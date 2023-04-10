台北／丸滿台灣味手路菜 鎮店之寶狗母魚酥米粉鍋每桌必點

幾乎每桌必點狗母魚酥米粉鍋，是丸滿的鎮店之寶。

朋友約了丸滿的午餐，週五來到林森北路巷弄中，彎近高樓旁的巷弄裡，獨棟的仿古門面懸著彩花燈籠，外牆上不少獎牌在太陽下炫著金光。進門後櫃台邊陳列海港直送的每日現撈海產，還不到十二點，店裡已有七成滿，甚至還有一桌菜餚已經擺滿整個桌面，包廂裡熱鬧非常。丸滿生意怎麼這麼好？是在地老店累積的熟客客源嗎？

原來丸滿才開業幾年，而掌廚老師傅曾在台北知名的米其林老台菜餐廳歷練。除了菜單菜色，視食材狀況還有當日限量菜色。朋友已先預訂了狗母魚酥米粉湯與龍蝦三明治，狗母魚酥米粉湯很好吃，放眼望去應該每桌都點了。

午餐來到林森北路相弄裡的丸滿。

一位朋友帶了金門高粱。

狗母魚酥米粉湯鍋，滿滿一鍋有狗母魚酥、芋頭、白菜、蒜苗、米粉，小卷。上桌以卡式瓦斯爐滾熱，小卷很新鮮，果然有海港直送的水準。

福菜桂竹筍。

排骨酥，以帶骨子排裹粉油炸，有人說道這款排骨酥與金蓬萊神似，原來師傅是同班底。丸滿的排骨酥表面浮油，我以餐巾紙吸去多餘油脂後才入口，滋味還不錯。

可以享用狗母魚酥米粉湯了。高湯滾煮新鮮小卷、狗母魚酥與蔬菜後，滋味相當好。不一會兒就請服務人員加湯了。

吸飽湯頭精華的米粉很迷人，我吃了好幾碗。

白斬鹽酒雞。

韭菜花雙蛋油條，這是今天我很喜歡的熱炒菜色。

金銀蛋地瓜葉，之於我芡汁太重。

南煎豬肝，又稱為兩煎肝，先炸再炒。

龍蝦三明治，以整隻龍蝦做成的三明治，炸吐司包裹生菜、小黃瓜、洋蔥與美乃滋來點綴龍蝦肉。內餡的比例還不錯，但是炸吐司的浮油比排骨酥更多，我個人偏愛乾爽些的吐司。

蒸魚。

從桃園遠道而來的朋友準備了佳樂的蛋糕，雖說江湖推崇的是佳樂的波士頓派，可我覺得這款布丁芋頭夾層的蛋糕比波士頓派美味耶，尤其是芋頭餡的品質超好。

丸滿台灣味手路菜

地址：台北市中山區林森北路353巷21號

電話：（02）2581-1511

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