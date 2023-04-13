桃園／豆舖咖啡館 在咖啡最美好的時刻與之相遇！

豆舖綜合咖啡（含一熱一冰）130元，檸檬塔100元，滿意。
開車時偶然瞥見豆舖，旁邊是顯眼的加油站，加以店面前方是停車場，正好遇到紅燈停下，才發現這裡有家木屋豆舖。是賣豆花嗎？還是素食的豆製品？查詢後才知是咖啡館。原來豆舖的豆是咖啡豆的意思。
那日又經過豆舖，仍有停車位，門口的那株櫻花開了，可能突然想喝杯咖啡，也可能櫻花正好，艱難地繞了一圈後停在豆舖。豆舖門面感覺不大，內裡空間寬敞，入門後是用餐區，櫃台設在中段，最裡面是咖啡豆烘焙區。豆舖自2004年經營至今，提供飲品與新鮮烘焙的咖啡豆。豆鋪認為咖啡經過烘焙賦予香氣，約在烘焙好的咖啡經過5～7天後香氣達到極致，希望客人能在咖啡最美好的時刻與之相遇。
內用咖啡種類不少，我直接選了最基礎款的豆舖綜合咖啡，加個檸檬塔，坐在窗邊位置享受一段自己的時間。
櫻花綻放時拜訪豆舖。雖不是花團錦簇，而春櫻襯著木屋疏落有致。
開門時見到這說明令我猶豫了好幾秒，素來想避開寵物友善咖啡店。還好店裡的寵物離我很遠。
店裡空間比預期寬敞許多，舒適。
豆舖自己烘焙咖啡豆。
後方便是工作區。
提供兩款咖啡豆試喝。
試了那款蜜處理的咖啡豆，還不錯。
琳瑯滿目的咖啡選項。
點用基本款的綜合咖啡。
豆舖綜合咖啡130元，含一熱一冰；檸檬塔100元。自行點餐，點餐時先結帳。
熱咖啡，順口。
冰咖啡。
天氣突然回暖，當下的情境很適合冰咖啡。
檸檬塔。
塔皮酥脆，滿意。
會想再到豆舖試試其它款咖啡。
豆舖咖啡館
地址：桃園市大興西路二段322號
電話：（03）341-2105