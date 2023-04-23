新北／安坑輕軌沿線吃美食 布佬廚房Bruce's Kitchen一間有故事的店

要不是因為「安坑輕軌」開通，我想，我可能不會來到這裡，一間好吃，又有故事的店～布佬廚房Bruce's Kitchen。

外頭的公車站，上頭的站名就是「布佬廚房」，哇！我想，這應該是間厲害的店吧？！

布佬廚房Bruce's Kitchen

網站：https://bruceskitchen.tw/

地址：231新北市新店區車子路137號

電話：（02）86666181

營業時間：11:00–14:30、17:00–20:30（建議事先訂位，以免客滿敗興而歸）

店休日：星期二

原來在這個有點偏僻的地方已經開了二十多年，據說是從沒有冷氣，幾張桌子開始的。

若沒留意的話，還真不知道原來今日上桌的食物可全都是蔬食（素）的呦。

可以把素菜做得這麼美味，讓吃肉的朋友們也能接受，真不簡單呀！！也能在店裡頭看到許多得獎的獎盃、獎牌……。

原本以為「布佬廚房」的素食是因為近年來流行的素食、不吃肉的風潮，沒想到，早在二十多年前，這裡就是如此。

做蔬食的原因，其實很簡單，因為老闆本身吃素，且一開始，所有的食物就都是老闆自己來烹煮的，且之前的用餐環境可是很原始，沒有冷氣的……。

所以真的就是從老闆自家的廚房開始（Bruce's Kitchen），總店是老闆的老家，一切的開始就是從自家廚房。

這裡是老闆的老家，他也跟所有的年輕人一樣到都市討生活，後來才回到老家的……。

那日我們很幸運巧遇老闆，才有機會聽到這間店開始的故事，原來老闆之前在製片公司，當他提到工作時的一些無力感，客戶高層改片（CF）的曾經，我超有感的……。

嗯，自己以前在廣告公司上班時，常有這樣的經驗與體會，在廣告影片部分，讓我想起了自己跟侯孝賢導演合作中國信託的廣告。去跟辜仲諒交Ａcopy時，他跟侯導說：「你拍的很好……，but這不是我要的……，工作辛苦的畫面應該是……，我之前也曾在紐約學過導演……。」哈哈哈，結果就是影片要重新拍嚕。

永遠記得那是1500萬的大片，播出時可是三分鐘的廣告片，在那個沒有「微電影」的當年，可是首創……。哎，但其中有多少的心酸與無法掌控。

還有無效的等待，與時間的浪費……。嗯，我完全可以體會老闆口中的感受，那種無力的感覺……。

也因為這樣，所以他回老家來，在這裡開始了他的事業「布佬廚房Bruce's Kitchen」，從幾張桌到現在……。這二十多年來也發生了很多故事，展店經驗，開了印度餐廳……等。

那日中午來到「布佬廚房Bruce's Kitchen」，平日的中午生意也太好了，更別提假日的時候，特別是在「安坑輕軌」開通之後，人變得更多，常常都是沒有位置的嚕。（嗯，建議先訂位哦！）

這裡的義大利麵、燉飯、比薩都好美味，如果，沒有特別留意，根本不會有葷、素的區分。

吃過之後，自己都挺喜歡的；生菜沙拉部分，蔬果的選擇也是新鮮吃得到呀！！

蔬食的調味很不容易，老闆說，新菜的研發都是自己來的。

他的味蕾算是敏銳的，嚐過之後，就有辦法複製出來，嗯，這也真是老天給的天賦呀！

老闆，是個有想法，有原則的人，聽他分享，不難知道為何店能發展至今的規模。

懂得感恩與不吝分享，且還不斷各地取經，嘗試新的方式，還跟我們分享，這青醬麵可是用機器。

加上精確的設定所炒製出來的……。哇！自己曾在網路上看過的炒菜機器，沒想到，真的這麼神奇呀！！

老闆說，他正在找城市中的夥伴，可以把這些美食，以簡便的方式來傳遞出去哦！（小店加盟。）

今天，我其實並不想介紹去「布佬廚房Bruce's Kitchen 」吃些什麼，而是想介紹這個地方，過去是大家開車前往達觀社區時會經過的店，如今「安坑捷運」開通後，可以搭乘捷運，在慢慢散步來回呦。

很適合好天氣來走走，逛逛。之後再來跟大家介紹那日我們搭乘安坑捷運的小旅行。

.............................................................吃喝玩樂，沒有終點

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