桃園／豆舖咖啡館 在咖啡最美好的時刻與之相遇！

豆舖綜合咖啡（含一熱一冰）130元，檸檬塔100元，滿意。

開車時偶然瞥見豆舖，旁邊是顯眼的加油站，加以店面前方是停車場，正好遇到紅燈停下，才發現這裡有家木屋豆舖。是賣豆花嗎？還是素食的豆製品？查詢後才知是咖啡館。原來豆舖的豆是咖啡豆的意思。

那日又經過豆舖，仍有停車位，門口的那株櫻花開了，可能突然想喝杯咖啡，也可能櫻花正好，艱難地繞了一圈後停在豆舖。豆舖門面感覺不大，內裡空間寬敞，入門後是用餐區，櫃台設在中段，最裡面是咖啡豆烘焙區。豆舖自2004年經營至今，提供飲品與新鮮烘焙的咖啡豆。豆鋪認為咖啡經過烘焙賦予香氣，約在烘焙好的咖啡經過5～7天後香氣達到極致，希望客人能在咖啡最美好的時刻與之相遇。

內用咖啡種類不少，我直接選了最基礎款的豆舖綜合咖啡，加個檸檬塔，坐在窗邊位置享受一段自己的時間。

櫻花綻放時拜訪豆舖。雖不是花團錦簇，而春櫻襯著木屋疏落有致。

開門時見到這說明令我猶豫了好幾秒，素來想避開寵物友善咖啡店。還好店裡的寵物離我很遠。

店裡空間比預期寬敞許多，舒適。

豆舖自己烘焙咖啡豆。

後方便是工作區。

提供兩款咖啡豆試喝。

試了那款蜜處理的咖啡豆，還不錯。

琳瑯滿目的咖啡選項。

點用基本款的綜合咖啡。

豆舖綜合咖啡130元，含一熱一冰；檸檬塔100元。自行點餐，點餐時先結帳。

熱咖啡，順口。

冰咖啡。

天氣突然回暖，當下的情境很適合冰咖啡。

檸檬塔。

塔皮酥脆，滿意。

會想再到豆舖試試其它款咖啡。

豆舖咖啡館

地址：桃園市大興西路二段322號

電話：（03）341-2105