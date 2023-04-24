花蓮／新城村老街美食攻略2023 十三家特色美食一次報你知！

路人甲：住在煙波太魯閣，只能在飯店用餐店，想吃點小吃，附近的順安和新城村沒有什麼好吃的，還真的是偏鄉！

路人乙：是啊！

天吶！這一段陌生人對話也太奇怪了吧！怎麼會沒有呢？

用關鍵字「花蓮新城村」google搜尋一下，跳出來的是一串，仍需確認網頁上商家的地點，是新城村和順安村，才會是煙波太魯閣的周邊。新城鄉共有九個村，地理位置居北的新城村，和居南邊的「新秀村」，相距有20分鐘車程的，來玩之前要弄清楚喔！聽到這一段對話的時，恰巧的是我在旁邊，而又恰巧的我就住在「煙波太魯閣花時間」，那就專為這個對話來整理近三年我吃過難忘的煙波太魯閣飯店附近新城村老街（含順安村）的美食攻略！

一、早餐

1.新城水煎包

地址：花蓮新城村博愛路48號

營業時間：5:30 - 10:00

人氣招牌：水煎包、大餅、蔥油餅、荷包蛋

2.新城包子饅頭早餐店官網

地址：新城村中山路2號（回憶民宿旁）

電話：0928 638 687

營業時間：6:10～10:30（週四公休）

特色：麵皮香味十足，飄香40年老店

招牌：饅頭夾蛋、包子、豆米漿

調整後的價格，相較台北的價位，便宜啊！

二、午、晚餐

1.長興麵店

地址：新城村博愛路29號（對面佳興冰果室、照相館）

電話：（03）8611-275

特色：家常味料多味鮮

人氣招牌：海鮮什錦麵、炒飯炒麵、滷味

地址：新城村博愛路22號

電話：（03）8611-888（週三公休）

特色：冰品、人氣名店（發生二次火災卻越燒越旺）

人氣招牌：檸檬汁、什錦麵、合菜

3.半天紅 麻辣館／不辣館 官網

地址：新城村博愛路9號

電話：（03）8611-537（週二公休）

特色：川味麻辣、無辣餐點

人氣招牌：麻辣鴨血滷肉飯、牛肉麵

4.太魯閣蓋飯拉麵：米其林食堂 日式丼飯、拉麵 官網

地址：新城村博愛路50之2號

電話：0926-321-222

特色：醬汁甘甜來自洋蔥、玉米和高級醬油釀製

人氣招牌：日式丼飯、拉麵

三、咖啡點心、簡餐類和街頭美食類

1.霸王胡椒餅

官網

地址：新城順安村北三棧119之5號

電話：0919 250 60，（03）8611-597

特色：全產品純手工製作，麵皮薄脆 內軟，麵香十足，內餡蔥新鮮&肉末鮮甜胡椒味濃。

人氣招牌：霸王胡椒餅

附註：大大推薦，我吃過最好吃對我味的新鮮出爐胡椒餅！

2.阿莎小米甜甜圈官網

地址：新城村博愛路39號，新城國小門口旁

特色：甜甜圈有麻糬的Ｑ，甜度可指定

人氣招牌：原住民 小米甜甜圈

營業時間：週末假日

3.《青蛙：青蛙脆皮臭豆腐、滷肉飯、烤香腸糯米腸 》

地址：新城路和博愛路交叉口，新城國小門口旁

營業時間：假日營業（大多時候假日才看得到餐車）

特色：現做現煎線考街頭美食，在地人推薦

人氣招牌：脆皮臭豆腐、大腸包小腸、滷肉飯

⒋豆花兒 官網

地址：新城村中山路39號

電話：（03）8610-707

特色：

（1）採用小農的非基因改造黃豆磨製而成

（2）口感綿密，不帶焦味沒有添加其餘調味品

（3）加檸檬片豆花為一大特色

人氣招牌：Ｑㄉㄟˋㄉㄟˋ珍珠豆花、咻咻矣麻糬豆花

附註：由胡文偉教練在2021年5月開設的豆花店

⬆︎⬇︎ 圖片豆花兒官網

⬇︎ 豆花兒對面的花蓮港教會新城營地

5.練習曲書店 咖啡 官網

地址：花蓮縣新城鄉新城村信義路252號（新城天主教堂旁）

電話：0929－102286

營業時間：09:00～21:00

特色：可閱讀，喝咖啡，閱讀氣氛濃。

6.新城思想起、咖啡簡餐官網

地址：新城村博愛路45號

電話：（03）86112-606

營業時間：10:00 - 19:30

特色：

（1）風味簡餐＆特色飲料

（2）日式老屋懷舊餐廳

（3）也是工藝藝術工作室

人氣招牌：原住民風味簡餐、檸檬豆花＆仙草

7.「 Pony 沙灘車/咖啡廳」 官網

地址：秀林鄉民有村民有3之36號（近新城海堤， 秀林村陶樸閤部落）

電話：（03）8611-888

特色：

（1）用餐還可享無敵海景&天空之鏡絕美網美拍照

（2）咖啡茶飲、點心、簡餐

結語

花蓮台九線上，距離太魯閣四公里之處的「新城村」，療癒的寧靜偏鄉，美食吃不盡，吃了會想念。花蓮我的家鄉，新城村我成長的故鄉，每次回都會專陳來老街走走，吃吃老街美食之後再到新城海堤看海，超療癒的寧靜偏鄉。

本文彙整三年來和親友吃過的老街美食，價廉物美更有著在地小吃的特色，好吃的不得了，是在地和鄰近居民的日常食堂！

以早餐、午晚餐餐廳和街頭美食三類分享，共有13家的特色美食，這還只是我個人吃過的，還有更多也越來越多的美食進駐，等待著我們一一來發掘。像是近年幾間新的餐廳，更融入藝文的特色，連續假期從北部下來花蓮玩，過了太魯閣大橋後，不仿進入「新城村舊街」，我稱之的老街美食。

特別要提起的是二間早餐店，飄香超過應該有40年了，吃過後舌尖上的記憶是永恆的美味！在地的美食，豐富了旅程的內涵，更為自己創造美好的記憶，經過就停下來吧！

新城村老街google地圖（藍色線）