台北／1976道地香港美食 難得的好滋味一直維持住

約大學生一起的午餐，兩人拿出最認真的態度點個盡興。

初訪1976道地香港美食，對這裡的滋味留下極佳印象，正好大學生周末事忙無法回家，便約了大學生到1976道地香港美食一起午餐，也是為她加油打氣的意思。

約在捷運忠孝敦化站五號出口碰面，大學生也對店名無法理解，胎胎解釋：人家是西元1976年便開始營業的，雖然原址不在這裡，但熟客表示是難得的滋味一直維持住的好店家。大學生點了牛腩撈麵，我點了魚片粥，點心選了好幾道，然後兩人一起惋惜妹妹們／阿姨們沒空，不然可以點更多。

中午來到1976道地香港美食，生意真好。

大學生點了鹹檸七，是鹹檸檬沒錯。

我喝凍檸茶，帶甜味的茶加了黃檸檬，清涼解渴。

上回惦記的生滾魚片粥。

粥品熬煮到無米粒，魚片以粥的溫度燙熟，的確是老火粥。

大學生點了牛腩撈麵，牛腩數量令人滿意，但是我嘀咕怎麼沒有蔬菜，原來高麗菜壓在碗底。撈麵帶點蠔油香，質地是恰好的勁彈。大學生對撈麵相當滿意。

牛腩單吃滋味好，蘸點店裡的辣椒醬，別有風情。

蠔油高麗菜。

蝦餃與燒賣，燒賣的表現比蝦餃好，上回點的蝦腸粉也比蝦餃優。

魚翅餃。

豉汁蒸排骨，這是我堅持要點的，大學生原對蒸排骨沒有太多好感，但也覺得1976的蒸排骨滋味極好。

沙茶牛肚，這款優於上回在辰園嚐到的牛肚蒸點。

請問會附例湯？撈麵的確有附例湯，中午生意太好難免疏漏，詢問後送上例湯，還好有問，這碗看來樸素的例湯，是耐心熬煮出滋味的好湯，我倆均很稱讚。

龜苓膏，大學生誇獎的確是龜苓膏，不是仙草偽裝的。

現烤葡式蛋塔，吃到這裡的確太撐，但是這個蛋塔相當美味。

大學生很喜愛1976道地香港美食，尤其是老火粥就是她想要的狀況，她想點魚片粥帶走當晚餐，考慮要放那麼久，我勸她應該點肉粥才對，於是點了滑蛋牛肉粥外帶了。

內用加外帶共是1490元。大學生覺得不能回家的周末與媽媽約外食很好，最好約午餐順便外帶晚餐。

1976道地香港美食

地址：台北市大安區敦化南路一段233巷11號

電話：（02）2777-1976