屏東／低調麵包店御加香烘焙 內行人都知要買脆皮菠蘿泡芙！

每當辛苦工作了好一陣子，累積著許多疲憊與壓力，不時就會很想來點甜點美食犒賞一下自己，對凱南來說，來這家位於屏東市巷弄內的「御加香烘焙」，買些現烤脆皮菠蘿泡芙品嘗享受一番，就是很舒壓的一種方式。
凱南自己一直是「御加香烘焙」的忠實顧客，這裡的菠蘿泡芙絕對是主打的人氣招牌，很多饕客就是慕名『泡芙』而來；但其實在地鄉親熟客都知道，這家烘焙麵包店還有多元豐富的品項種類，多達上百種類型選擇，非常好吃好買！各種中式糕餅、點心或西式蛋糕、吐司、麵包及咖啡飲品在這裡通通都有，講求天然無添加，真材實料，且烘焙產品均出自於自家烘焙師傅手工製作，多樣化口味精心研發，重點是價格還很實惠，來過一次便成主顧！沒吃過的麵包控趕快筆記起來喔！
【御加香烘焙】
地址：屏東市民貴三街5號（陸興中學斜對面巷子內）
電話：08-722-0003
營業時間：09：00~19：00（每週一公休）
★假日售完會提前打烊；建議先電話預訂
在不起眼的民宅區開了這麼一家店，從飄搖的旗幟中可以看出販售的烘焙品項非常多，凱南帶大家一探究竟我自己收藏許久的泡芙口袋名單，今天除了要推薦招牌現烤脆皮菠蘿泡芙之外，還有一口酥、綠豆椪、肉桂卷、蛋塔、手工麻糬及古早味蛋糕……等，算是凱南自己常買的美食；不論是作為伴手禮送禮或是工商企業活動合作的團體餐盒，我覺得都很適合，也提供給你們一個經濟實惠的消費選擇。
說說店裡的小故事，老闆娘最早是學傳統中式糕點，自身累積35年的專業，因此店裡看得到的月餅、菠蘿蛋黃酥、太陽餅、綠豆椪等，都是來自於她手，傳統糕餅的古早滋味歷久彌新；而老闆娘的兒子目前則正是店內的烘焙師傅，本身是烘焙背景出身，曾任知名連鎖烘焙餐飲業的烘焙師，專研八年的烘焙資歷，如今呈現在這家小店裡。
生乳捲、檸檬塔、磅蛋糕、貝果、司康皆為他的得意之作，還開發出各種獨家口味餡料，論實力光芒真的是藏不住，當幾年前「御加香烘焙」開業後，好風評也漸漸跟著而來，許多在地人一買成主顧，尤其主力商品「泡芙」更是紅透屏東大街小巷，內行人都會來這買！
如果很喜歡中式糕餅，這裡也有賣一口酥、綠豆椪、鳳梨酥等，而且店家秉持少油少鹽來製作，負擔更少了，風味也完全不輸市面上大品牌的糕點！
店家的招牌是「脆皮菠蘿泡芙」，有10多種泡芙口味任君挑選，均為師傅自家研發製作，真材實料還很有特色。另外，「現烤蛋糕」也是人手一個的必買品項，有圓形的古早味蛋糕、水果磅蛋糕、乳酪蛋糕、生乳捲、杯子蛋糕……等。
記得喔！如有特定喜愛的泡芙口味，建議提前一天聯繫店家預訂喔！泡芙口味如鮮奶、巧克力、咖啡瑪奇朵、明治抹茶、英式奶茶、九如檸檬、埔里百香果、抹茶紅豆、黑金芝麻……，這幾款是我曾吃過的，推薦給大家嘗鮮！
單看泡芙碩大的個頭，吃起來真的很過癮！如菠蘿麵包的外皮呈現，光看起來就覺得非常酥脆，加入各式內餡後，美味度將大大升級，讓人滿足。
舉凡貝果、輕乳酪蛋糕、乳酪餐包、一口酥、綠豆碰、手作古早味蛋糕、手作鮮奶酪、草莓紅豆大福、萬丹紅豆酥、肉鬆綠豆椪、綠豆蛋黃酥、提拉米蘇、千層芋頭、咖哩酥餅、葡式蛋塔、吐司、維也納麵包....一口氣細數不完，還有各式年節賣到缺貨的伴手禮盒，聽說老闆娘做的粽子也是銷量很好吃！
脆皮菠蘿泡芙有好多口味可以選喔！多為師傅親自操刀且手工製作，內餡配方為自家調配研發，許多口味都跟外面吃到的截然不同，很有特色！
經典鮮奶泡芙裡面是師傅自製的卡士達內餡，有種古早味，迷人的卡士達香氣讓人聞到就充滿幸福感，奶味也恰到好處，我很接受；而草莓口味的泡芙選用天然水果製的草莓內餡，全部無色素，不添加香料等不好的化學材料，簡單素材卻是最難的功夫。
