學生般的選擇在這裡聚會吃蛋糕。

我們點了水果千層（330元）、焙茶戚風蛋糕（230元）、玫瑰檸檬茶（170元）、不悔焙茶（160元）、焦糖可可（170元）。

嗯，乍看蛋糕價格不斐，但上桌入口後，美味極了，很值得，很喜歡。

說真的，基隆的消費力似乎比自己想像得強。也或許是這些年基隆變得不一樣。

吸引了許多青年人返鄉創業，也讓城市變得更加多元，今晚的甜點店有讓人驚艷！！也讓我想試試基隆市的其他甜點店。

等待的時間，我們在空間內探訪，空氣中瀰漫的烘培的香氣，其實，剛在一樓時，我們就是沿著這香氣往上來到了三樓。

原來，在旁邊的「董事長室」就是烘培香氣傳出的地方，美的的甜點，就是在這裡誕生的呀！！

「金派甜點」 店內座位區也挺有趣的，有木板拼搭的桌面，還有用熟悉鐵櫃改裝的桌面……等，桌椅的混搭風也讓人覺得特別極了！！嗯，感覺有些應該也是老物件吧？！！

牆壁與天花板上的裝飾也是挺妙的，但也算是挺好拍的呦！！等待一會後，甜點跟飲料陸續上桌。

哇！！這……香甜水果千層看起來誘人極了吧？！！有沒有覺得有著那麼點似曾相似的感覺呢？也許是太想念日本了，這……跟日本HARBS蛋糕有點像吧？！入口之後，眼睛亮了起來，這……好好吃呀！！

說不輸給 HARBS的水果千層蛋糕可一點都不為過呀！！這……也太美味了吧？！瞬間，我覺得這價格也太……超值了吧？！！千層中夾著的是當季的水果，每一層中的鮮奶油，甜而不膩，入口有幸福的感覺，哇！！今日收胃的甜點，也太……完美了吧？！

焙茶戚風蛋糕也意外的好吃，上頭淋上了培茶味的奶油，妝點著藍莓與葡萄，這樣的組合，也好……完美哦！！茶味十足的甜點，好……適合用來收胃。

這……戚風蛋糕的軟硬與味道都好對味，加上了培茶味的奶油，更是誘人，喜歡，這……樣的用心看得到也吃得到呀！！

看著店內往來的工作人員似乎男生居多，有點難以想像這間店的甜點竟是如此細膩呀！！（哈哈哈，我有點先入為主哦！！）

這裡的飲料也是意外的好喝，不悔培茶（冰），培茶味超重，好……有誠意呀！！喜歡培茶的朋友們，入口會微笑，但不愛培茶的朋友們會覺得有點重，苦味重了點哦。但，我喜歡培茶，所以冷培茶在夏季的晚上還挺消暑的。

朋友點的焦糖可可（熱）她說也好好喝喔。哇！！不知道選的是哪一家的可可呢？

還有一杯是玫瑰檸檬茶（冰）。這飲料也太……好喝了吧？！！有少女的滋味，玫瑰味好強，且帶著微酸與微甜，還有許多的莓果，這好喝極了，且真的好少女的味道。

我想起了初次喝到台中玫瑰園的玫瑰水，但這裡加上了水果的酸，更是好喝極了，好……喜歡哦！！且超大一壺，真是太便宜嚕。

今日晚餐後的甜點真是太好吃，太……滿足嚕。吃飽喝足，我們準備回台北嚕。

離開「金派甜點」前一定要記得去上洗手間哦！！這……其實是因為我們路程比較遠，加上喝了一整壺的玫瑰檸檬茶。嗯，還好有去。

因為這洗手間真是太……厲害嚕。根本又是一個網美景點吧？！

除了店內許多角落超好拍外，原來洗手間也超厲害，這……空間也太大了，還有浴缸內的池球，這……根本不讓人上廁所，拍都拍不完（笑）。紅、白磁磚的空間設計也太……吸睛了吧？！

還好沒啥人，不然，我相信人人在洗手間都得花上點時間停留、拍照。如果，遇到網美的話，應該會在門外憋死嚕（笑）。

天呀！！這間「金派甜點」有讓人驚艷。從視覺、味蕾上都讓人印象深刻，且喜歡；真心推薦大家來吃甜點、拍照。

那晚臨時約去基隆晚餐的小旅行，讓我對基隆改觀。

也更期待著要再找時間去基隆玩耍；不知道，朋友們在基隆是否有推薦的甜點店跟美食呢？

………………………………………………………………吃喝玩樂，沒有終點

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