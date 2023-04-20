屏東／低調麵包店御加香烘焙 內行人都知要買脆皮菠蘿泡芙！

每當辛苦工作了好一陣子，累積著許多疲憊與壓力，不時就會很想來點甜點美食犒賞一下自己，對凱南來說，來這家位於屏東市巷弄內的「御加香烘焙」，買些現烤脆皮菠蘿泡芙品嘗享受一番，就是很舒壓的一種方式。

凱南自己一直是「御加香烘焙」的忠實顧客，這裡的菠蘿泡芙絕對是主打的人氣招牌，很多饕客就是慕名『泡芙』而來；但其實在地鄉親熟客都知道，這家烘焙麵包店還有多元豐富的品項種類，多達上百種類型選擇，非常好吃好買！各種中式糕餅、點心或西式蛋糕、吐司、麵包及咖啡飲品在這裡通通都有，講求天然無添加，真材實料，且烘焙產品均出自於自家烘焙師傅手工製作，多樣化口味精心研發，重點是價格還很實惠，來過一次便成主顧！沒吃過的麵包控趕快筆記起來喔！

【御加香烘焙】

地址：屏東市民貴三街5號（陸興中學斜對面巷子內）

電話：08-722-0003

營業時間：09：00~19：00（每週一公休）

★假日售完會提前打烊；建議先電話預訂

在不起眼的民宅區開了這麼一家店，從飄搖的旗幟中可以看出販售的烘焙品項非常多，凱南帶大家一探究竟我自己收藏許久的泡芙口袋名單，今天除了要推薦招牌現烤脆皮菠蘿泡芙之外，還有一口酥、綠豆椪、肉桂卷、蛋塔、手工麻糬及古早味蛋糕……等，算是凱南自己常買的美食；不論是作為伴手禮送禮或是工商企業活動合作的團體餐盒，我覺得都很適合，也提供給你們一個經濟實惠的消費選擇。

說說店裡的小故事，老闆娘最早是學傳統中式糕點，自身累積35年的專業，因此店裡看得到的月餅、菠蘿蛋黃酥、太陽餅、綠豆椪等，都是來自於她手，傳統糕餅的古早滋味歷久彌新；而老闆娘的兒子目前則正是店內的烘焙師傅，本身是烘焙背景出身，曾任知名連鎖烘焙餐飲業的烘焙師，專研八年的烘焙資歷，如今呈現在這家小店裡。

生乳捲、檸檬塔、磅蛋糕、貝果、司康皆為他的得意之作，還開發出各種獨家口味餡料，論實力光芒真的是藏不住，當幾年前「御加香烘焙」開業後，好風評也漸漸跟著而來，許多在地人一買成主顧，尤其主力商品「泡芙」更是紅透屏東大街小巷，內行人都會來這買！

如果很喜歡中式糕餅，這裡也有賣一口酥、綠豆椪、鳳梨酥等，而且店家秉持少油少鹽來製作，負擔更少了，風味也完全不輸市面上大品牌的糕點！

店家的招牌是「脆皮菠蘿泡芙」，有10多種泡芙口味任君挑選，均為師傅自家研發製作，真材實料還很有特色。另外，「現烤蛋糕」也是人手一個的必買品項，有圓形的古早味蛋糕、水果磅蛋糕、乳酪蛋糕、生乳捲、杯子蛋糕……等。

記得喔！如有特定喜愛的泡芙口味，建議提前一天聯繫店家預訂喔！泡芙口味如鮮奶、巧克力、咖啡瑪奇朵、明治抹茶、英式奶茶、九如檸檬、埔里百香果、抹茶紅豆、黑金芝麻……，這幾款是我曾吃過的，推薦給大家嘗鮮！

單看泡芙碩大的個頭，吃起來真的很過癮！如菠蘿麵包的外皮呈現，光看起來就覺得非常酥脆，加入各式內餡後，美味度將大大升級，讓人滿足。

舉凡貝果、輕乳酪蛋糕、乳酪餐包、一口酥、綠豆碰、手作古早味蛋糕、手作鮮奶酪、草莓紅豆大福、萬丹紅豆酥、肉鬆綠豆椪、綠豆蛋黃酥、提拉米蘇、千層芋頭、咖哩酥餅、葡式蛋塔、吐司、維也納麵包....一口氣細數不完，還有各式年節賣到缺貨的伴手禮盒，聽說老闆娘做的粽子也是銷量很好吃！

