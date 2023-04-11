台北／清新風Orchard Cafe 來杯「自家烘焙」精品咖啡

熱鬧台北街頭的清新咖啡館。

想在周五下午想喝杯咖啡聊聊天，一位朋友建議Orchard Café.她之前在附近處理專案時，常到這裡寫稿。Orchard Café是這樣介紹自己的：我們是「自家烘焙」精品咖啡館，Orchard烘豆師嚴選世界各國精品咖啡豆，產地與焙度間接交織出天然水果風味，如：藍莓、檸檬、柑橘……Orchard是果園的意思。

Orchard Café距離捷運中山國小站四號出口不遠，位置等於在熱鬧的十字路口，推門進入後，喧囂交通逕被阻隔，尤其二樓座位區大片窗戶引入行道樹綠意，赫然發現日常經過的熱鬧街頭也能清新美麗。自己找座位自己點餐，點餐後先結帳。一樓點餐櫃檯處的多樣甜點很吸引我注意，價格相當友善，同時點用蛋糕與飲品會折價20元。

一樓點餐櫃檯的多樣甜點。

二樓座位區引入大量綠意，是相當舒適的空間。

點餐後先結帳，覺得價位頗友善。用餐不限時間。

我點的咖啡：哥斯大黎加 藍火山 慢速日曬160元。咖啡以外帶杯盛裝，之於我有點小扣分，但是咖啡的風味很不錯。

微醺黑森林蛋糕150元。甜點尺寸很適合分享。

草莓乳酪布丁泡芙130元。

曼哈頓起司140元。

蛋糕是朋友的選擇，我被冰櫃裡的夾心餅乾吸引住目光，點了：紫蘇西紅柿夾心餅／白柚抹茶夾心餅／荔枝玫瑰覆盆莓夾心餅，夾心餅乾各70元。有鑑於剛剛才吃午餐，胎胎又點了三塊餅乾，覺得胎胎要維護身材實在很不容易。

紫蘇西紅柿餅乾頗有特色。

最好吃的是荔枝玫瑰覆盆莓夾心餅，玫瑰味兒出現的恰到好處，覆盆莓果醬串起整個滋味。離開前我又外帶這個餅乾了。

注意到這裡早上七點就開始營業，有機會再訪想試試這裡的鹹食。

Orchard Café

地址：台北市中山區民權東路一段79號1樓（捷運中山國小站四號出口）

電話：（02）2595-0668