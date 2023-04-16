桃園／隱藏於桃園神社的神秘美食 井上豆花

同學在群組裡分享了一張抹茶豆花的照片，美食的出現又引發Tang的興趣，同學說著：「要準備腳力，從虎頭山下開始走一大圈才可以吃哦！」然後，Tang真的和同學從虎頭山下開始步行，經由虎頭山環保公園、桃機一號，一路抵達桃園神社，就是為了想嘗嘗虎頭山上的「井上豆花」。

一進入園區先被風鈴迴廊給吸引目光。

見著樸實的木造房屋，時光好似停留在從前未曾經歷過的年代。

「井上豆花」在園區角落一旁。

我們坐在戶外座椅，想像自己處在不同國度的空間裡。

輕舀一匙同學的「芝麻寒天豆花」入口，感受到黑芝麻濃郁的香味。

「井上豆花」的寒天豆花口感較為紮實，和台式傳統豆花的綿密豆香滋味不大相同，無糖口味的寒天豆花主體，剛剛好的甜度來自周圍深黃色澤的糖水。

翠綠圓潤、光滑如玉的是「抹茶寒天豆花」，Tang舀起「抹茶寒天豆花」放進嘴裡，接著突然像IG影片裡的貓咪吃到霜淇淋一樣，定格了幾秒，因為口腔裡迸出抹茶濃厚香氣，在鼻腔間流動環繞著。

享用完井上寒天豆花，已近黃昏時刻，我們只能在桃園神社園區短暫停留，快速的拍攝景點記錄，然後趕快接續下山的行程。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

井上豆花

地 址：桃園市桃園區成功路三段200號

營業時間：週二～週五 12:00—17:00、週六～週日 10:00—18:00