藍皮解憂環島2日遊 4－海滿海鮮代工的晚餐

晚餐預計是六點，現在碰到兩個問題。

第一個問題是，從九曲堂離開後，原本的行程是到大鵬灣搭乘帆船體驗一個小時的內海航行之樂，但現在（下午四點十四分）我們卻在大鵬灣外圍迷路、遊艇碼頭仍在尋找中；第二個問題是，獨自從北部南下會合的團員從左營下車後搭台灣好行南下卻搭過頭，本該在枋寮下車卻到了車城。

玉晴與郭哥統整了路線與時間與帆船老闆的建議，明快決定帆船體驗取消、車搭過頭的團員即搭車返回枋寮等候中巴過去接人，我們現在先直接前往今晚的用餐地點－－東港華僑市場。

我對東港除了公所、其他幾無印象，華僑市場自然是沒來過，黑嘉莉很多年前來過，記憶也已經模糊，阿桂說剛好打造新的記憶點。

中巴司機讓我們在市場前下車，然後趕往台鐵枋寮站接落單的團員，姿昀和玉晴先到預訂的店家確認晚餐時間及內容；華僑市場側面有一排代客料理的海產店家，今晚我們將在「海滿」用餐，之所以會選擇這間，是因為姿昀有認識，也因為她的關係，老闆給我們準備了一整桌海味滿滿的料理，不過，在品嚐美味之前，我們得先在市場裡外附近逛逛，距離用餐時間還有一個小時。

大夥兒在市場內稍微看了看、新鮮新鮮，本來說要找個咖啡店坐下歇會兒，但最近的咖啡店還有兩個路口，而且外邊正下著雨、多數人沒拿傘，只記住六點要到「海滿」吃飯，然後各自散開。

結果大家都在市場對面的小七碰頭，只有曉茵一家在隔壁的全家。

我們在恰好座位區都沒人的小七坐下，買杯熱咖啡溫暖一下身子，才坐沒多久，姿昀那邊就傳來訊息說可以提早到「海滿」去了，已經整理好桌椅讓我們開飯。

大夥兒往市場移動，來到桌前發現相較於其他桌都是塑膠桌巾，我們因為有姿昀打點，桌巾是貴客使用的正式版，大家笑說真的要跟對人來，氣勢與氣氛登時不同；落單大半天的團員也在中巴司機奔波之下，在全桌開動時趕抵現場，雖然我和黑嘉莉都不認識，不過同桌人的熱情顯而易見，難怪是同一個團體的好朋友。

東港華僑市場

港邊夜景

對於少吃海鮮的我來說，原本沒那麼期待這頓晚餐，我甚至看好枋寮附近有什麼鹽酥雞、打算晚上check in之後去買宵夜來吃，黑嘉莉知道我的計畫後有些吃驚，她說這種事不能發生，不能大家海鮮吃到飽、我卻得自己買宵夜吃，讓生日之旅的我那麼委屈，這成何體統？（笑）

海滿的美味晚餐

黑嘉莉曉得我不太吃海鮮，沒想到玉晴也吃得少，於是先加點一盤炒飯給我們墊墊肚子，但各式海鮮好料陸續上桌之後，我有點意外，好幾樣料理都是第一眼我就想吃吃看的，但不能讓黑嘉莉看出來，所以就默默挑著吃。

她可能覺得我今晚胃口好像還不錯，就是不曉得有沒有吃飽？

海滿的美味晚餐

海滿的美味晚餐

海滿的美味晚餐

海滿的美味晚餐

海滿的美味晚餐

海滿的美味晚餐

實情是，大夥兒剛坐下看見桌上的生魚片船驚呼時，我也跟著驚呼；稱讚旗魚黑輪涮嘴時，我硬是吃得比別人多幾串；尖叫炸花枝圈根本最佳下酒小菜時，那一盤就在面前給我默默嗑光；鹽酥蝦登場時人人搶剝蝦時，我有黑嘉莉幫我剝好的可以吃；鮪魚排鐵盤上桌引起騷動後，我惦惦吃完最後幾塊；黑嘉莉讚不絕口的海菜我吃全桌第二多；就連壓軸螃蟹粥端上來時，我都靜靜喝了兩晚溫暖粥湯。

滿桌好料

宵夜吃鹽酥雞？怎麼可能還吃得下！

海滿的美味晚餐

海滿的美味晚餐

海滿的美味晚餐

海滿的美味晚餐

海滿的美味晚餐

海滿的美味晚餐

海滿的美味晚餐

不得不說，壓軸螃蟹粥讓大家很驚豔，跟中午吃的海產粥又是另一種境界，那一鍋真是有相熟的人才做得來的安排，而且整桌十四、五道料理算起來每個人的餐費都小於原先預期，對滿桌的海鮮老饕們而言都是CP值爆表的好康，連我這對海鮮沒啥研究的傢伙也覺得太划算，吃不完又好to go的一兩道餐點就請老闆打包了，大家笑說晚上要去郭哥房間配酒續攤！

壓軸螃蟹粥

郭哥：怎麼會是我？

全桌：今天去誰的老家就到誰的房間取暖啊！

吃飽合照

滿桌杯盤狼藉

喝酒開心

從整排海鮮代工店家客人滿滿吃到最後全部收光，我們還真是撐到最後一刻，從市場走出來時，中巴司機終於迎來今天的最後一趟任務，送咱們回旅店啦！

打烊的華僑市場

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康