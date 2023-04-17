新北／COSMOSHIP宇宙小艇風景咖啡店 啜飲咖啡甜點、拍照一次完成

台北大學三峽校區心湖湖畔風景咖啡店COSMOSHIP宇宙小艇，偶爾假日會想找個安靜地方，渡過一個喝咖啡吃點心的下午茶時光，目前校區中的桃花、櫻花同時綻放，週日天氣好想到校園拍花後，來到心湖湖畔，沿著樓梯發現會館二樓的COSMOSHIP宇宙小艇，一間複合式的藝文新據點，店內有特色西點和咖啡。

咖啡一直是我習慣每天都喝的飲品，每天一杯不僅可給自己的生活帶來幸福感，也讓我感受生活的美好，一杯一念一世界，一杯咖啡一種情懷，喝一杯香甜濃郁的咖啡讓自己更有精神，對我這樣的咖啡愛好者來說，這是一個理想的下午茶去處。

我週日到台北大學三峽校區的心湖湖畔拍花，順道造訪了會館二樓的COSMOSHIP宇宙小艇，這裡是一個複合式的藝文新據點，店內有特色西點和咖啡。

走進宇宙船除了咖啡，宇宙船店內的位置非常多元化，有舒適的沙發區、高腳椅區、也有提供電源和網路的工作區，適合不同需求的客人。

沿著台北大學三峽校區的心湖湖畔散步，您可以欣賞到盛開的桃花和櫻花，是個非常適合拍照和放鬆的場所，而在拍照之餘，不妨造訪一下COSMOSHIP宇宙小艇，品嚐一杯香濃的咖啡和特色西點，讓自己放鬆身心，享受美好的下午茶時光。

你可以在這裡品嚐到不同風味的咖啡和特色西點，並在舒適的環境中享受一些文化氛圍。

一進入看到專業的咖啡機，好有質感的咖啡館，簡約潔淨生活需要一點甜品、咖啡來點綴增樂趣，走進北大三峽路過不要錯過。

店員的服務非常好，相當專業與親切，不僅推薦了美味的咖啡和點心，還熱情地和我們聊天，讓整個體驗更加愉快。

來的時候人還不多選擇靠窗的座位，視野很好陽光很棒，有一種休閑的舒適，內部風格色彩，搭配上質感的餐具和牆上的壁畫，既放鬆又貼近大自然。

宇宙小艇北大店的內部設計風格非常獨特，以宇宙和星空為主題，融合了未來感和科技感，讓人彷彿置身於宇宙中的小艇裡，店內燈光明亮，我想晚間室內點綴著星星和宇宙圖案的壁紙，裝飾著一些科技感十足的元素，如銀色的管道和燈飾，真有讓人想起太空探險。

店內的甜點也很特別，主打的是宇宙和星空主題的甜點，像是星空蛋糕、宇宙布丁和太空鬆餅等等，色彩繽紛、造型奇特，讓人眼前一亮。此外，店內也提供各式各樣的咖啡和茶飲，讓人可以在舒適的環境中品嚐美味的飲品和甜點。

蔓越梅果汁入口中有果香，與鮮奶一同流轉，在攪勻後蔓越梅的微酸吸引我卻又有甜味在其間，如果在盛夏間喝到這麼一杯會非常開心。

點了拿鐵靜靜的看著咖啡師拉花，穩穩的喝一口，味道從苦到甜的層次遞進感強，拿鐵的微苦，那種往復的味覺體驗令人著迷，是我喜歡的味道，拉花喝到碗底，都還很完整。

咖啡廳能同時做好咖啡和甜品已然不易，鬆餅還能有花樣就更是難得，家人點了蘋果汁、蔓越梅果汁和甜點，就從鬆餅開始，享受店內的甜點吧！

看到照片之後，你是不是也會感歎熱鬆餅怎麼會這麼漂亮呢？這裝飾充滿獨特風味，

環境和服務雖然店內面積不大，只有一個空間，室外區域露臺連通校區和心湖交界，所以能夠非常自然地納入校園生活的一環，綠植擺放合理，特別是在這裡聊天非常愜意。

咖啡價格適中、甜點好吃實惠、甜品吃過之後會覺得在疫情後通膨，物價飛漲檢校園中考慮學生的消費，我覺得還可以接受。

作為校園裡的咖啡館，有與周圍社區和諧共生的特點，無論是特意來，還是順路來，看到這個價格，也是十分推薦了。

整體來說，宇宙小艇北大店的內部設計和甜點都非常特別，讓人可以在舒適、科技感十足的環境中享受美食，非常適合喜愛新奇體驗和美食的遊客和咖啡愛好者造訪。

整個區域的建築風格和設計都緊密地融入了校園建築和周圍環境，呈現出一種和諧、現代的感覺，既符合現代化建築的設計風格，又不失校園文化的特色。

心湖會館是一座現代化建築，設計師運用了玻璃、鋼結構和混凝土等多種材料，營造出簡潔、明亮的空間感，建築外觀富有流線型和現代感，瀰漫著現代建築獨有的簡約美感，在夜晚，心湖會館的外牆會被燈光點綴，呈現出時尚、高雅的氛圍。

心湖湖畔和COSMOSHIP宇宙小艇位於心湖會館附近，也與校園建築相得益彰，心湖湖畔的建築風格相當和諧，採用了與心湖會館相似的現代建築設計風格，建築外牆也運用了類似的玻璃幕牆和鋼結構，讓整個區域呈現出一致的現代美感。

而COSMOSHIP宇宙小艇則獨具特色，以宇宙和星空為主題，建築外觀有如一艘宇宙船，與周圍的現代建築形成鮮明的對比，突顯出其獨特性和新奇感。

當櫻花和桃花盛開，台北大學三峽校區的心湖湖畔是一個非常受歡迎的拍照聖地，在這片美麗的校園中，COSMOSHIP宇宙小艇是一個可以讓你輕鬆享受下午茶的地方，可以品嚐到美味的咖啡和特色西點，此外，店內的位置非常多元化，有舒適的沙發區店員的熱情服務也讓整個體驗更加愉快。

台北大學三峽校區的心湖湖畔和COSMOSHIP宇宙小艇，以及這裡的特色和風格，希望能吸引更多遊客和咖啡愛好者來到這裡。對於咖啡愛好者來說，COSMOSHIP宇宙小艇絕對是一個理想的下午茶去處。每到周末許多北大學生及附近居民都很喜歡去店裡待一整個下午，享受悠閒放鬆的時刻！如果太晚去，可是會沒有位置呢～