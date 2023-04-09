台北／預約才能吃到！極具隱私之「味屋私廚」來趟味覺視覺饗宴

日前，隨 BOSS 自內湖某高爾夫球練習場準備返回公司時，因為接近用餐時間，恰巧發現在練習場旁的對面大樓一樓掛著「味屋食研所‧私廚」的招牌，大門也掛著「いらっしゃいませ營業中」，原本想走進用餐，沒想到卻因為沒預約而不得其門而入！

回公司後，還是覺得好奇，以「味屋+私廚」為關鍵字查詢餐廳資料後，才發現是2023年02月新開的餐廳，其TA鎖定頂級商務客和私人聚會，而且「只接受預約進場」。加上 BOSS 最近要約幾家合作夥伴的「總字輩」餐敘，便大膽去電訂位。後來為了方便付訂金起見，我改用餐廳人員告知的線上訂位。

到了餐敘當天預約時間的前十分鐘，一行人停好車往門口走去，餐廳接待人員在入口和我們核對訂位資料後，隨即引領我們進電梯並「刷卡」上樓！是的，您沒看錯，要上樓還有大樓的門禁管制，突然覺得我們難不成是到了某家「私人招待所」嗎？

出了電梯後到了二樓餐廳門口，如果不是看到和一樓門口類似的極具日式風格的柵欄木門裝潢，還真看不出來這是一家餐廳，還真是夠隱密的啊！進入餐廳後，餐廳分為鐵板燒區和火鍋區，也因為我們是預約鐵板燒料理，餐廳人員即引領我們入座。

入座後不久，料理師傅為大家介紹餐點，接續餐廳人員先將餐巾以三角對摺的方式，協助放到每位用餐人員的大腿上，隨即送上餐前酒。料理師傅接續為大家介紹餐點的吃法。當「總字輩」們開始閒聊後，我拿了桌上的菜單打開一看，又突然出現一種「自身處於日本境內餐廳」的感覺！

畢竟「献立（こんだて）」這物品，據說是由以前準備日本貴族三餐的過程中流傳下來。它在用餐前一天由料理人將菜單寫好後，再由負責的人與用餐的貴族確認後並勾選菜色，而這菜色清單便稱為「献立」，後來多半出現在高檔日本餐廳的會席料理中。除了菜名之外，菜單上用了數個「日文漢字」，如先付（開胃菜）、強肴（主菜）……等。令我弄懂了為什麼味屋私廚強調「預約制」，就是要把來用餐的客人當成「重要貴客」啊！

來，先看一下菜單。

鐵板燒の御献立（菜單） 雅

餐前飲：梅子氣泡酒

先付（開胃菜）、白燒鰻：農場有機生菜、莫札瑞拉起司、腰果、松子、和風醬

強肴（主菜）、鐵板燒：美國 Prime 無骨牛小排、金針菇、巴西蘑菇、人蔘、法蓮醬

海鮮、鐵板燒：澎湖車海老、根室貝柱、莞香玉筍、冰花、紅龍果醬

食事（餐食）、炙燒握壽司：日本鰤魚、明太子、澎湖海鱺魚、松葉蟹膏、宜蘭長尾鳥、三特鮭魚子

御椀（湯品）、鹽麴柚子、仕立：滑子、若布、燒蔥

甘味（甜點）、上生菓子：道明寺、草莓、栗子泥、御冰餅

水物（水果）：旅香咖啡、草莓、米麴冰淇淋

看完菜單後，料理師傅在眾人眼前料理著各項食材，料理完畢再進行餐食的精緻的擺盤，再由桌邊服務人員為用餐人員送上餐點。雖說當天是預約「鐵板燒」，但這鐵板燒的料理方式與食材，卻是顛覆了台灣人對鐵板燒的刻板印象！

底下就是當天各項餐點的照片。

餐前飲與先付（開胃菜）、白燒鰻：農場有機生菜、莫札瑞拉起司、腰果、松子、和風醬、梅子氣泡酒

準備料理美國 Prime 無骨牛小排

料理中

強肴（主菜）、鐵板燒：美國 Prime 無骨牛小排、金針菇、巴西蘑菇、人蔘、法蓮醬

澎湖車海老、根室貝柱料理中

海鮮、鐵板燒：澎湖車海老、根室貝柱、莞香玉筍、冰花、紅龍果醬

御椀（湯品）、鹽麴柚子、仕立：滑子、若布、燒蔥 （ 天啊！真的不能顧著吃，居然沒拍到這道湯品！下次找機會補拍 XD）

甘味（甜點）與水物（水果）、上生菓子：道明寺、草莓、栗子泥、御冰餅、旅香咖啡

用完餐點後，幾位「總字輩」的長官也甚是滿意，除了覺得這邊的隱密性足夠之外，也紛紛讚賞這餐點的價格真的是物超所值！在台北市開業的私廚，居然會有這樣價格的餐點，連我都忍不住在心中感嘆，這味屋私廚的老闆真是佛心來著！

味屋私廚民權店

（溫馨提醒：這裡採預約制喔！）

訂位專線：02-8751-6271

餐廳位置：台北市民權東路六段15巷16號2樓

營業時間：請參考「亞企官網」

https://www.achi-foods.com/tw/Achi/store-detail/22

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康