泡芙內餡塞得超滿的！真材實料不惜重本，太多太多屏東鄉親拜倒在它的美味之下！
也因為沒有額外添加物，都是新鮮食材做成的內餡，若要帶回家品嚐，記得半小時內就要吃完，不然就要先冰起來保持最佳鮮度。
由師傅手工自製的清涼鮮奶酪無添加動物性吉利丁黏稠劑，也堅持不用市售奶酪粉加工食品，十分講求天然，但口感仍可以做得跟市面奶酪一樣軟彈綿密，吃蛋奶素的朋友也能安心品嚐。
自家熬煮萬丹紅豆泥餡料，帶有綿密的紅豆顆粒口感，與濃郁滑順的奶酪和諧的在嘴中交織著，是一款令人難忘的甜品。最佳賞味期冷藏3-5天。
「御加香烘焙」訴求少油、少鹽、少負擔，並且所用的油是老闆到市場現買豬油回來現炸的，堅持要給顧客最安心的原料和品質。
素的綠豆碰是用素猴頭菇、木耳、香鬆以及用鮮奶調製的紅豆餡等配料製作而成，紮實餡料吃起來非常飽口，別有一番風味。葷的綠豆椪很對我的口味，口感乾爽，也是餡料包好包滿，加入金莎蛋黃、肉鬆等料，鹹香夠味，會一口接著一口。
嚴選屏東在地萬丹紅豆，並加入鮮奶熬製成紅豆泥餡，搭配手工製的大福外皮，最後包入整顆新鮮草莓，一顆顆大福由師傅純手工製作，飽滿厚實！
大福外皮不是買現成的麻糬皮，吃起來QQ綿綿的很有延展性，不會拉一下就破掉；紅豆餡因為加入鮮奶熬煮，讓綿密的紅豆泥更多一層奶香，相當有層次；新鮮多汁的草莓，微酸微甜的口感平衡了紅豆餡的香甜味，好好吃呢！
陽光般金黃的布丁上烤出深色的焦香斑點，配上紮實塔皮、濃濃奶香味和蛋香味的布丁餡，一人獨享或多人分食都OK，無論德式布丁塔或蛋塔，凱南都喜歡！
純手工製作的「維也納麵包」，夾層內餡是烘焙師傅特調的義式奶油霜，雖然是奶油但吃起來清爽不膩；麵包體則是軟法，不用擔心乾硬咬不動；冷冷吃或熱熱吃有完全不同的口感喔！
凱南推薦都可以試試看，冰冰的吃，內餡奶油霜會有像是冰淇淋口感，大小朋友都會很喜歡；若用烤箱或微波爐加熱，熱食的維也納麵包則是讓奶油充分融化入麵包體中，用熱度逼出奶油的香氣，香味和口感上又會是新的境界。
維也納麵包也可以加入草莓、可可粉、可可餡，搖身一變成為網美系甜點，具繽紛華麗的視覺張力，可別以為好看而已，吃起來更是美味，嚼感彈性柔軟再佐上各式配料，其中的義式奶油霜清爽獨家，甜度恰到好處。
來到「御加香烘焙」，不妨帶幾個維也納麵包回家，馬上品嚐之外，也能冷藏保存，當早餐或點心吃都方便。
在御加香烘焙也能買到肉桂捲，價位相當親民，物超所值。肉桂捲的獨特肉桂香氣融合著楓糖香，讓人心神舒暢，鬆軟口感中又可以咬到脆脆的核桃，不時有種驚喜感。
古早味蛋糕烤得恰到好處，綿密濕潤的蛋糕體、融入其中的巧克力豆，令人眼睛為之一亮，這滋味百吃不厭。
說到黑棗鳳梨酥真的是包進一整顆黑棗，絕無偷工減料，這份堅持讓人感動。
另外，老闆不定期會推出隱藏版點心、麵包，喜歡的朋友可以關注店家的Facebook粉絲專頁得到第一手消息！
「御加香烘焙」除了選擇豐富、價格平實外，師傅用心研發製作自家烘焙點心，手工新鮮製作，真材實料，難怪能擄獲一票顧客的味蕾。
隱身屏東巷弄內的低調麵包店「御加香烘焙」，沒有華麗的店面，也沒有大肆宣傳，小小的烘焙坊空間，有著烘焙師傅用心手作的中西式點心，平價的消費、安心實在的用料，讓在地人津津樂道，推薦給大家來嘗鮮唷！
【御加香烘焙】
地址：屏東市民貴三街5號（陸興中學斜對面巷子內）
電話：08-722-0003
營業時間：09：00~19：00（每週一公休）
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