新北／汐止百年老店紅龜店 乘載著當地人的記憶和情懷

前幾個星期到汐止工作的時候，意外發現附近有間百年老店，覺得頗有特色的，就進去逛了一下，不逛還好，一逛不可收拾，因為進去時手空空的，出來時，手上就多了兩袋食物。

不知道是不是因為店名有個「龜」，所以店裡有個巨大的沙淇瑪「龜」。「龜」雖然動作慢吞吞的，但在東方文化裡有長壽的意思，這麼巨大的沙淇瑪龜，重要的慶典或節日時，適合上桌。

有巨大的沙淇瑪龜，也有較小的沙淇瑪龜。這麼小的沙淇瑪龜，買下來自己欣賞自己吃，或是送人都很有話題性。

現場也看到許多傳統食物，像是壽桃。

好奇的買了菜脯口味的粿，其實，以前我不太愛吃菜脯粿，忘了是什麼時候對它改觀？漸漸地，可以接受其口味，而這個菜脯粿沒有我記憶中厚重的油膩感覺，幾口就把它吃完了。

包著紅豆的紅龜粿，第一次買的時候，沒空吃就先放進冰箱，隔兩天要取出來吃時變硬，利用電鍋讓它蒸了五分鐘左右，立刻拿出來，感覺有些漲，不過口感一樣好吃。

現場還有很多有著尖塔狀擺設，同時也是記憶中的零食。看到它們擺在紅碗裡，腦中忍不住浮出供桌的畫面。

蛋塔雖然不算是傳統的主流甜點，但是在這裡還是有在販售，買回家吃，我覺得內餡比布丁還要嫩，具有十足的奶香，出乎意料的好吃！

後來又帶家人去逛了一次，跑了幾次，讓我對它也產生好奇，才知道這間店早在1897年就開了，一開始是以賣菜和製作麵粉的紅龜為生，後來生意越來越好，從租房子到買店面，成為我們現在看到的樣子，同時，它也是汐止重要的文化資產之一。在百年的浪潮中，紅龜店載著汐止人的記憶和情懷，一直到現在。

汐止紅龜店

地址：221新北市汐止區大同路二段599號

電話：（02）2641-4339