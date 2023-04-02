高雄／人氣熱門咖啡館猻物咖啡馬卡道店 藏身內惟藝術中心內

因為咖啡館，讓我發現了高雄家附近的一個很美的地方～內惟藝術中心Neiwei Arts Center；不過，今天要先跟大家分享咖啡館。

那日，天氣正好，有陽光，和煦的微風，我想找個可以曬太陽，感受微風的地方，就這樣的意外發現了Akau Coffee 猻物咖啡 @Makadao Rd.。

嗯，據說這是間很紅的店，啊～～我……不知道；落伍了嗎？哭哭。

Akau Coffee 猻物咖啡馬卡道店 @Makadao Rd.

粉絲頁：https://www.facebook.com/akaucoffee/

ig：https://www.instagram.com/akaucoffee/

地址：804高雄市鼓山區馬卡道路329號

電話：075538935

營業時間： 11:30–20:30

店休日：星期一

不過，抵達時看到現場的人潮就知道，這絕對是間熱門咖啡館，且應該是網紅們的最愛吧？！已經看到有一桌的網紅們，點完飲料，用各種方式拍攝……。

嗯，這……是工作？還是生活呢？其實，我也常分不清楚，說好了不拍，出來玩耍與吃喝，但總是會要拍上個幾張，也許，哪天就用到嚕。所以，這……早已成為了近二十年的生活日常嚕。

嗯，回到這間可以曬太陽，吹微風的咖啡館～Akau Coffee 猻物咖啡；網路上的介紹：Akau Coffee為駐紮於屏東的獨立烘豆實驗所，用獨特的烘豆與後調味實驗，融合阿猴當地食材、文化與風土，大膽地探索咖啡風味並拾起一道屏東日常，期待為內惟藝術中心注入別樣的浪漫靈魂。

啊～有點像去看看屏東店的模樣；一間從屏東紅到高雄的咖啡店，對了，內惟藝術中心Neiwei Arts Center真的挺美的。

特別是好天氣時，藍天下的白色建築，這就是高雄的天氣；真心覺得咖啡店在這裡也真的很搭呦！！

Akau Coffee 猻物咖啡是自助式的方式，找好了位置後，自己去櫃檯拿菜單、點東西。

我們點了咖啡，也點了茶，還有一份甜點，簡單的陽光下午茶，還得留肚子回家吃好吃的囉。

我點了芭樂冰美式，這應該像是自己熟悉的西西里冰咖啡，只是換成「芭樂」，其實因裡頭還著名的是燕巢芭樂，且「季節限定」。

哈哈，看到限定，就不管怎樣，就是會想點（笑）。

果然，上桌之後，熟悉的西西里冰咖啡的檸檬香氣與味覺換成了熟悉的「芭樂」，哈哈哈，真的有芭樂的顆粒呦。這……是一杯，好喝，又好高雄味的咖啡，其實我挺喜歡的；適合這個有陽光與微風的午後。

皮皮的茶拿鐵，這……好拿鐵，也就是牛奶，一開始還喝不出來茶味，必須要仔細「品」出來呦！其實，這奶也跟熟悉的牛奶不同，倒像是近年來在不少咖啡店推動的植物奶的味道，這……說不上喜歡，也說不上討厭只是覺得有點不習慣（苦笑）。

後來想到這裡似乎離我們的朋友家不遠，聯繫了一下她說來跟我們會合，嗯，就這樣，沒有刻意的約，還能遇到朋友，真是開心呀！！

國境開了之後，不少朋友又開始在各國間移動，不知道，下次碰面又將是何時？在哪個國家了？朋友點了莓果冰美式，這其實也是自己本來想點的耶！喝了一口，嗯，真的好莓果呀！

不過，更讓我想起了小時候的咳嗽糖漿（笑）！店家別打我哦！我被咳嗽糖漿制約的太……嚴重了，這一類的味道，都會直接歸屬嚕（笑）。

提拉米蘇，味道上算是可以；只可惜退冰不夠，裡頭還結冰，但店家未曾提醒，總覺得似乎不夠貼心；不過，口味是可以的呦。

其實，這家咖啡聽在內惟藝術中心感覺很適合，不知道是咖啡店帶動了藝術中心的人氣，又或是藝術中心內本該有這樣一間咖啡店呢？

後來在地朋友說：內惟藝術中心，電影院挺有名的……。這裡會播放一些修復的老電影，原本以為票價是二輪片的價格，後來發現可是跟台北光點……，或是院線片的價格一樣。

哇！！高雄的消費力這麼強，我……有被嚇到了耶。

其實，在來咖啡聽前，已經先逛了內惟藝術中心，空間上還挺喜歡的，有些熟悉日本美術館的影子，真心希望這裡可以讓更多人知道，之後再來給大家分享內惟藝術中心，今天就先在Akau Coffee 猻物咖啡馬卡道店喝咖啡。

一間很有風格的文青設計咖啡店，牆壁上、櫃檯上的擺放的一些包裝設計還挺不錯的。

我想，不難讓人一眼理解這間店為何會紅嚕。有機會的話，想去屏東本店走走。

有來高雄的朋友，也可以來這裡逛逛，喝杯咖啡哦！！！

…………………………………………………………...吃喝玩樂，沒有終點

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