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新北／汐止百年老店紅龜店 乘載著當地人的記憶和情懷

2023-04-29 09:00
 / 梅洛琳

前幾個星期到汐止工作的時候，意外發現附近有間百年老店，覺得頗有特色的，就進去逛了一下，不逛還好，一逛不可收拾，因為進去時手空空的，出來時，手上就多了兩袋食物。

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不知道是不是因為店名有個「龜」，所以店裡有個巨大的沙淇瑪「龜」。「龜」雖然動作慢吞吞的，但在東方文化裡有長壽的意思，這麼巨大的沙淇瑪龜，重要的慶典或節日時，適合上桌。

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有巨大的沙淇瑪龜，也有較小的沙淇瑪龜。這麼小的沙淇瑪龜，買下來自己欣賞自己吃，或是送人都很有話題性。

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現場也看到許多傳統食物，像是壽桃。

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好奇的買了菜脯口味的粿，其實，以前我不太愛吃菜脯粿，忘了是什麼時候對它改觀？漸漸地，可以接受其口味，而這個菜脯粿沒有我記憶中厚重的油膩感覺，幾口就把它吃完了。

包著紅豆的紅龜粿，第一次買的時候，沒空吃就先放進冰箱，隔兩天要取出來吃時變硬，利用電鍋讓它蒸了五分鐘左右，立刻拿出來，感覺有些漲，不過口感一樣好吃。

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現場還有很多有著尖塔狀擺設，同時也是記憶中的零食。看到它們擺在紅碗裡，腦中忍不住浮出供桌的畫面。

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蛋塔雖然不算是傳統的主流甜點，但是在這裡還是有在販售，買回家吃，我覺得內餡比布丁還要嫩，具有十足的奶香，出乎意料的好吃！

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後來又帶家人去逛了一次，跑了幾次，讓我對它也產生好奇，才知道這間店早在1897年就開了，一開始是以賣菜和製作麵粉的紅龜為生，後來生意越來越好，從租房子到買店面，成為我們現在看到的樣子，同時，它也是汐止重要的文化資產之一。在百年的浪潮中，紅龜店載著汐止人的記憶和情懷，一直到現在。

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汐止紅龜店

地址：221新北市汐止區大同路二段599號

電話：（02）2641-4339

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尋食客台灣新北美食
作者頭像
梅洛琳
小說創作已達百餘本，類型：愛情、童書、鬼怪、懸疑。 ＜時報出版＞合作《我的鬼妻‧們》一書。 ＜木馬文化＞合作電影小說《心靈時鐘》。 ＜繪虹企業＞合作溫馨小說《天使的眼淚──星》、《天使的眼淚──逆光的青春》。 另於希代、禾馬、萬盛、心田、明日、文房、世一……等出版社出過小說，另任採訪編輯，數本童書於大陸、馬來西亞發行。 得獎記錄：第二屆海峽兩岸網路原創文學大賽小說類優秀獎、第四屆海峽兩岸新媒體原創文學大賽小說類優秀獎
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