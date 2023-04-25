台北／新葡苑復興店嚐美饌 享輕鬆舒心晚餐

朋友命名為網美文青的聚會。

朋友對新葡苑的芋泥鴨頗為稱讚，約了三月想聚聚。新葡苑位於SOGO復興店十樓，佔了地利之便，散會後直接上捷運。

SOGO復興店的餐廳選項眾多，這回是我初訪新葡苑復興店。提供中菜的新葡苑裝潢明亮典雅，相當輕快，大家各自忙完事情後會合，作東的朋友先到，她備了紅酒，芋泥鴨下單後先點了幾款點心嚐嚐，於是在等待大家抵達時，我倆就先喝紅酒配點心，朋友抵達後再視喜好加點菜色。相當輕鬆舒心的晚餐。

朋友備的紅酒，略醒之後相當順口。

能一起舉杯說說話相當愉快。

蝦餃。

叉燒酥。酥皮層次頗優。

鮮蝦腐皮捲。

較晚抵達朋友點了流沙包，是可愛的豬頭。胎胎覺得流沙包應是餐後甜點，即使流沙的甜味不高，但胎胎堅持要留到最後品嘗。

火龍果炸兩腸粉，火龍果帶出亮麗的成色。

京醬肉絲，醬汁拌炒入味，甘美正好，以薄餅包著吃相當美味。這是我今天晚上最欣賞的菜色。

牛腱拼烤鴨。

蟹黃豆腐。

朋友很欣賞的蜂巢芋泥鴨。

蜂巢外皮纖巧酥脆。

廣州炒麵。

麵條維持恰好的脆度，可口。

把流沙包當作餐後甜點。雖然朋友覺得此舉不智，他覺得這樣流沙都不流沙了。

新葡苑的流沙包雖然溫度稍降，內裡仍是流沙質地。

能相聚說說話，晚餐很愉快。

新葡苑 復興店

地址：台北市大安區忠孝東路三段300號（復興SOGO）10樓

電話：（02）8772-0177

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康