台北／有口皆碑腹響圓 大菜到甜湯美味各自競艷

躬逢其盛，午餐來到有口皆碑的腹響圓，一起祝福朋友生日快樂。前菜大菜到甜湯，美味各自競艷，說著太飽又忍不住舉箸。

晴朗的周五中午來到台大附近的腹響圓，廣聞江湖對此菜色的好口碑，因緣際會下，賀壽宴竟是出訪腹響圓。即便是周間中午，腹響圓生意極好，午餐訂在包廂裡，大桌上隨即熱熱鬧鬧的：金沙馬蘭頭，衝菜，辣椒鑲肉，蔥㸆鯽魚、臘肉蒜苔、薺菜春筍等滋味極好，開懷多吃幾口，已有七分飽之際，服務人員宣布為您上冷盤，大菜一道一道的爭妍獻美。

醉雞好味，鮮淨河蝦襯著豌豆仁的蝦鬆格外雅致，筍殼魚看似清蒸，實則以油溫慢慢泡熟、還有峰烏參花膠，花膠豐厚等級很好，虎掌燒姬松茸、位上的羊膝盈亮誘人，招牌的范師傅銷魂東坡肉，砂鍋芋艿土雞湯裡的芋艿猶為出色，一邊說太飽，可又忍不住舉箸。天喔！還有棗泥餡子母壽桃與酒釀玫瑰湯圓，饒是胎胎拿出十二分的胃納量，也是將羊膝與東坡肉外帶了。

慶生宴一開始就是熱熱鬧鬧的一桌菜。

辣椒鑲肉。

烤麩。

蔥㸆鯽魚。

金沙馬蘭頭，今天的馬蘭頭滋味格外好，細問才知師傅先炒過鹹蛋黃後再拌入馬蘭頭，光就外觀不知金沙，而金沙卻是正好的提味。

蠶豆。

衝菜（芥菜心）。

蒜苔鹹肉。

薺菜春筍，春天吃薺菜與筍，是種合於時令的美好。

這樣的一桌只算前菜。已有朋友表示已經吃飽了。

冷盤開始：醉雞與麻辣牛肚。

豌豆仁蝦鬆，雖說蝦鬆常見，但細緻乾淨的河蝦仁與纖巧豌豆仁難得，這盤蝦鬆確定是我近年來遇上最欣賞的蝦鬆。

因此很貪心的在生菜上鋪滿蝦鬆。

清蒸臭豆腐，上桌時沒有太強烈的氣味，臭豆腐專有的發酵味在唇齒間才會迸發。

蔥燒烏參花膠，花膠豐厚，剛端上時大家以為是蹄筋，正笑說怎麼今天的蹄筋尺寸驚人，結果竟是花膠，烏參與花膠炮製入味。

腹響圓的銷魂東坡肉，色澤油亮入口甘醇。

虎掌燒姬松茸。

筍殼魚，貌似清蒸，實則以油溫慢慢泡熟，泡油完整封住筍殼魚的鮮味。

位上燉羊膝。

炒青菜，蝦乾帶出獨特香氣。

砂鍋芋艿土雞湯，湯色濃郁，使用金華火腿與土雞一同熬煮。

湯裡的芋艿實為精華，在一鍋的底蘊鮮醇中仍保有形狀，入口輕抿即化。

酒釀玫瑰湯圓。

確定是至今最欣賞的酒釀玫瑰湯圓。

水果盤。

還有自製老麵母子壽桃慶生。

大壽桃裡還有小壽桃。

棗泥餡兒的壽桃。

能參加今天的壽宴，實在太幸福了！

腹饗圓

地址：台北市大安區新生南路三段86巷6號

電話：（02）2362-0628