脆皮菠蘿泡芙有好多口味可以選喔！多為師傅親自操刀且手工製作，內餡配方為自家調配研發，許多口味都跟外面吃到的截然不同，很有特色！

▲泡芙餅皮不僅香香酥酥的，厚度更是剛好，不會太薄也不會厚得過頭，很耐吃。

經典鮮奶泡芙裡面是師傅自製的卡士達內餡，有種古早味，迷人的卡士達香氣讓人聞到就充滿幸福感，奶味也恰到好處，我很接受；而草莓口味的泡芙選用天然水果製的草莓內餡，全部無色素，不添加香料等不好的化學材料，簡單素材卻是最難的功夫。

▲巧克力泡芙是挑選深黑色的苦甜巧克力特製內餡，有別於一般廉價巧克力的味道，吃起來更有層次感，不會死甜，香氣迷人，清爽不膩口。

泡芙內餡塞得超滿的！真材實料不惜重本，太多太多屏東鄉親拜倒在它的美味之下！

▲泡芙製作時程需一小時，饕客們務必耐心等候~但是等待絕對值得！

也因為沒有額外添加物，都是新鮮食材做成的內餡，若要帶回家品嚐，記得半小時內就要吃完，不然就要先冰起來保持最佳鮮度。

▲玲瓏可愛的「一口酥」是我每來必買的小點心，無論買回家看電視時解嘴饞，或帶到辦公室當下午茶都超讚！尤其配茶、配咖啡很享受呢。

▲紅豆奶酪上頭放了整團的紅豆泥，讓凱南非常驚艷！這份量也太紮實了吧！團購推薦！

由師傅手工自製的清涼鮮奶酪無添加動物性吉利丁黏稠劑，也堅持不用市售奶酪粉加工食品，十分講求天然，但口感仍可以做得跟市面奶酪一樣軟彈綿密，吃蛋奶素的朋友也能安心品嚐。

▲手作鮮奶酪本體的奶味香濃，連紅豆泥也是加入鮮奶熬製的，搭配在一塊兒口感極佳。

自家熬煮萬丹紅豆泥餡料，帶有綿密的紅豆顆粒口感，與濃郁滑順的奶酪和諧的在嘴中交織著，是一款令人難忘的甜品。最佳賞味期冷藏3-5天。

▲愛吃綠豆椪的朋友有福囉！這裡提供葷、素兩種綠豆椪，滿足不同客群的飲食需求。

「御加香烘焙」訴求少油、少鹽、少負擔，並且所用的油是老闆到市場現買豬油回來現炸的，堅持要給顧客最安心的原料和品質。

素的綠豆碰是用素猴頭菇、木耳、香鬆以及用鮮奶調製的紅豆餡等配料製作而成，紮實餡料吃起來非常飽口，別有一番風味。葷的綠豆椪很對我的口味，口感乾爽，也是餡料包好包滿，加入金莎蛋黃、肉鬆等料，鹹香夠味，會一口接著一口。

▲店內熱門品項還有這款草莓紅豆大福，一整顆草莓包覆在裡面，一口咬下讓人心花怒放！

嚴選屏東在地萬丹紅豆，並加入鮮奶熬製成紅豆泥餡，搭配手工製的大福外皮，最後包入整顆新鮮草莓，一顆顆大福由師傅純手工製作，飽滿厚實！

大福外皮不是買現成的麻糬皮，吃起來QQ綿綿的很有延展性，不會拉一下就破掉；紅豆餡因為加入鮮奶熬煮，讓綿密的紅豆泥更多一層奶香，相當有層次；新鮮多汁的草莓，微酸微甜的口感平衡了紅豆餡的香甜味，好好吃呢！

▲德式布丁塔在視覺感上顯得份量十足，剛出爐時那布丁甜甜的香氣更是讓它擁有一票死忠粉絲。

陽光般金黃的布丁上烤出深色的焦香斑點，配上紮實塔皮、濃濃奶香味和蛋香味的布丁餡，一人獨享或多人分食都OK，無論德式布丁塔或蛋塔，凱南都喜歡！

▲維也納軟法系列是自家烘焙師傅每天新鮮手作，其中軟法內夾層有義式奶油霜，很有亮點，用料實在。

純手工製作的「維也納麵包」，夾層內餡是烘焙師傅特調的義式奶油霜，雖然是奶油但吃起來清爽不膩；麵包體則是軟法，不用擔心乾硬咬不動；冷冷吃或熱熱吃有完全不同的口感喔！

