台北／福華蓬萊邨閏月添福壽禮盒 豬腳選料用心滷煮到位

從前打開閏月添福壽禮盒：有豬腳耶！

今年打開閏月添福壽禮盒：有滷蛋耶！

2020年閏月在四月，訂了台北福華蓬萊邨添福壽禮盒，台灣民間習俗傳說「父母逢閏年減壽」，因此習俗是出嫁的女兒準備豬腳麵線，孝敬娘家父母親，希望父母親吃了豬腳麵線可以「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」。三年一閏，好壞照輪；豬腳麵線，敬奉上門；父母延壽，健康平順。

到家即可享用的熱呼呼豬腳麵線，令我爸龍龍我媽蘭蘭相當開心。再一個三年，2023年閏二月，早早預訂了台北福華蓬萊邨的孝親豬腳禮盒，約好時間自取，胎胎自恃有鍛鍊，因此沒開車自己提著孝親禮盒搭捷運回家，殊不知相較於三年前份量大升級，上回是豬腳與麵線裝一盒，這回是一盒裡豬腳裝滿滿，還有六顆滷蛋，麵線與滷汁另外盛裝。

今年的外帶豬腳禮盒要價1280元，熱呼呼提取，香氣與份量均升級。只是胎胎提著回家後，隔天就需要痠痛貼布了。打開禮盒自然得到爸媽的歡心，除了豬腳與麵線，滷蛋喧賓奪主，長輩表示：竟然有六顆滷蛋耶！

來到蓬萊邨自取閏月孝親禮盒，約是熱菜外帶的概念。一提頗為驚訝，比三年前重好多啊！裡面有一整盒豬腳，一盒麵線與一盒滷汁。

可微波的大盒裡盛裝主角。

向來豬腳是主角兒，奈何今年時勢所趨，六顆滷蛋喧賓奪主。

即使豬腳比三年前的閏月禮盒大器，氣勢仍輸滷蛋。

端莊捲好的麵線，也是熱呼呼的。

滷透的豬腳可輕鬆以筷子切分，入口是剛好的軟Q質地。

大顆滷蛋是今年禮盒裡耀眼的存在。

這款豬腳很香，鹹意不高單吃也可，視喜好可以再添加滷汁。沒用完的滷汁被我珍惜地保存著，拌麵拌蔬菜都好。

滷汁淋在麵線上。

等麵線吸收滷汁，入口美極。

台北福華蓬萊邨的豬腳選料用心滷煮到位，是很可口的滋味啊！

台北福華蓬萊邨

地址：台北市仁愛路三段160號台北福華大飯店地下一樓

電話：02-27002323 ext.2051