台中／阿秋大肥鵝海鮮樓頂級現撈海鮮 料理職人手作創意美味

看好疫後餐飲商機大復甦，阿秋餐飲集團新品牌「阿秋大肥鵝海鮮樓」，於2023年3月12日，盛大開幕。董事長廖豊民表示，新店保留阿秋原有的風味現炒及燒鵝燒鴨料理，更結合尚青的各式海鮮，提供舊雨新知高CP值的用餐新選擇。開幕期間至「阿秋大肥鵝海鮮樓」消費滿3000即送300元「阿秋海鮮市場」現金抵用券。

阿秋餐飲集團的開拓史

阿秋餐飲集團2005年在台中起家，創始店位於台中七期的市政北七路上，以香港師傅獨門秘方製作的「大肥鵝」聞名。2008年5月喬遷至朝富路旗艦店，2021年4月因用地售出遷移到北屯區同集團「好運來洲際宴展中心」。隨著疫情緩和，阿秋餐飲集團再覓地拓新點，重返台中七期覓得近800坪用地，斥資8千萬元打造全新品牌「阿秋大肥鵝海鮮樓」。

新店保留阿秋原有的風味現炒及燒鵝燒鴨料理，更加上創新的海鮮料理、鍋物、生魚片盤、烤、炸海鮮盤可選擇，可簡單用餐，更可澎湃宴客。

包廂具隱密感，隔音效果佳

室內挑高寬敞，除了大廳用餐環境，亦有精美的包廂，舒適大氣，隔音效果奇佳；附有陽台空間，解決必需走出去抽菸的困擾，包廂內可以直接觀賞戶外落羽松，綠意陽台景色宜人，可以放鬆視覺，不論家庭宴客、商務聚餐..都享有絕對隱密感。

生猛海鮮樣式豐富

「阿秋大肥鵝海鮮樓」入門就是巨型水族箱，每天擁有近百種生猛海鮮及進口的海產品。冰台上面各種海產依照色彩整齊排列。整面的水族櫃，透著藍光，活力十足的水產海鮮在水族箱裡游來游去，不論蒸、煮、烤、炸，還有鍋物、生魚片盤、烤、炸海鮮盤，消費者可視個人喜好自由搭配、自由選擇，吃得到鮮甜原汁，更嚼得出新鮮肉質的彈牙。

各種烹調適合每一種年齡層

保有阿秋原有的風味現炒及燒鵝燒鴨料理，復刻原阿秋朝富店巨型水族箱，近百種生猛海鮮及進口的海產品活跳跳呈現，不用舟車勞頓，在台中就可以吃到頂級現撈海鮮、現炒料理、串燒美食，料理職人手做創意美味酒食，啤酒、清酒、烈酒……。

最適合上班族下班小酌抒壓解勞，與好友相聚，附有約30台停車位，緊鄰100台停車場旁，交通方便。切記請代駕，或是坐計程車來。

阿秋海鮮市場北海道直送海產

「阿秋大肥鵝海鮮樓」罕見的設有「阿秋海鮮市場」，提供嚴選日本北海道直送海產，還有肉類、乾貨、蔬果等商品，還有阿秋大肥鵝研發的鵝油金蔥、醬料、滷味、拌麵等調理食品。讓消費者除了到此大打牙祭外，還可以買些海鮮回家料理，致贈親友。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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阿秋大肥鵝海鮮樓

台中市西屯區市政南一路128號

訂位專線（04）2251-2966