凱南推薦都可以試試看，冰冰的吃，內餡奶油霜會有像是冰淇淋口感，大小朋友都會很喜歡；若用烤箱或微波爐加熱，熱食的維也納麵包則是讓奶油充分融化入麵包體中，用熱度逼出奶油的香氣，香味和口感上又會是新的境界。

▲鮮奶卡士達、草莓卡士達、巧克力口味買氣超高，很搶手喔！

維也納麵包也可以加入草莓、可可粉、可可餡，搖身一變成為網美系甜點，具繽紛華麗的視覺張力，可別以為好看而已，吃起來更是美味，嚼感彈性柔軟再佐上各式配料，其中的義式奶油霜清爽獨家，甜度恰到好處。

來到「御加香烘焙」，不妨帶幾個維也納麵包回家，馬上品嚐之外，也能冷藏保存，當早餐或點心吃都方便。

▲近年來攻佔各大IG版面、美食市集、咖啡藝廊的網美系美食，非肉桂捲莫屬啦。

在御加香烘焙也能買到肉桂捲，價位相當親民，物超所值。肉桂捲的獨特肉桂香氣融合著楓糖香，讓人心神舒暢，鬆軟口感中又可以咬到脆脆的核桃，不時有種驚喜感。

▲店家最夯的人氣商品-巧克力古早味蛋糕，加入滿滿的巧克力豆，簡單樸實的味道，是許多在地人的童年回憶。

古早味蛋糕烤得恰到好處，綿密濕潤的蛋糕體、融入其中的巧克力豆，令人眼睛為之一亮，這滋味百吃不厭。

▲剛買的核桃肉桂捲和巧克力古早味蛋糕，再搭配熱的錫蘭紅茶，現場馬上享用，這是屏東人享有的美好下午茶。

▲若想要買伴手禮的話，可以考慮單包裝的土鳳梨酥、黑棗鳳梨酥。

說到黑棗鳳梨酥真的是包進一整顆黑棗，絕無偷工減料，這份堅持讓人感動。

▲盒裝的手工餅乾也是適合多人分享的伴手禮必備品項，有奶酥、杏仁、蔓越莓等口味。

另外，老闆不定期會推出隱藏版點心、麵包，喜歡的朋友可以關注店家的Facebook粉絲專頁得到第一手消息！

▲各式年節手作伴手禮、限定版蛋糕甜點也歡迎選購。

「御加香烘焙」除了選擇豐富、價格平實外，師傅用心研發製作自家烘焙點心，手工新鮮製作，真材實料，難怪能擄獲一票顧客的味蕾。

▲霸氣華麗的蛋糕是店家精心傑作，聽店家說這幾天很多壽星來訂生日蛋糕，但記得要提前一天預訂。

▲草莓乳酪塔剛推出就吸引到一批甜點控的喜愛，帶有檸檬小花及新鮮草莓，口味不甜不膩，檸檬酸度對我來說剛剛好。

▲還有一點值得分享的就是，內行人都知道老闆娘做的粽子超好吃！端午節粽子可預訂，而且葷素皆有，吃過不會後悔，真的！

▲店內可以使用LINE PAY付款，跟上現在消費者對行動支付的便利需求；還有專屬集點卡，消費滿100元集一點、集滿10點即贈送一盒原味古早味蛋糕，非常優惠耶！

隱身屏東巷弄內的低調麵包店「御加香烘焙」，沒有華麗的店面，也沒有大肆宣傳，小小的烘焙坊空間，有著烘焙師傅用心手作的中西式點心，平價的消費、安心實在的用料，讓在地人津津樂道，推薦給大家來嘗鮮唷！

【御加香烘焙】

地址：屏東市民貴三街5號（陸興中學斜對面巷子內）

電話：08-722-0003

營業時間：09：00~19：00（每週一公休）

★假日售完會提前打烊；建議先電話預訂

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